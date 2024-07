En el PRI se pelean la herencia post mortem

La pelea que se vive al interior del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional, ha generado distintas reacciones en los priístas, ya que mientras algunos se dicen consternados por el camino hacia la extinción que ha tomado el tricolor, otros están indignados por el agandalle de sus restos por parte del dirigente Alejandro “Alito” Moreno y aliados.

Levemente recordaremos que Alito Moreno reformó los estatutos del PRI para mantenerse en la dirigencia hasta el 2032, estrategia que les permitirá apoderarse del tricolor en sus estertores de muerte, y claro está de las prerrogativas que aún recibirá.

Pero para su muerte total faltan por lo menos unos 6 años, el tricolor tiene una enfermedad terminal que no tiene remedio y se llama repudio ciudadano y no hay forma que mejore, todo lo contrario, sus votos disminuirán en los próximos dos procesos electorales, hasta que ya no logre mantener el registro, tal como le ocurrió al desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ese es el destino del PRI porque las pocas figuras que le quedan serán expulsadas, otros lo abandonarán y poco a poco se desvanecerá en el sistema de partidos.

Ahora bien, la muerte anunciada del tricolor no es la única de los grandes partidos de antaño no, está también el Partido Acción Nacional que, si bien logró captar una buena cantidad de votos el pasado 2 de junio, tampoco es la opción para las nuevas generaciones de ciudadanos mexicanos.

Ello quedó demostrado en el simulacro electoral estudiantil realizado en mayo pasado a iniciativa de los jóvenes universitarios, en el cual la revelación fue el entonces candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, quien obtuvo un 22.2% de votación, mientras que Xóchilt Gálvez, del PAN-PRI-PRD un 7.7%. Claudia Sheinbaum, ahora virtual presidenta de la república electa, arrasó con un 65% de aceptación entre los jóvenes.

En ese ejercicio participaron 300 mil jóvenes universitarios de las 32 entidades, la iniciativa del ejercicio fue del Consejo Electoral Universitario.

Pues bien, esos resultados nos dicen que los jóvenes no vieron a los partidos de antaño, entiéndase el PRI-PAN y PRD, como la opción a futuro, por eso decimos que el PRI ya tiene sepultureros y no habrá diálogo de unidad que aporte ideas nuevas que sanen a ese partido, camino que seguirá otro de sus aliados en algunos años más.

Así las cosas para los grandes partidos que gobernaron México, destino que deben evitar los que ahora están en el poder. Hasta la próxima.