En Estados Unidos ganó la democracia

Lo más importante es que ha habido un presidente electo con 306 votos electorales con todos los estados proyectados y cerca de 76 millones de votos de ciudadanos estadounidenses que reafirman que el señor Biden es el presidente electo y después de muchos años vuelve a ocupar La Casa Blanca un presidente católico, el último antes del señor Biden fue el presidente John Fitzgerald Kennedy, que fue brutalmente asesinado por seres bélicos sin ninguna razón que pudiera justificarse ya que después de 57 años de su asesinato, el cual fue perpetrado el 22 de noviembre de 1963, seguimos viendo como a lo largo y a lo ancho del planeta los asesinatos políticos que se llevan a cabo desde la época de Julio César (político y militar romano del siglo I a.C. miembro de los patricios Julios Césares que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado) y los traidores del senado como Brutus (quien fue un político y militar romano de la etapa final de la República y quien participó en la conspiración que condujo al asesinato de Julio César) que han sido denominados la escoria espiritual de la civilización humana y eso es algo que a todos los que vivimos el terrible escenario como también el asesinato de Luis Donaldo Colosio seguimos pidiendo que la justicia y la verdad salgan para que con todo honor a la verdad podamos señalar a los responsables.

La verdad en el caso de las últimas elecciones en Estados Unidos, nos da gusto que los ciudadanos hayan cumplido con el derecho de la autodeterminación de los pueblos, es decir el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad, que siempre debe ser respetada, recordemos que “lo cortés, no quita lo valiente”.

Volvemos a enviar una felicitación al pueblo estadounidense ya que nos regocija saber que la maldición que existió por un tiempo sobre Estados Unidos, ahora no será más que un triste pasado.

Habla la experiencia de hombres sabios

El ex presidente don Emilio Portes Gil (presidente de México de 1928 a 1930) comentó en varias ocasiones que los errores en política son como crímenes de guerra y es precisamente ahora que por la enorme cantidad de crímenes que estamos viviendo en México, ya que el nivel de corrupción en la procuración de justicia es el más alto hasta ahora visto, por lo que es importante recordar que “el buen juez por su casa empieza” por lo que sería importante y conveniente la existencia de un comité que investigue respecto a todos los bienes que tienen los ministerios públicos y los jueces, estén activos o inactivos, para que así se les pueda solicitar que aclaren y expliquen de donde vienen sus riquezas, ya que sería imposible que con su sueldo se convirtieran en millonarios de la noche a la mañana.

Un gobierno sin respuestas no puede funcionar bien

Estamos observando como todos los días se va desintegrando el engaño que existe y que se ha estado demostrando por parte del gobierno actual ya que su criterio hasta el momento solo ha sido “por el momento no hay solución”, con eso solo demuestran la falta de conocimiento de causa y de honor a la verdad prácticamente en todos los sentidos de la vida cotidiana.

Es por eso que debemos todos los que somos mexicanos levantar nuestro ánimo, nuestros corazones y nuestra mente para exaltar siempre que lo primero es México y la familia, recordando que aunque el país ha pasado por circunstancias muy difíciles pero siempre ha tomado el impulso necesario para renovarse y regresar al camino de la luz, del respeto y de la verdad.

Que nuestra bandera sea luchar por México y la familia

Procuremos que el amor a la familia y el respeto al estado de derecho se conviertan en fuerzas tan poderosas como la luz y el amor en el universo para iniciar los cambios necesarios y así rescatar la confianza, la credibilidad y el derecho que todos merecemos de poder vivir en un país donde la paz y la libertad nos den la protección necesaria para volver a desarrollarnos como un país productivo y con un gran futuro ya que por el momento lo único que hemos podido ver es que somos como un barco sin velas y sin timón.

El Covid-19 sigue cobrando vidas

Lamentablemente seguimos viendo cada vez más a gentes muriendo de Covid, pero ahora la información es que son secretarios de estado y otros funcionarios cercanos al “iluso” presidente, quienes han caído enfermos de este virus, todo a pesar de las “estampitas” que les fueron regaladas por el partido del poder.

¡Alto¡ ¡Basta ya¡ Debemos iniciar los cambios necesarios para poder rescatar al país objetivando nuestras metas para que al unísono podamos levantar la frente, la mirada y nuestra alma con el orgullo que nos caracteriza a los mexicanos por haber nacido en un gran país de hermosas tradiciones las cuales han sido transmitidas de generación en generación y que siempre nos han definido como un pueblo que siempre ha luchado, y lo seguirá haciendo, por el bienestar de todos.

El que mal empieza, mal acaba

En estos momentos estamos observando a un político derrotado, a un hombre mentiroso y lleno de resentimientos que justamente ahora, él, resultó ser el gran perdedor y por otra parte el mundo resultó ser el gran ganador con la presencia del señor Joe Biden, quien será sin duda un hombre que rescate los principios del respeto al derecho ajeno.

¿Qué sigue para un presidente cuando sale perdedor?

Después de las elecciones en los Estados Unidos la pregunta obligada es, ¿qué le depara el futuro al ex presidente?

Se dice que ahora vendrá una serie de demandas e investigaciones ya que una vez que deje la oficina, su capa de inmunidad, real o implícita (por las pautas del Departamento de Justicia, que estipulan que un Presidente en funciones no puede ser procesado por delitos penales) pues desaparecerá.

Por otra parte también se dice que va a tener más de 40 demandas, entre ellas por obstrucción de justicia, por violaciones a muchas mujeres, por no pagar impuestos, por pedir y obligar, a sus hijos y a su hija, mentirle al congreso y al FBI.

Para él debe ser muy triste saber qué acabando su tiempo como presidente saliente, los abogados que trabajaban con él ya lo desecharon y todo el mundo se le está volteando, por eso queremos recordarle que todo lo que hacemos en esta vida se paga y aquí es porque la verdad ya está llegando, seguramente acabará en prisión por sus tantas actuaciones gansteriles con las que ha vivido, esperamos que eso sirva de ejemplo para todos los malos gobernantes ya que van por el mismo camino.

