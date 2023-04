Empresas de seguridad en Q.Roo, algunas con permisos vencidos: Coparmex

Desde la comisión de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), piden meter mano dura contra empresas de seguridad privada en Quintana Roo, luego de la baja a 40 negocios por no contar con documentación en regla, aunque estiman 15% más que están así.

Manuel Herbeles Rascón, encargado de la comisión de seguridad de la Coparmex, explicó que estas empresas son hasta 40% más baratas; sin embargo, no cuentan con el aval y podrían poner en riesgo al personal que labora con ellos, así como a los clientes, por lo que es necesario seguir con la regulación por parte de las autoridades.

“Lo principal para una empresa de seguridad privada es contar con los programas de capacitación y perfiles de personal, ya que de ello depende la eficiencia de la operación; pero hay muchas empresas que no cumplen con ello, arriesgando al mismo personal que contratan y a quienes están cuidando”, agregó.

Por ello la importancia de estar reguladas; aunque muchos para poder ahorrarse dinero contratan a aquellas que no cuentan con los perfiles adecuados, y esto lleva a que no tengan estrategias de seguridad, poniendo en peligro a las personas, y por ello el llamado para que aquellas identificadas no sean contratadas.

“Al cobrar tan bajo, ni siquiera están pagando lo justo a los colaboradores; no dan los uniformes adecuados, y esto provoca una competencia desleal y un arriesgue de los activos y personal”.

Recordó que hace unas semanas la Secretaría de Seguridad Pública dio de baja a 40 de las 169 registradas, por irregularidades, y que operaban en seis municipios. Tenían vencidos sus permisos y no habían renovado sus licencias para operar legalmente; al ser detectadas se les canceló el servicio para prevenir delitos como los robos en fraccionamientos.