¡EN VIVO! Únete a la euforia de Quintana Roo por el eclipse solar anular

Todo el mundo incluyendo Quintana Roo están eufóricos por el eclipse solar anular, que si bien ya alcanzó su punto más fuerte hace unos instantes, su progreso se ha estado reportando desde las primeras horas de este sábado.

Si eres uno de los muchos que por su trabajo o por otra actividad no puedes salir a ver el eclipse o bien, si no tienes lentes especiales para ver directo al cielo, no te preocupes, nosotros te compartimos la transmisión en vivo de este magnífico evento desde Chetumal.

Come watch the eclipse with us!



We're streaming today's "ring of fire" eclipse—also known as an annular solar eclipse—with live updates from Oregon to Texas. #AskNASA your questions! https://t.co/m69JrxrMKS https://t.co/CRMmOdx9Fg