En Q. Roo, madres de familia tienen un 45.5% de participación económica

Quintana Roo se encuentra en la lista nacional de los siete estados en que las madres de familia tienen mayor participación en la vida económica, de un 45.5%, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las estadísticas con motivo de la celebración del Día de las Madres, en el estado de Colima las madres tienen un 51% de participación económica de su estado, la mayor estadística a nivel país.

En el caso de Quintana Roo, se colocó en la séptima posición de la lista, principalmente porque desenvuelven un papel de empleada u obrera, es trabajadora por cuenta propia, ayudantes y hasta patronas.

“En 2020, más de la mitad de las madres mexicanas (57%) contaban con educación básica, 19% habían cursado educación media superior y sólo 17% tenían educación superior. Por el contrario, 7% de las madres reportaron no contar con ningún nivel de escolaridad”, puntualiza el Instituto.

Ya sea en el sector público o privado, pero se mantienen económicamente activas, organizando sus tiempos para poder atender el hogar y su desarrollo laboral.

Regina Isabel C., explicó que tiene 55 años, y desde hace seis meses ocupa una fuente de empleo en una tienda de ropa en Chetumal, en donde se dedica a mostrar a los clientes la variedad de los productos, incluso las tallas y color que se desea. Tiene tres hijos, que ya tienen sus propias familias y por eso busca los ingresos propios.

Doña Teresa, quien labora en la cocina de un restaurante, también mencionó que ayuda con los ingresos del hogar, debido a que su esposo se encuentra en cama a causa de una enfermedad.

“Ayudo a mi esposo, él ya no puede trabajar y mis hijos ya tienen a sus familias; hago lo que me gusta, y la necesidad es lo que nos ha llevado a seguir en el ámbito laboral, seguimos activas a pesar de la edad, pero no podemos quedarnos sin comer”, puntualizó.