“¡Encontré a mi bebé!", madre de Juan Daniel, confirma hallazgo sin vida de su hijo

Se acabó la angustiante espera para Juana Isela Mora. La mañana del sábado 25 de mayo, su hijo Juan Daniel, de 16 años, fue localizado sin vida después de 389 días de búsqueda desde su desaparición el 2 de mayo de 2023 en Cancún.

A través de redes sociales, Juana Isela confirmó el hallazgo de su hijo y agradeció al colectivo Madres Buscadoras y a activistas por el apoyo brindado desde la desaparición de Juan Daniel hace exactamente un año y 23 días.

El cuerpo del menor fue encontrado en un área verde la mañana del sábado 25 de mayo, al final de la avenida Lak’in, detrás del fraccionamiento Cielo Nuevo, durante una operación de búsqueda encabezada por madres buscadoras, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la unidad canina y el Ejército Mexicano.

Desde ese día, se confirmó que los restos humanos pertenecían a Juan Daniel, desaparecido el 2 de mayo de 2023.

Lamentablemente, hoy la madre del joven confirmó la trágica noticia de haber hallado sin vida a su hijo con un mensaje a través de su cuenta de Facebook:

“Hoy les quiero compartir que ya encontré a mi bebé, no como hubiera querido, pero ya estará en su casita”. “Otra cosa que me trae escribir estas líneas aquí es para dar las GRACIAS porque este camino que me tocó no lo hubiera podido andar sola, quisiera darles las gracias al colectivo Madres Buscadoras de QRoo A.C ., a doña Mari Pat, una gran señora que siempre está para apoyar y sin ella esto no hubiera sido posible, también a todas las mamitas que compartimos el mismo dolor y pena, pero sacamos la piel de guerreras por lo que más amamos, también a mi familia, amigos, conocidos que me brindaron un apoyo incondicional y mucho amor. GRACIAS” .