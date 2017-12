Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Por medio de las redes sociales del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo se informó que este año no se regalarán los tradicionales pavos navideños para los socios concesionarios y socios operadores, debido a que por la lucha contra la plataforma digital Uber han gastado más recursos económicos.

También te puede interesar: Condicionan el aumento a taxis

Desde la mañana de este sábado, en la página de Facebook del Sindicato de Taxistas, así como en varios grupos de WhatsApp, se compartió una imagen del comunicado emitido por el líder sindical Eric Ramiro Castillo Alonzo, en la cual hace hincapié en la ilegalidad del funcionamiento de la plataforma digital Uber y las consecuencias internas que ha traído para el gremio.

Dentro de estas consecuencias, el sindicato recalcó que el alto costo social, económico y político ha sido absorbido con los mismos recursos del gremio sin tener que pedir nada a los concesionarios, debido a esto en este año, no se cuenta con el dinero suficiente para poder entregar a cada chofer el pavo navideño, que como cada año se estaba entregando.

El comunicado fue compartido a través de redes sociales. (Foto: Taxistas Cancún)

Hasta el momento, Eric Castillo no ha dado ninguna declaración al respecto; sin embargo, Luis Miss, ex vocero del Sindicato de Taxistas confirmó que este año no se entregarán los pavos.