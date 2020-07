En México se han perdido miles de empleos y de empresas

Durante los meses en que se suspendieron la mayoría de las actividades económicas y la población estuvo confinada en sus domicilios para frenar el brote de coronavirus en el país, desde mediados de marzo hasta junio, se han perdido miles de empleos formales, según datos oficiales.

Los medios cuestionaron los reportes, esto en referencia al reporte del Inegi sobre los efectos de la epidemia de Covid-19 en la economía, en la que el 93% de las empresas no tuvieron acceso a ningún apoyo del gobierno que les ayudara para permanecer operando durante la crisis sanitaria en el país.

El presidente López mencionó que en lo que va de julio se han perdido 27,000 trabajados registrados en el IMSS, de dónde salió esta cifra?

El señor López dijo que se han perdido 27 mil empleos, pero Coparmex mencionó que se han perdido 900 mil empresas, entonces las cifras no checan con la realidad, a menos de que las gentes que trabajaban en esas empresas fueran robots, sería realmente interesante localizar al maestro de matemáticas de este señor para saber que tanto le pudo haber enseñado ya que si se han perdido 900 mil empresas y millones de empleos, pues es mayor la pérdida de empleos, resulta difícil pensar en el cómo puede decir una mentira tan grave.

En México el PIB podría caer 12% para el cierre de 2020

Con una lenta recuperación en el consumo privado y sin políticas públicas que impulsen la actividad económica, México podría registrar una caída de 12% en el Producto Interno Bruto (PIB) al finalizar 2020, estimó la Asociación Nacional de la Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad).

El sector que representa a 62 mil tiendas de retail en México registró caídas marginales durante abril y mayo, de 24% respecto al mismo periodo de 2019, que significa la disminución más alta en la historia del consumo.

El presidente de la Antad advirtió que al no hacerse realidad las medidas que han sido promovidas por la iniciativa privada desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la recuperación económica “será lenta”.

Y de acuerdo con los pronósticos de los estudios económicos de la Antad la caída del PIB será de 12% en el año, mayor a la proyectada por los organismos internacionales como la Cepal, que estimó que se ubicaría por debajo de 9%.

Están haciendo declaraciones totalmente fuera de la realidad porque en un país que esta pronosticado en 12% en negativo del PIB y donde se han perdido, según los números sociales, más de un millón de empleos, cómo se les ocurre salir con tantas tarugadas como las que dice este señor, por ello resulta importante que se haga un análisis desde el gobierno del Licenciado López Mateos, el del Licenciado Díaz Ordaz y de los siguientes para conocer el nivel académico que todos tenían, cómo recibieron el país y cómo lo entregaron.

Tenemos que entender que lo importante es promover la verdad cuando se conoce la realidad de las situaciones que vivimos para que se puede concientizar qué podemos hacer para mejorar las cosas en un país donde por primera vez en la historia tiene un PIB de menos 12%, cero inversión extranjera y cero inversión nacional, donde se sigue tratando a los propietarios de ejidos como si fueran tarados mentales y donde no se respetan ni sus garantías individuales, ni culturales, ya no es aceptable que piensen que debemos seguir admitiendo estas falacias, cómo se atreven, no es posible, no es aceptable que veamos como en otros países sale el sol todos los días pero en México sólo vemos que el sol ya no sale.

Errores por falta del conocimiento de la historia de México

En el mes de noviembre de 2019, el presidente de México dijo que aunque no estaba entre sus prioridades, veía la necesidad de que España y la Iglesia católica se disculparan por los abusos cometidos durante la Conquista.

En el mes de marzo de este año, López Obrador insistió que España pidiera perdón por los crímenes y abusos que se cometieron durante la Conquista, pero durante más de medio siglo, los mexicanos aprendieron que el pequeño ejército del español Hernán Cortés conquistó violentamente a México.

Desde 1960 es obligatorio que la instrucción en las escuelas primarias y secundarias del país se aplique con los libros de texto gratuito, cuyo contenido es diseñado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) con ayuda de especialistas en diversas materias.

De esta manera se diseñaron los textos de historia que en el capítulo para contar los hechos a partir de 1519, define al ejército de Cortés como invasor.

A partir de 2009, en los libros de texto gratuito se modificó la versión sobre la Conquista para explicar que la derrota de los mexicas no fue sólo por los españoles sino también por los adversarios que tenía ese pueblo antes de la llegada de Cortés.

En los 90 se revisaron los contenidos de los libros de texto gratuito, especialmente en algunos pasajes históricos que se consideraron fundamentales en el pasado, la llegada de los españoles a México y la consecuencia que tuvo la caída de Tenochtitlan fue uno de ellos.

Uno de los cambios fue incorporar en el programa de educación básica que México nació de la mezcla de las culturas española e indígena.

La muerte de muchos mexicas se debió en gran parte a enfermedades desconocidas para la población indígena como la viruela, el sarampión o el tifus, la sífilis, la gonorrea y la fiebre tifoidea.

Ahora podemos recordar la reclamación que se les hizo a los españoles por el daño que según este iluso e inculto personaje mexicano hicieron los españoles hacia México, pero si él hubiera estudiado bien la historia de México estaría informado de que España en esa época no existía y tanto Hernán Cortes como Cristóbal Colón dependían del reinado de Castilla y Aragón.

Eso demuestra el grado cero de la cultura que tienen estos “pendejelagartos” porque hasta los que han llegado a sexto grado tienen bien claro lo que sucedió en la historia de México.

Coronavirus, sigue la mata dando cifras en México

Según el reporte suman 42,645 decesos y 378,285 casos confirmados acumulados del nuevo coronavirus (COVID-19) en México, hasta el viernes 24 de julio.

Señalaron que se estima que 52,258 pacientes presentaron síntomas en los últimos catorce días (contagios activos) y que 242,692 se han recuperado de la enfermedad generada por el SARS-CoV-2.

Las cinco entidades con el mayor número de contagios acumulados distribuidos por entidad de residencia son: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla que en conjunto conforman el 45.8% de todos los casos registrados en el país.

Y cada vez es mayor el número de gente que ha muerto por este virus y también el aumento de la bola de mentirosos que lo rodean, por lo que ya están siendo demandados por otros partidos, por los diputados y por los senadores, porque ya es urgente que se enfrente la realidad.

Por otra parte se mencionó de la muerte por Covid-19 de Úrsula Mojica, prima de López Obrador, familiar del presidente, quien llevaba varios días internada en un hospital de Tampico, Tamaulipas a causa del Covid-19, y que falleció a causa de la enfermedad.

A la muerte de Úrsula Mojica, también se une la de su esposo, el señor Roberto Salazar, así como la de su hijo, quien lleva el mismo nombre; fallecimientos que ocurrieron hace dos semanas, así lo difundieron medios de comunicación locales.

Es lamentable que el señor López no le haya dicho que con “amuletos” y “estampitas de santos” que funcionan como “escudo protector”, le podía haber hecho frente al coronavirus.

Las renuncias que van en el gobierno de AMLO

23 de julio de 2020, Ingeniero Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, por diferencias de opiniones, lo sustituye Jorge Arganis Díaz Leal.

19 de junio de 2020, Asa Cristina Laurell, Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS), la renuncia fue por diferencias con el titular de la dependencia, doctor Jorge Alcocer Varela.

24 de junio de 2020, Mara Gómez Pérez, renuncia a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), renunció luego de que el presidente ordenó recortar el 75% del presupuesto, de los capítulos 2000 y 3000, a las dependencias del gobierno federal.

30 de junio de 2020, María Candelaria Ochoa Ávalos, renuncia como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), aludiendo motivos personales, inconformidad o diferencias.

18 de junio de 2020, Mónica Maccise Duayhe renuncia a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de la polémica que generó un foro que organizaba en materia de racismo y clasismo.

9 de julio de 2019, Carlos Urzúa Macías, renuncia como Secretario de Hacienda de México un “patente conflicto de interés” con “personajes influyentes”, (le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública).

Urzúa denuncia, también, que las medidas económicas y hacendarias de la 4T se han tomado sin conocimiento ni sustento.

25 de mayo de 2020 Josefa González-Blanco Ortíz-Mena, renuncia a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de que se diera a conocer que un vuelo comercial se había retrasado más de 20 minutos a causa de una petición suya.

21 de mayo de 2019, German Martínez Cázares renuncia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acusando que algunos funcionarios de la Secretaria de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el organismo, así como “por el ahorro en el sector salud impuesto por la Secretaría de Hacienda”.

14 de junio de 2020, Tonatiuh Guillén López, renuncia como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), esto en medio de una crisis migratoria que vivía el país.

16 de febrero de 2020, Clara Torres Armendáriz, renunció como responsable del Programa de Estancias Infantiles por estar en desacuerdo con los planes del presidente López Obrador sobre ese programa. (Por el recorte al presupuesto a este programa y por entregar a los padres y madres de familia el apoyo económico y no a los encargados de las estancias infantiles).

15 de mayo de 2020, Patricia Bugarín Gutiérrez, renunció a la subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección, para atender “un asunto personal impostergable”.

12 de abril de 2020, Simón Levy, presentó su renuncia como subsecretario de Planeación y Política Turística, por motivos estrictamente personales.

30 de abril de 2020, Ricardo Ahued Bardahuil renuncia a la Administración de Aduanas del SAT, esto se dio entre los cuestionamientos de legisladores de oposición por no contar con estudios de licenciatura, por su parte él dijo que su renuncia al cargo es por una decisión personal.

El 26 de febrero del año 2019, Gaspar Franco Hernández renunció a su cargo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) debido a "motivos personales".

El 3 de junio de 2019, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, renunció al cargo, esto después de varios meses de una relación ríspida con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta es la lista de las gentes que han renunciado, los puestos que ocupaban y el “porqué” motivo lo hicieron. Se ha visto que los integrantes de este partido tienen muchos deseos de llamar y exponer ante la justicia a ex presidentes y miembros de gabinetes anteriores, pero que no se les olvide que Cristo dijo: “con la vara que midas, serás medido”.

Todos tenemos una misión que cumplir en este mundo

Debemos tener muy claro que todos los humanos tenemos una misión que cumplir en el planeta la cual debe ser positiva para que permita que el espíritu, la mente y el alma se desarrollen de manera correcta, empezando por el respeto hacia uno mismo y después hacia los demás.

Hemos visto numerosos ejemplos de cómo viven en la mentira y en el engaño los que utilizan la bajeza y su mala fortuna, los que disfrutan del odio, de la división y del conflicto, pero cabe recordarles que hay un dicho que cita que “el que a hierro mata, a hierro muere”, entonces aquí también cabe el “ser o no ser, ahí está la pregunta” y no le agregamos “el hacerse”, que es ahí donde está la falla porque queda muy claro que no podemos permitir que los falsos mesías sigan aprovechándose de los medios de comunicación ni del presupuesto que el gobierno les da, que es dinero del pueblo, para que continúen sacando ventaja sin respetar la equidad entre todos los partidos para que exista la posibilidad de una democracia real.

Hay quienes abusan de las creencias de los demás para su beneficio personal

Hemos estado observando casos de todo tipo de abusos cometidos a través de las creencias religiosas, como en el caso de los Legionarios de Cristo y donde ya murió su nefasto fundador Marcial Maciel, ahora acaba de haber una denuncia hecha por una periodista del diario Milenio, donde se dice que un grupito de barrabases continúan usando drogas, violando niños y mintiéndole a los católicos.

Eso es producto de la mentira y la comercialización de la imagen de Jesucristo que les ha dado poder a estos bárbaros ya que por más de 2 mil años ha existido este tipo de grupos que deberían de ser vetados, al igual que a los partidos políticos, porque le mienten a la gente y engañan a los hombres a través de la sumisión, de la mentira y de hipocresía.

La creatividad del espíritu, una mente sana, un alma llena de luz y el amor, tienen un poder infinito, pero eso no lo pudimos ver en personajes como Mussolini, como Castro, como Chávez o como en los Castro, donde no aportaron nada positivo y solo trajeron retroceso y un “realismo” sin esperanza.

Por eso esperamos que a todos los partidos que hayan abusado de su poder, se les castigue con la creación de una ley para que pierdan su registro como partido político, por sus falacias y por darse una vida de “nuevos millonarios”.

Así como estas malditas mafias religiosas que han abusado y comercializado la imagen de Cristo, donde solo han creado un pequeño estado y por lo cual la mayoría del pueblo entrega un diezmo dominical para la ayuda de una iglesia pero que finalmente solo sirve para que los papas vivan en la casa más grande, en el templo más grande, con todo tipo de privilegios, con un armada propia y donde hasta un banco tiene, con el cual “se dice” solo se ha dedicado a proteger a políticos corruptos y cárteles, con este narco banco.

Es por ello que los banqueros del mundo deberían exigir se le quite el registro al banco del vaticano así como también todos estos privilegios a todos los cárteles políticos y religiosos que han abusado del poder y el engaño en el que han vivido los sumisos incautos que han sido explotados por estos seres sin espíritu, sin respeto y sin amor.

“Carta dirigida a 6 encuestas (Era obvio... tarde o temprano tenía que bajar)”

“Estimadas encuestas de junio: En primer lugar, mil gracias por tomarme en cuenta al adelantarme los resultados de sus encuestas trimestrales”.

“Estoy seguro que la próxima semana cuando las hagan públicas, van a generar mucha polémica”.

“Y a mis queridos lectores, lo que les voy a exponer a continuación son un promedio de las 6 encuestas”.

“Les comento que me llamó mucho la atención que las 6 encuestas están muy parecidas en sus porcentajes de respuestas”.

“Como introducción les diré que desde el mes de enero al día de hoy, se han perdido más de 12 millones de empleos”.

“También les informo que llevamos más de 41 mil decesos por el Covid 19 gracias al pésimo manejo del inepto doctor López Gatell”.

“La mala noticia es que seguiremos con más decesos que China, India Italia etcétera”.

“Los pronósticos auguran que cuando esta pandemia se logre controlar, terminaremos en tercer lugar mundial de decesos”.

“Otra mala noticia”

“Aunque lo desmienta el señor Durazo, la violencia sigue creciendo sin control”.

“El gobierno que preside López Obrador ha roto todos los récords de la inseguridad en nuestra historia moderna. Mejor, cambiemos el tema y vayamos a las encuestas”.

“En una de esas, hay mejores noticias para muchos de ustedes”.

“1.- El 39% aprueba la gestión de nuestro presidente”.

“El 58% lo desaprueba”.

“Primeras encuestas en que nuestro presidente toca los 30%”.

“¿Por cuánto tiempo? No lo sé”.

“2.- ¿Cuáles son las causas por tal desaprobación?”.

“37% dice que por su economía”.

“22% por la seguridad”.

“21% la corrupción”.

“3.- ¿Cómo considera la situación económica de su familia?”.

“63% mala y muy mala”.

“4.- 67% aprueba el manejo de la corrupción de AMLO”.

“El 55% desaprueba la labor en la salud”.

“5.- El 98% ve su situación pero cuando López Obrador termine su gestión en el 2024”.

“6.- El 92% desaprueba el manejo de AMLO en la corrupcion”.

“7.- 72% piensa que la situación que se está viviendo en México es mala y muy mala”.

“8.- El 93% le echa la culpa al presidente por dividir al país”.

“9.- El 60% opina que el Covid 19 se está manejando mal y muy mal”.

“10.- El 57% opina que en lugar de construir el aeropuerto, la refinería o el tren, esos recursos se deberían haber usado en medicinas para los niños con cáncer, el Covid 19 y demás medicinaa”.

“Esta es la esencia de las encuestas”.

“Como verán, el pueblo bueno está a punto de dejar de ser bueno”.

“El pueblo bueno ya se hartó y están muy nerviosos sobre su futuro y el de sus hijos”.

“Sin embargo y a pesar de estos datos, no entiendo cómo López Obrador sigue rifando aviones sin aviones y cómo tiene la cara dura diciéndonos que este pueblo bueno está feliz, feliz y feliz”.

“Estimados Lectores y estimado pueblo bueno”.

“Parece ser que vamos ir de mal en peor”.

“¡Mucho peor!”.

“eluniversal@alazraki.com.mx”

Es básico que México se ubique en una realidad, el señor Alazraki publicó una carta donde están los nuevos estudios que reflejan la realidad de las encuestas que deben de ser evaluadas ya que mientras estos falsos políticos quieren modificar todo a su favor y aparentar con sus falacias la realidad y es aquí donde viene el apocalipsis tanto para el presidente de Estados Unidos, como para Maduro, como para el señor López ya que esperamos pronto que los resultados sean una realidad.

Agradecimiento a nuestros queridos lectores

Le damos las gracias a nuestros lectores por permitirnos expresarnos ya que es una de las bellas artes que tenemos los humanos, el poder externar nuestra opinión, cultura y experiencias ya que nuestros orígenes familiares vienen desde revolucionarios, militares, políticos y empresarios quienes siempre han respetado la libertad de expresión y la diversidad las cuales nos dan la oportunidad y la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, siempre respetando a la patria, a la nación, a la constitución y honrando a las fuerzas del tres veces Heroico Ejército Mexicano, este último por su histórica y aplaudible presencia a lo largo y ancho de la construcción de nuestra bella y hermosa República Mexicana.

Así sea. Saecula seculorum.

RIP “Requiescat in pace” a toda la bola de desgraciados que no han hecho más que mentir, mentir y mentir, por lo que será muy probable que ni en el infierno los acepten.

Casos para reflexionar

Es difícil hablar del gran número de periodistas que han sido asesinados en la República Mexicana, solo por el simple hecho de dar cumplimiento a su deber que es la de mantener informado al pueblo mexicano.

Así mismo es triste ver en estos momentos como se ha ido incrementando la desaparición de niños entre los 2 y 7 años de edad, ya que se dice que son más de mil menores de los que no se tiene información hasta este momento.

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administración@elmexicanito.org.mx

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

personalidadesenpolitica2013@yahoo.com.mx

ppjaofa2013@yahoo.com.mx

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com