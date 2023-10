‘En seguridad fracasó la estrategia, no los militares’: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez expresó su preocupación en torno al tema de la estrategia contra la violencia del gobierno de AMLO, por lo que pide que el Gabinete de Seguridad comparezca.

Ante la crisis de seguridad, es necesario que el Senado llame a comparecer a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán, consideró la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

La panista consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que reconocer que la “ola de violencia” que afecta entidades como Chiapas, Zacatecas y Jalisco, así como en distintas partes de todo el país es “brutal” e “imparable”, ya que lo que “está fracasando es la estrategia, no los militares”.

“Lo que tenemos que hacer es aquí en el Senado citar a la titular de la Secretaría de Seguridad, ya en el marco del informe, y los titulares de la Marina y la Defensa, y que nos digan cómo le vamos a hacer. No podemos seguir así”, dijo Xóchitl Gálvez.

Gálvez reconoció que “es preocupante” que senadores trásfugas dejen las filas de la oposición que conforman el bloque de contención y se integren al oficialismo, ya que la bancada de Morena y sus aliados se acercan a la mayoría calificada y “vienen votaciones importantes”.

La senadora fue cuestionada en torno a la integración de ex priistas como la hidalguense Nuvia Mayorga y el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín a las filas del oficialismo, al sumarse al grupo parlamentario del Partido Verde.

“Es preocupante porque, obviamente, vienen votaciones... (como) los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación)”, expresó la legisladora hidalguense, quien, no obstante, confió en que tanto Mayorga como Ramírez Marín pueden cambiar de partido, pero no de principios.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que habrá un “cierre total de filas” y acompañamiento total del PAN, PRI y PRD en torno a la senadora Gálvez, ante las versiones de que la senadora panista podría ser bajada de la candidatura presidencial de la oposición.

El flagelo de México

La historia jurídica patria es, sin duda, una de las manifestaciones más importantes para quienes se precian de ser abogados, no sólo porque es una insustituible fuente de enseñanza, para evaluar en su exacta dimensión lo que acontece a finales de ésta Cuarta Transformación de la Nación.

Ese volver al pasado nos ubica de manera definitiva en la línea temporal de lo que acontece en México, en razón de lo que el contexto público nos depara en momentos futuros específicos.

Cabe recordar, por si lo anterior fuera poco, que la abogacía se circunscribe, entre otras cosas, a buscar se provea justicia, por ello el tiempo resulta de suma importancia para los togados, quienes debemos circunscribirnos dentro de las formalidades y apego irrestricto a los tiempos, a los plazos, a los términos, los cuáles son factor primordial en la cotidiana actividad de los hombres de leyes que soportan consecuencias jurídicamente fatales.

Por la causa antedicha la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., reflexiona, ya no digamos por el hecho de lo que México atraviesa en la actualidad, que resulta ser, como todos sabemos, la disminución en la seguridad jurídica, detectada en cierta manera por la forma de actuar, pensar y gobernar de Andrés Manuel López Obrador.

Todos los abogados saben, porque así se aprendió en las aulas universitarias, que la seguridad jurídica es un criterio que se relaciona, más que con el aspecto racional y ético del derecho, con su aspecto positivo. La seguridad jurídica como bien enseñaba Don Salvador Mondragón Guerra, es la garantía otorgada al mexicano de que su persona, sus bienes, su dignidad y sus derechos no sean objeto de ataques por parte de la autoridad y, en el caso de que eso llegara a producirse, le serán asegurados, protegidos y reparados.

México cuenta con la seguridad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha seguridad jurídica cuenta con la garantía de que su situación no será modificada por procedimientos derivados de caprichos o arbitrarios o ilegítimos. Como se observa, la seguridad jurídica se identifica con la existencia de ordenamientos jurídicos eficaces.

Nuestro Código Penal resulta ser un ordenamiento jurídico eficaz para combatir a la delincuencia y narco-política, no con los “abrazos y besos” que proclama el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso vale concluir diciendo que nuestro próximo o próxima presidente debe cumplir seriamente con restituir esa seguridad jurídica, combatiendo a ese indigno que tanta desgracia le acarreó a México y al Glorioso Ejército Mexicano.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Carta dirigida a los ingenuos del país (No ma..) Carlos Alazraki

Estimados ingenuos, entiendo perfectamente que cuando un personaje público es su ídolo, se le perdonan todos sus errores, es más, además de perdonarlos, los justifican y los defienden, no los culpo, es natural y por supuesto es humano, pero cuando un futbolista estrella falla cinco penaltis seguidos su estrella se apaga, dejando de ser una de las siete maravillas del mundo.

Sin embargo amigos, sigo sin entender cómo la mitad del país sigue idolatrando a su candidato Andrés cuando este ha fallado 22 penales seguidos; se ha ponchado las últimas 44 veces al bate; en sus últimas 18 peleas lo han noqueado en el primer round y en sus últimas 14 competencias de clavados ha quedado en último lugar porque, o cae de panzazo o se descalabra con el trampolín.

De verdad, no entiendo que le ven y sobre todo, ¿por qué le creen a todas sus mentiras?

¿Qué magia posee Andrés para engañar a la mitad del país?, y que ustedes mis queridos amigos le sigan creyendo.

Entonces, con mi neurosis en todo lo alto, decidí meterme a sus 100 promesas de campaña para ver cuántas promesas ya cumplió.

Andrés dijo hace tres años en su informe de gobierno número 786 mil, lo siguiente:

Miren, en lo fundamental nos queda realmente poco por definir, de los cien compromisos que hice en el zócalo el primero de diciembre del 2018, hemos cumplido noventa y cinco y solamente están pendientes cinco compromisos en proceso de que se cumplan.

Después de leer estas palabras emotivas me dije, Charlie que mentiroso eres, no manches, Andrés no ha cumplido ni cumplirá siquiera con el cincuenta por ciento de lo que prometió, vaya ocurrencia.

En fin querida familia Atypical, después de leer sus cien promesas, escogí al azar cinco promesas para demostrarles lo falso y mentiroso que es el ex candidato y ahora coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, mejor conocida como Titina.

Ahí les va:

La promesa 3 dice: se mantendrán las estancias infantiles de la antigua secretaria de Desarrollo Social y se regularizaran los Cendis.

Gran mentira, fue lo primero que quitó.

Promesa 7: en 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas.

No manchen, no hay ni una.

Promesa 13: esa esta buena, se hará realidad el derecho a la salud, el propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos, comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera como en Canadá o en los países nórdicos.

Ajá, como no, verdad.

Y ahí les va otra joya, la promesa 26: los artesanos dueños de talleres, tiendas y pequeñas empresas, también recibirán créditos a la palabra, baratos y sin tantos trámites y pérdida de tiempo.

La realidad es, que el 50 por ciento de estos empresarios, quebraron durante el Covid.

¿Por qué? Muy fácil, esta basura de gobierno no los apoyó en lo más mínimo.

Y a la última, promesa 34, esta que sigue, está genial, fíjense, es que no es posible: Se aplicará una estricta política de austeridad republicana, no habrá… siéntense eh, influyentismo, amiguismo y nepotismo.

Ninguna de esas lacras de la política, serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos y de sus familiares cercanos.

Si después de esos cinco ejemplos de mentiras, ustedes le siguen creyendo, significa que son una bola de cangrejos al igual que el gobierno de Andrés, que prefieren vivir en el pasado en lugar de ver hacia adelante.

Ya es hora que abran los ojos por el futuro de sus hijos, y sobre todo, ya es hora que mandemos al carajo a los morenos, ellos no saben gobernar.

Por querer recortar ayuda de EU a México, AMLO

llama "ridículos" a congresistas de EU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tildó este viernes de "ridículos" a congresistas estadounidenses que proponen recortar la ayuda financiera a su país, alegando falta de cooperación en la lucha antidrogas.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una enmienda del republicano Alex Mooney para "cortar el financiamiento de apoyo económico a México hasta que detengan el tráfico de fentanilo" por la frontera, anunció el congresista.

El monto de dicha asistencia asciende a 60.7 millones de dólares.

"De risa, son muy ridículos", dijo López Obrador en su habitual rueda de prensa, en la que vinculó la iniciativa con propósitos "politiqueros" de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2024 en Estados Unidos.

"Es una propaganda vil y corriente, no hay que tomarlos en serio, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos", añadió el mandatario izquierdista.

La enmienda fue incluida en una ley de gastos para 2024, pero aún debe ser conciliada con el Senado, donde la mayoría demócrata objeta los cambios por considerar que afectan proyectos clave del Ejecutivo.

"Hago un llamado a mis colegas en el Senado para que se unan a mí para exigir que México rinda cuentas", expresó Mooney en X (antes Twitter).

López Obrador manifestó que, en todo caso, "no les estamos pidiendo nada", y subrayó que el monto de la ayuda es inferior a los 150 millones de dólares que ha destinado México a programas sociales en Centroamérica para contener la incesante migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos.

La creciente preocupación por el fentanilo, un opioide que mató a decenas de miles de personas en Estados Unidos en 2022, será abordada el próximo jueves en México durante el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, que contará con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

El presidente mexicano sostuvo que le duele que cada año mueran "100,000 jóvenes" en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo -que se manufactura en México con precursores provenientes de China, según las autoridades- y dijo que su país apoya sin pausa el combate a esa sustancia por "razones humanitarias".

Entorpecimiento absurdo

La más excelsa aspiración del pueblo mexicano es y será siempre la realización de la justicia como fin primordial de la aplicación del Derecho. En torno a ese anhelo han surgido en ésta Cuarta Transformación de la República, una serie de agresiones en contra de las figuras de jueces y abogados por tratar de obsequiar y obtener ella. Sin embargo, antes de las denostaciones de Andrés Manuel López Obrador esos togados tuvieron actos de presencia significativos para hacer valer el contenido de la letra y espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Abarcaría cientos de tomos de amplias proporciones la referencia a litigios, respeto a las instituciones, doctrinas y hasta anécdotas que a lo largo de la historia jurídica nacional, han demostrado la grandeza de la función de abogados y jueces que de manera trascendente han buscado y obtenido justicia, en la que los señores jueces han sido las personajes aplaudidas por hacer respetar la dignidad de sus togas.

Para los objetivos de los presentes años, que de ninguna manera aspiran a crear historia, el que esto escribe, se concretará a describir, no muy perfectamente, la personalidad ideal que deberían tener todos nuestros jueces en la presente era político-jurídica, llámense magistrados o ministros, no sin antes efectuar algunas breves reflexiones y alusiones sobre la “Justicia de ésta Cuarta Transformación de la República”; sin ningún afán de formular al respecto consideraciones que pudiesen sentirse ofensivas por quienes portan esa toga con dignidad, sino exponer breves consideraciones a ese valor superior del pueblo de México que, según Cicerón,, es la más grande de todas las virtudes Justitia Virtutum Regina.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ya ha dicho con antelación y de manera reiterativa que es muy difícil, por no decir imposible, obtener justicia con Andrés Manuel López Obrador por su manera de inmiscuirse en ella.

Lo que el entendimiento de la abogacía se sabe en torno a ese tópico estriba en concepciones realistas, dado aquella forma de gobernar del Poder Ejecutivo Federal, el cual se precipita en un abismo de indignidad y abyección al pisotear las normas imperantes en la Constitución Republicana.

La justicia, los jueces y la abogacía independiente de la nación no es lo que dice y piensa el Señor presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Existen muchos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que portan su toga con suprema dignidad. Por ello Andrés Manuel bien haría en dejar de entrometerse y entorpecer la justicia que México hoy requiere, respeto a la dignidad de esas togas.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Desata diversas reacciones la aspiración a candidatura de López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell quien se convirtió en una de las figuras políticas más importantes durante la pandemia por Covid-19, anunció su intención de participar en el proceso interno de Morena por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Una publicación en redes sociales y el anuncio en un periódico oficializaron su pretensión, así como la confirmación del presidente quien destapó al político en su conferencia matutina.

López Gatell se popularizó en 2020 al encabezar las conferencias vespertinas sobre el reporte de salud por la crisis sanitaria que dejó la pandemia. Los informes y la vocería de Salud engancharon a la población que conoció al político en esas transmisiones, generando reacciones a favor y en contra.

Fue denominado por sus detractores como "El doctor muerte" al ser acusado de un irresponsable manejo del sistema y comunicación de Salud en la enfermedad que dejó millones de muertos en el país.

Por ello, tras su anuncio sobre buscar la jefatura de gobierno, las reacciones no se hicieron esperar, por lo que políticos, políticas periodistas y la ciudadanía manifestaron su inconformidad o celebraron la intención.

Las reacciones.

El legislador Emilio Álvarez Icaza denominó a López-Gatell como "el ejecutor de la política criminal" esto tras el anuncio del subsecretario de Salud quien anunció que pronto dejará su cargo.

En un mensaje en redes sociales, Álvarez Icaza escribió: "Decir cinismo ya es un halago para el gobierno responsable de la muerte de más de 800 mil personas por Covid-19".

Por su parte, el diputado Éctor Jaime remarcó que Gatell nunca rindió cuentas sobre su gestión. "Morena premia con una posible candidatura a quien es responsable de la tragedia que se vive con la pandemia, con 800 mil muertes y contando", expresó.

Éctor Jaime exigió que López-Gatell rinda cuentas en el Congreso "antes de pensar en un nuevo cargo público".

En este sentido, el colaborador de El Gran Diario de México, Leonardo Curzio cuestionó que el destape de López-Gatell, así como de tres candidatos de Morena haya sido a través del mismo periódico.

Además, la columnista de El Universal, Maite Azuela compartió el anuncio con la leyenda: "Hugo López-Gatell: de "Doctor muerte" a querer gobernar la CDMX.

"Hugo López Gatell comparó el Covid-19 con la influenza, afirmó que México estaba listo para la pandemia..." describió en su cuenta de X, la periodista Denise Dresser.

En su posteo, agregó que "el solo hecho de que López-Gatell lo esté contemplando y Morena decida impulsarlo exhibe una caradura sin límites, una total incomprensión de lo que implica rendir cuentas, y una falta de respeto a todos los que perdieron a alguien durante la pandemia", sentenció Dresser.

"No tienes ma…, eres un genocida"

Por su parte, la asociación Nariz Roja, que apoya a pacientes con cáncer, lamentó el anunció que hizo hoy el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, sobre su intención de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, la organización le reclamó su política errónea aplicada durante la pandemia por Covid-19, lo que causó la muerte de miles de pacientes con cáncer que dejaron de recibir su tratamiento.

"No tienes ma… @HLGatell eres un genocida, resentido que piensa "defender y continuar" con esta tragedia que ustedes ocasionaron. Dejaron a 50 millones sin atención médica. Dejaron a miles sin quimioterapia de los 60,000 muertos por cáncer en el 2020 o 2021 cuántos de estos se vieron afectados por sus decisiones: Todos!!!", señaló Nariz Roja.

Cuál es la clave para reducir la violencia por el narco en México, según estudio científico

Una base de datos del CIDE expuso la existencia de al menos 150 cárteles activos en el país

Una reciente investigación científica permitió dimensionar la magnitud de los grupos criminales en México y detalló de qué manera su presencia y crecimiento ha ocasionado un abrupto incremento en la violencia.

Publicado en el portal especializado Science, un estudio de Rafael Prieto Curiel, Gian Maria Campedelli y el fallecido columnista Alejandro Hope planteó una estimación del tamaño de los cárteles y su relación con el persistente incremento en la cantidad de homicidios ocurridos en México.

Para 2022, por ejemplo, consideraron que la población total perteneciente a algún cártel era de entre 160 mil y 185 mil personas, posicionando al crimen organizado como ”el quinto empleador” más grande del país, por encima de Oxxo, Bimbo, Coppel y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Del total, se presume que 17.9% pertenecerían al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), 8,9% al Cártel de Sinaloa, 6,2% a la Familia Michoacana, 4,5% al Cártel del Noreste y 3,5% a la Unión Tepito.

En este sentido, estimaron que en 2021, las estructuras delictivas reclutaron a 19 mil 300 personas y perdieron a 12 mil 200 a causa de conflictos armados y detenciones, con un “ingreso” neto de siete mil miembros.

Frente a ello, los autores del artículo analizaron las tendencias observadas en la última década para estimar la efectividad de dos políticas de seguridad: reducir los reclutamientos de los cárteles y aumentar las detenciones.

“Por un lado, duplicar las detenciones, con todos los costos asociados y desafíos para aumentar los recursos de seguridad [...] Aún resultará en un aumento de 8% en el número de víctimas”, pues el reclutamiento de los grupos criminales “compensa sus pérdidas”.

A partir de los datos obtenidos del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los autores previeron que, si continúa la tendencia actual de actuar de forma reactiva a la violencia derivada de los cárteles, en 2027 habría un total de 170 muertes semanales vinculadas a ellos.

Incluso si se duplicara el número de arrestos, en 2027 los fallecimientos semanales podrían llegar a 130, superando los 120 registrados en 2022.

En contraste, el estudio sugiere que si la capacidad de reclutamiento de los cárteles se redujera a cero, para 2027 el número de muertos por semana relacionado a estos grupos bajaría a 50. “Matemáticamente, una estrategia preventiva tiene mucho más éxito que una estrategia reactiva tradicional”, aseguran los autores.

Pese a las limitaciones que la investigación puede tener para hacer recomendaciones en materia de políticas públicas, plantea que abordar el reclutamiento —más que buscar el aumento de las detenciones— puede tener un triple efecto:

“Reduce el número de miembros de un cártel, disminuyendo la violencia que pueden generar [...] Reduce el número de objetivos, lo que significa que menos personas son vulnerables a sufrir más violencia. Y en tercer lugar, reduce la capacidad del cártel para el reclutamiento futuro”.

Ya está cerca el día en que brille nuevamente la democracia en la República Mexicana

Por el momento ya estamos viendo algo que no se había visto en muchísimo tiempo, y eso es un rechazo por parte de las gentes, que no forman parte de los 18 millones de comprados por el gobierno de este señor, y la verdad es debido a las discrepancias que había entre muchas gentes, las cuales ya están comenzando a pensar y a ver que los que están por ahora en el poder no tienen realmente reacciones cuando aparecen tantos antecedentes negativos, para ponerse a actuar dentro de toda la república.

Con este tipo de reacciones parece que llego el síndrome del avestruz, ya que cada vez que sale una verdad o se quiere aclarar la verdad, estos señores meten la cabeza en el suelo y no ven ni escuchan más allá de lo que no quieren ver ni escuchar, ese es un síntoma claro de que tienen miedo porque saben que lo que hacen o dicen no es la verdad.

Pero ya será dentro de poco tiempo que conozcamos cuál va a ser el destino de México, lo más constructivo de todo esto es que de todo lo malo siempre salen cosas buenas, entonces ya veremos cómo se va a actuar en casos como en los miles de gentes han muerto, los ciento y tantos periodistas que han muerto y siguen muriendo, la asociación con cárteles, de los que no hay respuestas.

Por ahora no hay una acción específica, coordinada directamente por los militares o por el partido, esta falta de actuación, o ha sido a causa de caprichos, o por falta de capacitación en estrategias para poder actuar, principalmente por la relación con los malolientes de los carteles que ya han rebasado los límites, pero veremos que pronto se darán los cambios para que esto vuelva al camino correcto, que es el deseo de todos los que amamos la justicia, el derecho y la verdad, ya que la verdad ahora si será una realidad, y eso será cuando pongan a estos pseudo funcionarios en el lugar que les corresponda, ya que no tienen ni honor, ni respeto a la patria, ni a la Constitución, ni a sus connacionales, que recuerden el viejo dicho que menciona: “de la manera que trates, serás tratado”, ya está cerca el momento en el que esperamos estén enfrentando la verdad en el banco de los acusados.

Estaremos pendientes de ver como siguen auto destruyéndose y autodestruyendo el bienestar del país, ya que por el momento la autoridad no está haciendo nada y sigue sin cumplir sus funciones, pero en determinado momento, todo esto va a repercutirles a todos los que han actuado mal o han tenido algún tipo de asociación delictuosa.

A partir de este mes de octubre es cuando se verán y vendrán cambios importantes, y es el 13 de octubre, el día que iniciarán muchos cambios sobre el planeta, así es que ya estaremos viendo que es lo que viene para la República Mexicana y su democracia.



Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected], [email protected]