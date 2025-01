Encabeza Mara Lezama sesión por 50 años de la Constitución de Q. Roo

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que es ocasión para reflexionar sobre cómo estamos escribiendo nuestra historia.

“Vivimos en un Quintana Roo joven, lleno de energía y vida propia, pero donde también enfrentamos grandes desafíos. Combatir las dolorosas brechas de desigualdad no es solo una responsabilidad, es una obligación moral, es un compromiso que asumimos como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo donde, por el bien de todos, primero son las y los pobres, porque no podemos hablar de desarrollo sin justicia social, no podemos presumir paraísos turísticos con infiernos de marginación”, afirmó Mara Lezama.