En 2023 México tendrá "cuatro años perdidos" y un "crecimiento cero"

La economía de México podría presentar un nulo crecimiento en el mediano y largo plazo; para el 2023, el país apenas recuperará los niveles de 2020, lo que se traducirá “en cuatro años perdidos”, dijo Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings en ponencia en la 16 Convención de la Asofom.

Señaló que de acuerdo a sus proyecciones, si se compara el crecimiento esperado en los próximos años, de 2020 hasta 2023, México es el país que menos crecería durante estos años.

“Nuestra expectativa es que el crecimiento promedio sería de cero; es decir, para 2023, el PIB solamente recuperaría el nivel de 2020, lo cual indica una pérdida de 4 años de crecimiento comparado con otros países que están creciendo año con año por encima de la contracción de 2020″, afirmó Carlos Morales.

Otro desafío que resaltó en el contexto de la economía mexicana es la alta inflación y el aumento continuo de los riesgos inflacionarios. Así el director de calificaciones de la agencia calificadora de valores aseguró que hay probabilidad de que la calificación de México cambie entre los próximos 12 y 24 meses.

Argumentó que si se logra resolver los temas relacionados con el Estado de Derecho, la corrupción, la inestabilidad política en la toma de decisiones, entre otros factores, la nota soberana del país estaría 2 peldaños más que en lo que está en este momento (BBB- con perspectiva estable).

EU puede ‘arrastrar’ a México y provocar que economía solo crezca solo 1% en 2023: Moody´s. Por su parte, la agencia Moody’s señaló que la economía de México se vería afectada por la desaceleración que se proyecta en los Estados Unidos.

La calificadora ajustó las expectativas de crecimiento de los países que conforman el G-20 y donde destaca que para México esperarían un avance del 2 por ciento este año y de 1 por ciento para 2023, y lo que contrasta con las proyecciones de mayo, donde auguraban un crecimiento de 1.8 por ciento este 2022 y de 2 por ciento para 2023.

“En México, la actividad económica en la primera mitad de 2022 se expandió 1.9 por ciento, respaldada por la demanda de exportaciones de EU. Sin embargo, esperamos una desaceleración en la segunda mitad de 2022 y hasta 2023, en línea con las tendencias económicas de EU, además del lastre para el consumo debido a una inflación aún alta y una política monetaria más estricta. Por lo tanto, esperamos un crecimiento para 2023 cercano al 1 por ciento”, abundó Moody’s.

Para la Unión Americana proyectan un crecimiento de 1.9 por ciento para este 2022 y de 1.3 por ciento para 2023, mientras que en mayo estimaban crecimientos de 2.8 y 2.3 por ciento, en ese orden.

Banxico deberá avanzar en zona restrictiva para combatir inflación

La tasa clave de referencia en México ha llegado al nivel para contener la inflación, pero tal vez el banco central deberá elevarla un poco más para que ayude a reducir los precios, dijo el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel.

Esta semana, la entidad monetaria, conocida como Banxico, ajustó al alza sus previsiones para la inflación de este año, advirtiendo que los efectos de choques sobre los precios podrían prolongarse y reiteró que la magnitud de futuros incrementos a la tasa clave tomarán en cuenta condiciones prevalecientes.

"Estamos todos de acuerdo en la junta (de gobierno) en subir la tasa de interés y en llevarla a un nivel en el que empiece a funcionar como contención de la inflación", dijo Esquivel en una entrevista que concedió la noche del jueves a un medio local y que compartió en su cuenta de Twitter el viernes.

"Ya alcanzamos ese nivel ahorita, quizá necesitemos avanzar un poco más en la zona restrictiva para garantizar que ocurra la reducción de la inflación", añadió.

Banxico prevé que la inflación general alcance un 8.1% en el cuatro trimestre de 2022 y la subyacente, un 7.6%, desde estimaciones previas del 6.4% y 5.9% respectivamente, reveló en su informe trimestral abril-junio dado a conocer el miércoles. Para el cierre del próximo año, la estimación de inflación se mantuvo en 3.2%.

Esquivel señaló que posteriores alzas en la tasa clave, actualmente en 8.5% deberán hacerse de manera cautelosa para no afectar el crecimiento económico. "Si bien tenemos que subir la tasa, si bien tenemos que llevarla a un terreno restrictivo debemos de ser cuidadosos en que esa restricción no sea excesiva para que no afecte de manera muy significativa al proceso de recuperación", añadió.