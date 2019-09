En Cancún: adolescentes sienten vergüenza de pedir anticonceptivos

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- De los 170 mil preservativos que ha entregado este año la Jurisdicción Sanitaria número 2, sólo 40% (68 mil) han sido solicitados por adolescentes, debido a que estos no sienten confianza de acercarse a las autoridades.

Homero León Pérez, jefe de la oficina sanitaria, mencionó que los jóvenes sienten vergüenza o temor de ser descubiertos por sus padres, por lo que no acuden a los centros de salud a solicitar el método anticonceptivo que necesiten.

“Las estrategias no han funcionado como nosotros quisiéramos, las jovencitas se siguen embarazando, y nosotros no les decimos que no tengan relaciones sexuales, sino que las tengan en forma responsable y que sepan de toda la problemática que podría llevar no hacerlo”, mencionó el entrevistado.

El médico recordó que el uso de los preservativos es esencial, no sólo para evitar embarazos no deseados, sino para el contagio de enfermedades de transmisión sexual, principalmente el virus del VIH, del papiloma humano, sífilis, gonorrea o clamidia.

“Por este motivo estamos haciendo promoción a la salud de manera diaria, aunque ellos la tienen al alcance de las manos, sólo es necesario que acudan a los centros de salud para obtenerla, así como los preservativos y esto es de manera gratuita”, indicó León Pérez.

De acuerdo con una encuesta realizada a 300 estudiantes de nivel medio superior, por el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún, 70% (210) no utilizaron ningún anticonceptivo durante su primera relación sexual.