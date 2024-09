En la historia de México siempre han existido los traidores a la patria

Con todo lo que está sucediendo en México podemos mencionar que esta es una situación similar a la que se vivió durante el mandato de Antonio López de Santa Anna, porque en su mandato este personaje vendió la mitad del territorio mexicano, pero ahora con el señor López Obrador, se vendió a todo el país.

Y para las nuevas generaciones quienes quizá no conozcan quien fue este personaje, aquí una breve descripción de lo que sucedió en esa época.

¿Quién fue Antonio López de Santa Anna?

Antonio López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, fue un político, militar y autodenominado como dictador mexicano. Incluso, ocupó la presidencia de México en 11 ocasiones y se autonombró dictador en 1853 con el título de Alteza Serenísima y Dictador Vitalicio.

Santa Anna, a lo largo de su carrera política, su sed de poder lo llevó a asumir la presidencia en múltiples ocasiones, adoptando prácticas dictatoriales y promoviendo la corrupción desenfrenada. Estos periodos sembraron inestabilidad y culminaron en la pérdida de 2.8 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad del país, durante la guerra contra Estados Unidos. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México pierde ante Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y Alta California.

Y ya que hablamos de traidores a la patria, es importante agregar ahora a los Yunes, porque se valieron de mentiras y engaños para poder traicionar a la patria, por ello les enviamos una refrescada de ma…

El principio del fin, la traición y la mentira, son estampa de este presidente

Importante oratoria de la senadora Lilly Téllez, donde desnuda, de cuerpo entero, a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a los senadores de Morena, aliados y traidores; a propósito del golpe que el grupo gobernante le dio a la república.

Mexicanos, la mayor mentira que se ha dicho sobre la Reforma al Poder Judicial, es que es un mandato popular, es mentira porque no obedece a un clamor ciudadano, ni atiende una necesidad tangible y urgente del pueblo.

La verdad es que esta Reforma, proviene del capricho malévolo de un hombre envenenado por el rencor y de sus cobardes senadores que aplauden hasta cuándo van cayendo al precipicio.

También es mentira que sea mandato mayoritario, porque las urnas nunca les dieron la mayoría calificada con la que hoy pretenden violar la Constitución.

Es falso, de toda falsedad, que Morena tenga el mandato popular de reformar la Constitución, empieza mal, muy mal Claudia Sheinbaum, se le da fácil la mentira y se le nota en la rigidez del rostro, se le nota esa deshonestidad intelectual con la que ella abusa del pueblo.

Las urnas no les dieron la mayoría calificada, ustedes se la robaron torciendo la ley, con chantaje, mazo y a billetazos.

Esta reforma judicial será el acto de corrupción fundacional del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, un gobierno que nacerá manchado por el tributo a su falso profeta por la cobardía y por la estupidez.

Está será traición a la patria en el sentido más explícito de la expresión.

Traición a la patria porque engañan al pueblo haciéndoles creer que esto mejorará la justicia.

Traición a la patria porque pusieron por delante del interés nacional, el interés de un hombre extraviado en sus ínfulas y sus ansias de poder.

Traición a la patria porque se hicieron de escaños que no les pertenecen.

Traición a la patria porque entienden perfectamente que van a dañar a la justicia, al orden público y a la estabilidad económica del país y siguen adelante con el único fin de llenarse las carteras con ese dinero que ustedes codician y que no saben ganarse honestamente.

La historia los juzgará a ustedes por cómplices, y a sus hijos y a sus nietos también, y por generaciones ustedes serán señalados como los bellacos, bellacos, eh, no plebeyos, bellacos que quebraron a la República Mexicana por 30 monedas ¡Qué vergüenza!

No importa finalmente qué los llevó a la complicidad, puede ser la más auténtica imbecilidad, la más profunda ignorancia e irresponsabilidad, o el más ruin cálculo político de poner en riesgo a un país entero, solo para garantizar su mediocre supervivencia política.

No me sorprende que ni uno solo, de él ustedes senadores oficialistas, ni uno solo, muestre duda, están entrenados para no pensar, y si piensan, están entrenador para no hablar, y si hablan, están ustedes entrenados para no actuar, y si actúan, están entrenados para hacerlo como les mandan, sin cambiar una sola coma.

Bastaría un valiente de su lado para salvar a la patria, como basta un par de cobardes del nuestro para condenarla.

Pero nadie entre ustedes se atreve a ser libre, no se atreven a hacer lo correcto, no se atreven a tener dignidad, no se atreven a tener honorabilidad, ni autonomía intelectual.

Ustedes se consumen en su adicción al dinero y al poder, ignorantes de que la mejor gratificación, el orgullo verdadero es decirle a un hijo, yo fui ese senador que se atrevió a confrontar al poder, que en el momento más crítico lo arriesgo todo por algo más importante, que era la República.

Ustedes son solo un grupo de personas miedosas y carentes de toda ética, el poder es terriblemente dominante, es voraz cuando cae en las manos equivocadas y en personas como ustedes, acomplejados, incultos y sin carácter.

Es un peligro por el que pagan todos y más los más pobres.

Cada día estoy más orgullosa de haberle dado la espalda al obradorato y de haberlo hecho en la plenitud de su poder, rechazando cargos y dinero que enloquecieron a los débiles de espíritu.

Ustedes son senadores solo de etiqueta, el cargo les queda penosamente tan grande, un senador debe ser fiel a la patria, no a un demente con poder, ustedes han llegado a rebajar todavía más al Senado.

Esta reforma es terriblemente dañina, es una reforma destructiva, una muerte absurda del sistema republicano, una nación entera rehén de las locuras de un desquiciado que desde su palacio pretende hundir a México con él.

López Obrador pretende incendiar al país antes de entregarlo, y Claudia Sheinbaum está lista para sepultar el presente y el futuro de todos los mexicanos.

Dicen que quienes nos oponemos a esta Reforma somos conservadores y les respondo, claro que sí y a mucha honra soy conservadora, solo los tontos no entienden que lo valioso toma décadas en ser edificado y puede destruirse en un instante.

Los conservadores despreciamos al poder absoluto descontrolado y sin contrapesos, queremos conservar nuestra libertad, nuestra propiedad privada, nuestra autonomía frente al Estado, ante las arcaicas y fracasadas ideas estatistas que sólo han traído hambre, enfermedad y muerte a los pueblos.

Les diremos la verdad tantas veces como ustedes repitan y repitan sus mentiras, es indispensable conservar el orden frente a la masa irreflexiva que puede comerse a sí misma.

Sí, debemos conservar lo que vale la pena y reformar lo que sea necesario, pero no con prisas ni a partir de las ocurrencias de una mente retorcida como la de López Obrador y a la que se suma la de Claudia Sheinbaum.

Morena ofende al pueblo desde la inmundicia de la sumisión ética e intelectual, y nos señalan a los opositores por no ser parte de la horda que sigue al Nerón de Macuspana.

Todos sabemos que la Reforma Judicial solo pretende poner de rodillas a los impartidores de justicia ante Morena, van a privatizar al Poder Judicial para uso exclusivo del hijo del presidente López Obrador y para el lucro, con fines de lucro para Morena y para el hijo del presidente López Obrador y sus cómplices.

Mexicanos, nosotros estamos haciendo lo correcto, aunque perdamos, la historia nos habrá de juzgar como personas dignas, hay que resistir sin miedo y estemos atentos y listos para reconstruir a la república ante esta bancada de mafiosos.

Un juez otorga suspensión para que no se publique la reforma judicial en el DOF

Un juez de distrito y un tribunal colegiado del estado de Colima otorgaron la suspensión provisional para que la reforma judicial que aprobó el Congreso de la Unión no sea publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al respecto señalaron que no puede llevarse a cabo el tramite antes del 11 de octubre, fecha en la que se fijó la audiencia incidental en el juicio de amparo.

Esto lo determinaron los juzgadores al señalar que los legisladores no atendieran una suspensión previa que establecía que la reforma al Poder Judicial no podía discutirse ni aprobarse en el Poder Legislativo, ni ser enviada a Congresos estatales para su aprobación.

¿De qué trata la reforma al Poder Judicial?

La reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepfj), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, mil 688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

Además, esta propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser 9, en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También propone sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

¿Qué significa que una reforma no se publique en el DOF?

Las reformas constitucionales deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por varias razones fundamentales que garantizan la transparencia, legalidad y conocimiento público de las modificaciones:

Entre las principales razones para la Publicación, se encuentran:

Transparencia y Publicidad:La publicación en el DOF asegura que las reformas sean de conocimiento público, lo que garantiza transparencia en el proceso legislativo. Los ciudadanos tienen el derecho de saber y acceder fácilmente a las leyes y reformas que los afectan.

Validez Jurídica: Para que una reforma constitucional entre en vigor debe ser oficialmente publicada. La publicación en el DOF otorga validez y efectos legales a las nuevas disposiciones, convirtiéndolas en normas obligatorias para todos los ciudadanos y autoridades.

Accesibilidad y Consulta: El DOF es la fuente oficial de información legal en México. Publicar las reformas en este medio permite que juristas, académicos, estudiantes y cualquier interesado puedan consultar los textos oficiales de las leyes y reformas, asegurando su correcta interpretación y aplicación.

Registro Histórico:La publicación en el DOF proporciona un registro histórico y oficial de las reformas constitucionales. Esto es crucial para la referencia futura y para la construcción de la estructura legal y normativa del país.

Para que una reforma llegue a esta importante publicación, las reformas constitucionales, en este caso la hecha al Poder Judicial, deberán pasar por estos pasos:

Aprobación Legislativa: Las reformas constitucionales deben ser aprobadas por una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, posteriormente, por la mayoría de las legislaturas de los estados.

Promulgación: Una vez aprobadas, las reformas son promulgadas por el presidente de la República.

Publicación: Finalmente, se publican en el Diario Oficial de la Federación para que entren en vigor.

Un ciudadano denuncia al presidente por traición a la patria

Lo más grave de todo, señores mexicanos y mexicanas es que el presidente de la república quiere instaurar un régimen de gobierno, quiere dar un golpe de estado, y ese golpe de estado lo quiere dar al legislativo y lo quiere dar también al Poder Judicial.

Es importantísimo señalar que tengo 19 denuncias que voy a presentar paulatinamente, en contra del presidente de la república.

La primera y más grave, lo acuso del delito de Traición a la patria, este señor con el Foro de San Pablo y con el Partido del Trabajo quieren colocar a México en un comunismo que el pueblo de México no voto por ese comunismo, y no debemos permitir que ese golpe de estado se vuelva un hecho.

En el nombre de México: La defensa no descansa

México conoce muy bien el grandísimo afecto que sus gobernados, los justipreciables y la abogacía decente e independiente siente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por sus instituciones y por la Separación de Poderes mandatada en esa Suprema Ley. A la extinción de ellas como desgraciadamente lo pretende Andrés Manuel López Obrador y sus corifeos del Poder Legislativo nuestra República perderá su seguridad jurídica.

Nada de debilidad ni vacilaciones, cuando debemos estar unidos jueces, magistrados, gobernados, justipreciables y abogados independientes en una significativa lucha por la dignidad de nuestra justicia y en defensa de esa bien llamada “seguridad jurídica”; por mucho que nos cueste hacer ver a esos corifeos y gobernantes el craso error jurídico que están cometiendo con su malograda y mal nacida Reforma Judicial.

Desde antiguo se ha sabido que la actuación de los Poderes Ejecutivo Federal y Legislativo se encuentra limitada por el Derecho. El presidente Constitucional de los Estados Mexicanos y los señores diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está constreñida a hacer solo aquello que le está permitido por el buen derecho contenido en nuestro Pacto Federal.

Se afirma lo antepuesto ya que el fin de nuestra Suprema Ley es que los gobernados, abogados, jueces y magistrados encontremos siempre protección ante las injusticias, arbitrariedades, deshonestidades y corrupciones por parte de esas potestades denominadas Poder Ejecutivo Federal y Poder Legislativo.

Lo anterior lo dejó muy claro desde el 17 el Constituyente al establecer el conjunto de “garantías” que salvaguardan la correcta aplicación de la norma.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, le hace saber a esos indignos que pretenden destruir nuestra Seguridad Jurídica que: precisamente las “garantías de seguridad” crean el férreo obstáculo, cuando esos indignos poderes de manera tiránica y autoritaria no cumplan los requisitos de orden constitucional, al momento de pretender sacar adelante sus tropelías u ocurrencias.

La “Seguridad Jurídica” ha sido expuesta con claridad en la Carta de Carranza. Así, legalmente se entiende que ésta salvaguarda es la que proporciona la certeza que debemos tener y no perder jamás en México en el sentido de que todos aquellos derechos deben de ser respetados por aquellos dos referidos Poderes de la Unión, derechos que como también se sabe, fueron adquiridos por todos los gobernados, sus jueces, sus magistrados y sus necesitados de justicia.

Esa “Seguridad Jurídica” a la que se refiere el Centro de Estudios Jurídico Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, parte siempre del principio de certeza en cuanto a que su usanza se encuentre definida en forma en que esos referidos Poderes Ejecutivo y Legislativo actúen conforme a la aplicación de ese orden jurídico de respeto al Poder Judicial Federal, observancia establecida en la propia Carta Magna.

La existencia de esa llamada “Seguridad Jurídica” implica a esos ya referidos Poderes el deber de respetar a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal; con la absoluta abstención de vulnerar sus sagrados derechos, situación que de facto et de iure no es reverenciada.

Concretemos: la garantía de seguridad jurídica es un derecho público intrínseco a favor de gobernados, abogados, jueces, magistrados etc., que pueden y deben oponerse al poder arbitrario de Andrés Manuel López Obrador, así como de sus comparsas y jilgueros del Poder Legislativo Federal con el objeto de exigirles que se sujeten al bien de nuestra República, evitando actos que afecten la esfera jurídica de esos protegidos, no obstante los malsanos deseos de la llamada Cuarta Transformación de la República; lo que haría imposible la permanencia de la justicia en nuestra sagrada tierra de libertades.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Tengo una sorpresa antes de leer mi carta este le estaba leyendo a Cintia la carta, y veo que se pone histérica, o sea, le entró una rabia, y me dice, Oye pa’ me das chance de escribir una carta chiquitita, tengo que desahogarme, tengo que sacarlo, tengo que soltarlo, Cintia esta es tu casa, entonces le vamos a presentar mi carta y luego la de Cintia, a ver qué les parece.

Carta Dirigida a Miguel Ángel Yunes Márquez (traidor de mi…) Carlos Alazraki

Antes tengo dos prólogos, el primer prólogo dice así: Mil felicidades para Alito, tu partido fue el único partido de la oposición que no nos traicionó, muchas gracias.

Y tengo un prólogo dos a Mario Delgado: Mario Delgado, además de ser un corrupto de mi…, también eres un hipócrita y un mentiroso, dijiste que los Yunes no negociaron con la basura de tu partido su voto a favor de la Reforma Judicial

Sabes qué Mario, no ma…es, bien… vamos a la carta: Miguel Ángel me traicionaste, traicionaste a tu ex partido, traicionaste a todos los mexicanos que votamos contra las basuras de Morena.

Te vendiste por unas monedas, te vendiste para no terminar en la cárcel, te vendiste a Morena, para proteger también de la cárcel a tu hermano, a tu padre y a tu mujer, todos ustedes con líos judiciales, mismos líos que obviamente ustedes se buscaron.

Por unas monedas, vendiste la República, vendiste la democracia y vendiste por unas pepitas el Estado de derecho de todos nosotros los mexicanos.

Y también nos mentiste, así es Miguel, hace 4 días, grabaste un video jurando que votarías en contra de la reforma y ayer con los salvoconductos en tu bolsa, chaqueteaste y votaste a favor. Con ese voto tuyo cerraste el capítulo de la pública, la democracia y abriste el de la dictadura. Con ese voto tuyo, tu familia estará protegida y no irá a la cárcel, qué padre, no.

Sí Miguel Ángel, con ese voto tuyo le cerraste la puerta a las inversiones nacionales y extranjeras.

Cerraste la puerta al nearshoring.

Cerraste la puerta del empleo muy bien pagado, a 2 millones de mexicanos.

Abriste la puerta a la burla y a la ofensa de todo el mundo democrático.

Abriste la puerta al crimen organizado, y para el colmo, abriste la puerta a toda la corrupción de este gobierno asqueroso.

Te vale ma…, verdad, tú, salvaste tu pellejo.

Y ya para terminar te diré las razones de mi enojo, imagínate: Dos senadores del PRD, fueron comprados con menos monedas que las tuyas, para cambiarse a Morena.

Un senador y una senadora, traicionando a su partido y a su país.

Luego un senador de Campeche, que parece que su papá es un gánster, no asiste a la votación y por arte de magia, pum, papá e hijo, ya son inocentes.

Y ustedes Miguel Ángel, por un pin… voto, les quitan todas las órdenes de aprehensión.

Moraleja, haz el mal sin mirar a quién, y una vez que lo hiciste, postúlate como diputado o senador, con eso, ya la hiciste.

Y por último Miguel Ángel, aunque no sabías lo que hacías, yo, no te perdono.

Carta de Cintia enojada, vamos a verla

Miguel Ángel Yunes, como ciudadana de un maravilloso país, como es nuestro México, estoy ofendida e indignada, por tu voto contra los mexicanos.

Traicionaste nuestra libertad, nos mentiste y con tu voto esclavizaste a toda la nación.

Eres un ladrón, toda tu familia te enseñó a vivir sin ética, ni dignidad.

Tú le debes a México todo lo que crees que eres.

Te amenazaron, tú, un hombre sin principios ni honor a quienes representas, te acobardaste y te entregaste a la corrupción.

¡Eres un traidor!, ¡Eres asqueroso!

-------------------------------------------------

Dura advertencia de Loret: El Peje le oculta esto a la Ch4iriza!!! (Carlos Loret)

Después de que se aprobó en el Congreso Federal la Reforma Judicial como parte del trámite para que quede plasmada en la Constitución, pues faltaban dos cosas, uno que se aprobara en la mayoría de los Congresos Locales, cosa que era mero trámite porque Morena tiene más de 20 congresos en la bolsa y que López Obrador lo publique.

Esas dos cosas ya están, López Obrador anunció que la va a publicar el día de la Independencia, vaya ironía, y la Reforma Judicial ya ha sido aprobada en 18 Congresos Locales, así que ya tiene López Obrador luz verde para aprobarla.

Dónde se aprobó, en Oaxaca Tabasco Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, en muchos de estos congresos hubo disturbios, hubo desmanes, trabajadores del poder judicial trataron de impedir las discusiones, tomaron las tribunas hablándole de los congresos locales y con todo y todo, este domingo se va a publicar el decreto.

Nuestra compañera Verónica Méndez nos tiene el anuncio, Verónica adelante, cómo estás, muy buenas tardes.

Gracias Carlos, qué tal, muy buenas tardes, oye Carlos tú te acuerdas de aquel comercial ochentero en el que un joven llegaba y gritaba, Don Beto, Don Beto, ya tenemos carretera, bueno pues algo así pasó esta mañana en la conferencia matutina, y en lugar de Don Beto, pues Don López, Don López, ya tenemos Reforma Judicial.

Ah sí, por qué, bueno pues porque ya más de 17 Congresos Estatales dieron el sí y avalaron la Reforma al Poder Judicial, para qué es necesario, bueno pues para que logre su constitucionalidad porque si no la avalan los congresos locales no se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Y entonces el presidente muy feliz y muy contento, anunció que va a dar el grito del 15 de septiembre ya con la Reforma Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Dijo que los festejos de la Independencia de México en este año, serán muy especiales en virtud de que con la reforma judicial el pueblo va a poder elegir a todos sus funcionarios, de los tres poderes de la unión, vamos a escuchar:

“En que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia”.

Carlos también el presidente se desvivió en felicitar a sus legisladores por haber aguantado tantas presiones dijo, por haber resistido las presiones y por haber sacado adelante la reforma al poder judicial, lo que no dijo el presidente es que los que coaccionar, chantajear, presionaron y amenazaron, pues fueron sus mismos senadores de Morena y sus aliados.

Y todo por eso, Carlos, venganche pa’ ca, les va a hacer una reunión antes de irse, antes de dejar el poder, va haber una reunión y pa’ la comilona, barbacoa, órale, cómo no, vamos a escuchar: “Sin titubeos, no se dejaron comprar, ni intimidar y sabían de que se estaba luchando por una causa justa, “a todas y a todos les agradezco”, “antes de que yo me vaya, los voy a invitar para reunirnos y en una de esas, hasta desayunamos, comemos una buena barbacoa.”

El presidente López Obrador, Carlos, dedicó esta matutina también a rechazar que con esta reforma México vaya rumbo a la dictadura o a la monarquía, dijo, “eh, pues se equivocan, Enrique Krauze se equivoca, Héctor Aguilar Camín, ni vamos por una monarquía, ni vamos por una dictadura, ni modo que le vamos a poner la corona a “Claudia Carlota” o ya le vamos a dar todo el poder a Claudia Porfiria, no, eso sí que no, dijo el presidente López Obrador, quien aprovechó “burlonamente” para felicitar a la oposición, dijo, “Qué bueno que eligieron mal a sus candidatos, no tenían idea de que iban a cambiar de opinión y que pues cambiar de opiniones de sabios”, esto lo dijo en relación al voto que les dio Miguel Ángel Yunes Márquez.

No lo dijo abiertamente, pero en franca alusión al cambio de postura de los Yunes, el presidente López Obrador dijo, “le voy a terminar dando una medalla de oro a los opositores porque eligieron mal a sus candidatos y no sabían que iban a cambiar de opinión” parte de lo que ocurrió hoy en esta conferencia matutina del presidente López Obrador, Carlos.

Muchísimas gracias Verónica Méndez, estamos al pendiente de este asunto.

Vamos contigo, Valeria Moy, porque siguen llegando advertencias financieras, que prenden los focos de alerta para nuestro país una vez aprobada la Reforma Judicial, todo el mundo moderno, todo el mundo económico dijo, si se van por ahí están emprendiendo la ruta hacia la crisis económica. Valeria adelante, ¿Cómo estás?

Hola Carlos, muy buenas tardes, pues así es, Moody’s Ratings ya dijo que esta Reforma al Poder Judicial va a deteriorar los controles, va a deteriorar los equilibrios y que por supuesto plantea riesgos crediticios.

Cuáles son estos riesgos crediticios, porque de repente creo que no hacemos esta conexión entre la probabilidad de pagar nuestra deuda, que al final del día es lo que califican las calificadoras, y la Reforma al Poder Judicial o el crecimiento económico, al final del día, Carlos, lo que va a suceder, que ya lo estamos viendo con las cifras que ya tenemos de inversión, es que la inversión se va a quedar estancada, ojalá no empiece a caer, pero por el momento va a estar estancada, y si no hay inversión, Carlos, pues el crecimiento económico futuro se ralentiza, se vuelve más lento, y si creces menos, a un menos ritmo, pues evidentemente la probabilidad de pagar tu deuda pues va disminuyendo, no es que desaparezcas, simplemente tu deuda se va haciendo más cara, va subiendo el riesgo crediticio.

Esa es la relación que tenemos que hacer con la Reforma al Poder Judicial, la inversión y la calificación, hay un tema de finanzas públicas en medio, desde luego, y esto es lo que hace justo Moody’s Ratings, hoy dice que estos cambios al poder judicial, pues van a desalentar las inversiones privadas, las inversiones en infraestructura en sectores muy críticos para la economía mexicana, energía, telecomunicaciones y que esto al final del día, pues sube el riesgo y en algún momento podría poner en riesgo la calificación soberana de México, que eso lo único que reflejaría es el incremento en el riesgo de país, que al final del día lo que representa es que se vuelve más caro prestarnos, no es que te dejen de prestar, Carlos, es que simplemente que te presten, endeudarnos, nos va a salir más caro, se nos reconocerá como una economía más riesgosa, con menos crecimiento potencial y en ese sentido pues te suben la prima de riesgo.

Eso es lo que está diciendo Moody’s Ratings, la verdad es que se sabía que esto iba a suceder y bueno está sucediendo, Carlos.

Pues no se puede decir que no se advirtió, no se puede decir que no se advirtió, lástima porque esa la vamos a pagar todos, eh, no solo lo van a pagar los 37 millones que votar, no, no, esa la vamos a pagar todos. Gracias Valeria, gusto saludarte. Igualmente Carlos.

Valeria Moy, encabeza el Instituto Mexicano para la competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa.

Oiga, en el PAN confirmaron la expulsión de Miguel Ángel Yunes hijo y de Miguel Ángel Yunes papá, ellos decían que no se iban a ir del PAN, que no se iban a ir a Morena, a pesar de que traicionaron a la oposición, traicionaron a los votantes a los que prometieron no aceptar el plan de López Obrador, y se fueron de lado de López Obrador.

Eh, en la mañanera, a López le preguntaron sobre la expulsión de los Yunes, después de que él se halló con los Yunes, es que quién iba a pensarlo, les decía criminales, rateros, en Morena le decían hasta pederasta a Yunes, asesino, y ahora, abrazados y aplaudiéndoles.

--------------------------------

Marco Pérez: El sexenio de AMLO será el segundo peor en desempeño económico desde 1934 (Marco Pérez)

Después de que el sexenio de Enrique Peña Nieto concluyera con un crecimiento económico promedio anual de 2.4% real en su sexenio, para López Obrador su periodo debería terminar, cuando menos, con un 4% de crecimiento promedio real en la economía, cerrando su mandato con un crecimiento cercano al 6% real, según una de sus tantas promesas incumplidas.

Sin embargo, la terca realidad económica se negó a ser dócil a los deseos del mandatario, y este sexenio terminará con un crecimiento real promedio anual por abajo del 1%, un 58% menos del crecimiento económico que se tuvo con Peña Nieto en el sexenio anterior, y 62% inferior al promedio de crecimiento económico real obtenido en los últimos 5 sexenios “neo-liberales” de 2.65%.

Y revisando las estadísticas disponibles del crecimiento del PIB en nuestro País, se tiene que durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el crecimiento promedio de la economía fue de solo 0.1% debido al terremoto de 1985 y a una nueva caída en el precio del petróleo, y aún más atrás, nos tenemos que ir hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, para encontrar otro sexenio con un crecimiento real promedio de la economía inferior al que registrará la presente administración. Es decir, el sexenio de AMLO será el segundo peor en crecimiento de la economía desde 1934.

Ahora, en términos de PIB por habitante, el desempeño es aún peor, ya que López concluirá su mandato entregando un resultado negativo en términos del PIB per cápita, lo que significa que el valor a precios de mercado, de los bienes y servicios que produce el País, será inferior al que recibió esta administración, marcando, sin lugar a dudas, un retroceso que no se veía en seis sexenios.

Y si hay la tentación de atribuir este pobre desempeño económico sexenal a la crisis económica que introdujo la pandemia del Covid-19, baste recordar que con Zedillo se tuvo “El error de diciembre” al inicio de su sexenio, con un manejo desastroso de la crisis devaluatoria, mientras que Calderón tuvo que lidiar con la crisis financiera global de 2009, posterior a la quiebra de Leman Brothers, el quinto más grande banco de inversión en los Estados Unidos, ocurrida en septiembre de 2008, sin que se registraran crecimientos sexenales promedio tan malos, como en esta administración.

El gran error de esta administración, ha sido el querer repartir dadivas crecientes a la población, sin preocuparse porque la economía creciera y generara más empleos productivos y más fuentes de riqueza, y de seguir este curso de acción, finalizarán repartiendo la pobreza.

En el caso de la construcción de vivienda de interés social, no solo se eliminó el apoyo a los adquirentes de este tipo de vivienda económica, sino que también se eliminaron los créditos puente a los constructores, que facilitaban el desarrollo de esta actividad, por lo que la caída en la construcción de viviendas de interés social supera el 60% durante la presente administración.

Se eliminaron también todos los apoyos a los productores del campo, porque la ideología de este tipo de gobernantes, de manera errónea, califica a los empresarios como gente rica y pudiente, que tienen recursos más que suficientes para invertirlos y piensan que lucran de manera indebida con los apoyos gubernamentales, producto de una visión distorsionada de una “lucha de clases” que solo existe en sus mentes, y lo único que consiguen es dañar y desmantelar la economía.

Como lo he externado en notas anteriores, me es muy difícil entender como la mayoría de los votantes parece ajeno al rumbo que va tomando la economía, y sobre todo a las acciones que ya han anunciado para eliminar todos los contrapesos y los organismos autónomos que actualmente presentan un frente opositor al poder ejecutivo federal, así como conseguir el control de jueces y magistrados, para tener un dominio absoluto de los tres poderes de la nación.

Y si bien en gobiernos anteriores gobernados por el PRI, el ejecutivo federal en turno tuvo mayoría calificada en el Congreso, los gobernantes eran personas preparadas, sensatas y equilibradas, que no usaban el poder para afectar y debilitar al sector privado, ni para privar de libertades y garantías a la población, como todo hace pensar que transitaremos hacia ese destino.

Y quizás el único contrapeso real y efectivo que podamos tener, serán las instancias internacionales, que puedan frenar los excesos de estos gobiernos populistas.

Finalmente, no creo que a los Estados Unidos le convenga tener una “Venezuela” en su inmensa frontera al sur del río Bravo, y tome medidas antes de que haya consecuencias.

Marco Pérez, Economista especialista en finanzas públicas, Socio Director de Econometría Aplicada SC, Conferencista y Catedrático a nivel doctorado.

