Encuesta de una plataforma en Facebook revela caída de aprobación de AMLO

La aprobación ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador cayó a 47%.

Al menos en la encuesta de una plataforma informativa en Facebook, realizada a 18 mil 352 personas a través de Facebook, entre los días 2 y 7 de julio.

En entrevista con un medio radiofónico, el director de dicho estudio, dio a conocer que la aprobación del mandatario mexicano presentó una caída de 6 puntos en lo que respecta al mes anterior, “pese a que dicha tendencia ya se había observado desde mayo”.

En el mes de enero, la aprobación del jefe del Ejecutivo federal registró 72%.

En febrero, aumentó un punto, para quedar en 73%.

Pero, desde entonces, ha venido en picada.

En marzo bajó a 68, en abril continuó bajando y registró el 62%, mientras que en mayo cayó hasta el 54%.

En junio registró el 53%, y ahora en el último ejercicio realizado en julio se colocó en 47%.

En lo que respecta a la revocación de mandato, México Elige concluyó que si el día de hoy fuera la votación el presidente de México perdería con el 46. 2%.

Desplome de López Obrador en encuestas de popularidad

La popularidad de Andrés Manuel López Obrador entre la ciudadanía ha sufrido un notorio descenso en sus primeros siete meses de gobierno. Diversas encuestas de opinión reflejan que de una aceptación del 78% que el mandatario tenía en el primer trimestre de su gobierno, ha pasado a un 47 por ciento.

La Encuesta Nacional de “México Elige”, publicada a inicios de julio, registró un nivel aprobación hacia el mandatario de 46.9%, con una calificación general del 44.6%, un 5.1% menos a lo que obtuvo en junio.

La diferencia se hace mayor si se considera que en febrero, la misma encuesta arrojó un nivel de aprobación del 73%, lo que representa una caída de 26.1 puntos porcentuales en cinco meses.

Una encuesta realizada por consulta Mitofsky colocó al tabasqueño con un nivel de aprobación en junio de 64%. Los datos revelan un desgaste en la administración de López Obrador que ha terminado por menguar su popularidad entre los mexicanos a menos de un año de gobierno.

Temas centrales de su administración como la seguridad, el combate a la corrupción, y la economía, han empeorado de cara a la opinión pública; en el caso de la inseguridad, 60% de los mexicanos estima que la situación ha empeorado en los últimos siete meses. Los datos de la encuestadora reflejan que en el ámbito económico, 48% estima que la situación ha empeorado y solo el 14% dijo que ha mejorado.

De acuerdo con un análisis de El Financiero, estas cifras se agravarán a medida que pasen los meses; en el rubro económico, aumentarán los negativos cuando empiecen a mostrarse signos de recesión económica, lo que a su vez impactará en el empleo. A ello se suman las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual sigue en descenso.

Aunque a un año de su triunfo electoral, aún es muy pronto para evaluar su éxito o fracaso como presidente de México, sí se puede analizar de los desafíos que la administración ha enfrentado en sus primeros meses en el poder, como la acuciante inseguridad y las múltiples renuncias a su gabinete.

Ejemplo de ello es la renuncia del ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa, quien declaró en entrevista para una revista que un desacuerdo sobre las medidas de la empresa estatal de electricidad respecto a gasoductos precipitó su renuncia.

Una encuesta publicada por Mitofsky el 10 de julio arrojó que el 71% de los encuestados opinó que su renuncia se debió a su desacuerdo con las políticas de López Obrador; y la mitad de los ciudadanos consideraron que su salida afecta mucho al gobierno del tabasqueño.

López Obrador, de 65 años de edad, obtuvo un amplio triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018, con 30 millones de votos, es decir, el 53 % de los votos.

En estos meses, su gestión se ha centrado en asuntos nacionales; el combate al robo de combustible, la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la construcción del nuevo en la base militar de Santa Lucía o el anuncio de construcción de una refinería y el Tren Maya.

Pero en estos siete meses también ha habido una ineficacia del gobierno para resolver asuntos de la gestión pública.

El coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha dicho al respecto que es un rasgo común del gobierno "el liderazgo presidencial" y la obstinación del mandatario con proyectos y decisiones que generan dudas en el ámbito nacional e internacional; tal es el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas.

"Es un gobierno en el que el presidente parece no escuchar otras opiniones", comentó el experto, quien puntualizó que la falta de interlocución torna complicados proyectos que podrían ser viables.

La disminución de la popularidad de López Obrador de cara a la ciudadanía es vista por algunos analistas como resultado del desgaste natural de cualquier administración, sin embargo, el peligro es que la población no perciba estabilidad en el país de forma permanente.

Cae aprobación de AMLO a 70%

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su séptimo mes de gobierno con una aprobación de 70%, de acuerdo con una encuesta nacional patrocinada por dos periódicos.

Si bien es elevada, la cifra indica un decrecimiento de 8 puntos con respecto a la medición de marzo, indicó el diario capitalino.

Asimismo, se incrementó la cantidad de ciudadanos que lo desaprueba, pues sumaron 29% en julio, mientras que en marzo eran 18%.

La población, agregó el rotativo, reconoce logros de López Obrador en el combate a la corrupción y la pobreza; sin embargo, se ve como un fracaso la reducción de la violencia y el crimen.

El mandatario federal sale bien librado en los temas de educación, derechos humanos, trato a migrantes, empleo y economía.

A la pregunta de cómo votaría si hoy hubiera elecciones para decidir si López Obrador permanece en el cargo o renuncia, 69% estaría a favor de la continuación y 24%, por la salida; en marzo, el resultado fue de 78% por la permanencia y 14% por la renuncia.

Al respecto, el presidente dijo en su conferencia de prensa “mañanera” dijo que está bien la encuesta y reconoció que su gobierno no ha podido avanzar en el tema de la violencia.

El jefe del Ejecutivo indicó que se ha avanzado mucho en el combate a la corrupción, el cual describió como su objetivo mayor pues el principal problema de México.

“Me siento satisfecho porque vamos avanzando y se va a terminar con la interrupción y la impunidad. En el combate a la pobreza vamos muy bien, están llegando apoyos a casi la mitad de los hogares del país y a los pobres, como al 80% de los hogares”, indicó.

“En el caso de la violencia, no hemos podido avanzar porque es un asunto complejo, se dedicaron nuestros adversarios a saquear, a robar, y no atendieron las causas, creció la pobreza, la desigualdad, la corrupción, y eso desató la inseguridad y la violencia, pero ya estamos trabajando todos los días para entregar buenas cuentas en el corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Aunado a esto, el mandatario aseguró que ahora es lo está apoyando más gente que la que votó por él hace un año.

“Hay alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos; votaron por nosotros 30 y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50 y 60 millones, más de los que votaron por nosotros, entonces yo eso lo agradezco mucho”, expresó.

Fox y Calderón tuvieron mejores índices de aprobación que AMLO

El 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vistió de gloria, los suyos lo arroparon en su ascensión al poder, y, con sus primeras decisiones de austeridad republicana se echó el pueblo a la bolsa: su aprobación estuvo a menos de 20 puntos de tocar el techo. Así dio sus primeros pasos, pero lo que sus adversarios señalan como desatinos en decisiones de gobierno, lo despajaron ya de las primeras prendas de aprobación. Su armadura de aceptación no es infranqueable, pero él piensa llegar al final de su mandato con ella.

De acuerdo con encuestas realizadas por Consulta Mitofsky al cierre del primer semestre de las últimas cinco administraciones federales, Vicente Fox y Felipe Calderón, a esas alturas de sus gobiernos gozaban de mayor aprobación que López Obrador. Fox gozaba de la aprobación de 63% de la población, Calderón del 65%. AMLO está en 61%.

En términos de aprobación, el presidente Vicente Fox inició arriba y se desplomó en su primer año; Calderón empezó medio y tuvo un incremento rápido cuando sacó al Ejército a la calle y, luego, se mantuvo así prácticamente todo el sexenio con subidas y bajadas, pero la mantiene, con una aprobación media.

En tanto, Peña Nieto, a pesar de ganar fácil, su toma de protesta lo hizo iniciar medio y tuvo un desgaste paulatino, conforme fue sacando reformas, hasta que se desplomó en 2014, luego del caso Ayotzinapa.

En el caso del presidente López Obrador, inició muy bien generando una alta expectativa y tuvo un incremento muy bueno durante cuatro meses, gracias a sus medidas simbólicas y luego registró una caída por la inseguridad y a partir de ahí ha estado subiendo y bajando con la coyuntura.

De acuerdo con el análisis de encuestas de un sitio en internet especializado en elecciones que genera un promedio mensual, en diciembre la aprobación presidencial se ubicó en 75%, subió a 81% en Febrero (su nivel más alto) y a partir de ahí comenzó un descenso. Llegó a junio a 70% de aceptación.

De acuerdo con encuestadores y expertos en comunicación, la aceptación del presidente se explica tanto por la claridad de su mensaje, las decisiones de austeridad tomadas desde el principio de su administración, así como por su cercanía con la gente. También por el ambiente de marcada polarización social y hasta por la bajísima aprobación con la que termino su sexenio el presidente Enrique Peña Nieto.



No basta ser un buen comunicador para mantener los niveles de aprobación: Roy Campos

Para el presidente de Consulta Mitofsky si se pone en perspectiva la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, ésta va a tender a bajar, no a subir.

En entrevista dijo que para el Jefe del Ejecutivo federal no va a ser fácil mantener la buena aceptación que tiene hasta ahora para el final de su sexenio porque, de entrada, siempre tuvo el problema de estar tan alto en la aceptación y eso lo que implica es que es más fácil bajar que subir.

Cuando estás muy bien aprobado es porque generaste una alta expectativa de todos. Si se cumple la expectativa no subes, simplemente la mantienes, pero cuando no se cumple entonces empiezas a perderlo, explicó.

El encuestador consideró que, en lo que resta del año, es muy difícil que todas las expectativas que ha generado López Obrador se cumplan, por ejemplo, que se acabó la corrupción, que la economía está mejorando, que a todos les van a llegar los programas sociales que necesitan. Eso sobre todo cuando a los programas sociales le empiezan a faltar dinero.

En ese sentido indicó que el reto es que no bajen sus niveles de aprobación drásticamente, sino que se vea que su descenso se debe a los propios que el ejercicio del gobierno genera.

Ante esa situación destacó que al presidente no le va a bastar ser un buen comunicador y tener una buena comunicación para mantener los niveles de aprobación que ahora tiene.

Recordó el caso del presidente Vicente Fox, que tenía carisma, pero no bastaba; necesitaba dar resultados.

Además, dijo que en el caso de López Obrador enfrenta algo que enfrentó Peña Nieto, pero cada vez son más fuertes, las redes sociales. Por más comunicación social que tengas, las redes sociales de repente se vuelven incontrolables y entonces siempre se tiene una comunicación alterna que puede ser negativa, que es muy difícil de combatir.

Sobre lo que explica los buenos niveles de aceptación dijo que el presidente López Obrador ha manejado la agenda pública para mantenerse bien evaluado; utiliza la promesa de programas sociales, el lenguaje sencillo y se dirigirse siempre a los suyos con la intención de mantener su base.

Ha llegado a colocar la idea que todo mexicano tiene que caber en alguno de los programas sociales del gobierno, ya sea por edad, por estudio, por discapacidad.

Por otra parte comentó que para el ciudadano seguidor de AMO; la variable de eficiencia no es importante. Dijo que cuando el gobierno no es eficiente el ciudadano responsabiliza normalmente a "culpables" que son menos afines a su preferencia. Por ello es que los simpatizantes de López Obrador dicen: es que al presidente no lo dejan gobernar la oposición o bien su gabinete no es tan bueno y sólo hasta la tercera opción consideran que es culpa del presidente.

En opinión del encuestador López Obrador quiere gobernar bien, y quieren el bien para el país, pero es una persona que puede tomar decisiones equivocadas ya sea por terquedad o mala asesoría, por ejemplo la cancelación del aeropuerto en Texcoco y del programa de estancias infantiles.

La aceptación del presidente está cayendo aceleradamente: Rubén Aguilar

En la sociedad mexicana prevalece un "endiosamiento" hacia el hombre en el poder, pues ve en él la vía de resolver todos sus problemas. Eso explica la aprobación de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros meses de gobierno, sin embargo, el morenista no se ubica por arriba de los porcentajes obtenidos por Vicente Fox o Felipe Calderón, planteó Rubén Aguilar.

El vocero presidencial durante la gestión de Fox Quesada comentó que al concluir sus primeros seis meses de gobierno, Vicente Fox tenía una aprobación de 63%, Felipe Calderón de 65%, Enrique Peña Nieto de 57%, por lo que López Obrador se ubica por encima del priista, pero por debajo de los panistas con 61% de acuerdo con Consulta Mitofsky.

En entrevista, señaló que más que hablar de una alta aprobación de López Obrador, lo que se debería analizar es porqué está cayendo aceleradamente.

Explicó que cuando la sociedad mexicana se encuentra con que el presidente en turno no da los resultados esperados, viene la decepción y la disminución en su aprobación.

"Hay un endiosamiento de la cultura política por parte de amplios sectores de la sociedad mexicana que siempre buscan ver en el presidente al hombre que les resuelva todos los problemas".

En ese sentido, dijo que el presidente López Obrador está enfrentando dos elementos que le están pegando fuerte a sus niveles de aprobación: no se está creciendo económicamente y tampoco hay mejoría en el problema de inseguridad pública.

Para la gente siempre el elemento importante es si le va bien, si es así piensa bien del gobierno y sino, piensa mal, abundó.

Señaló que para un presidente es fundamental buscar la aprobación de su gobierno, pues ello le permite gozar de gobernanza. Explicó que para alcanzarla, hace uso de la comunicación gubernamental la cual persigue, entre otros fines, generar consensos y evitar disensos.

En el caso de López Obrador, sostuvo, hay elementos que le han funcionado y otros no. Entre los que sí, dijo, es que pese a todo logra estar en los medios de comunicación.

"El presidente López Obrador no gobierna, no sabe gobernar, no tiene la más mínima idea de qué es gobernar, pero maneja muy bien su política de comunicación para ser noticia, para poder estar en los medios".

Sin embargo, consideró que ofrecer una conferencia diaria, la mañanera, no le beneficia porque no todos le creen lo que ahí informa, pero además porque al final propicia la polarización de la sociedad mexicana a través de sus mensajes.

El especialista planteó que son cinco las reglas que comparten los mensajes del presidente de México, pero que también son usadas por al menos una veintena de presidentes en el mundo como Donald Trump y Jair Messias Bolsonaro: hablar para los suyos, identificar un enemigo, insultar a ese enemigo, mentir y presentar elementos excepcionales para figurar en los medios.

Claudio Flores Thomas, director asociado de Lexia

Destacó que con base en las encuestas, la calificación para el desempeño de López Obrador no es atípico, comparada con los últimos tres expresidentes.

Dijo que parece que el presidente tiene una alta tasa de aceptación debido a que el presidente Peña Nieto cerró su sexenio muy mal evaluado por la población.

Lo importante, añadió, es que la tasa de aprobación le asegura márgenes importantes de acción política, pues al final esas buenas calificaciones se convierten en capital político.

Sin embargo, dijo que el presidente registra un descenso gradual en sus niveles de aceptación que es producto del ejercicio del cargo.

En su opinión la estrategia de comunicación del presidente está siendo efectiva con dos herramientas: la primera es la saturación comunicacional que le permite ganar la agenda pública incluso a pesar de que ya no es con la hegemonía de meses anteriores. La segunda es la imposición de temas y las formas de comunicación que impactan en su público objetivo.

Expuso que en un contexto de polarización ha alimentado muy bien a su base de seguidores. Atiende sobre todo a su audiencia fiel.

Por otra parte planteó que hay una gran ruptura entre la opinión pública y la opinión publicada.

En ese sentido recordó que el último gran consenso que tuvo en México ambos extremos fue Peña Nieto, en el sentido de que era un presidente corrupto e ineficiente.

Ahora lo que vemos es un choque entre la opinión pública y la opinión publicada, primero porque la segunda es más crítica que la segunda. Esa situación se explica por la polarización que está detonando López Obrador como presidente.

Los polos se han radicalizado, quien apoya a López Obrador lo apoya más duro y quien lo critica lo critica más fuerte. Esta situación le ha servido para mantener a sus fieles, pero le ha impedido convencer a sus detractores y críticos.

Dijo que lo que hace falta es una posición intermedia una escala de grises en donde podamos evaluar positivamente lo que está haciendo bien y criticar lo que no funciona.

Es mejor quedar mal por decir la verdad, que perder la confianza de alguien por sostener una mentira

La verdad muchas veces incomoda pero no peca y lo importante aquí es que cuando se den informaciones, que estas sean y se vean dentro de la realidad, ya que la realidad es el mejor futuro para México, y que debido al nivel de desconfianza que se tiene en este momento, ya que nunca se había dado en la historia de México, no se vislumbra un buen escenario para nuestro país y eso nos hace entender que algo está mal y cuando las cosas y los números son tan claros como se demuestra con todas estas encuestas el señor debería tomar conciencia y hacer un análisis psicológico de cuál es el escenario de su surrealismo, porque con sus cotidianos derroches de burla, de mentira y de engaños no está sembrado más que un país con inestabilidad debido a la falta de preparación y de capacidad para saber escoger a gente idónea que lo asesore y le hable con la verdad.

Pero el famoso hecho real de que el tic tac, tic tac, del reloj sigue su marcha y para cuando todo esto se entienda puede haber transcurrido mucho tiempo, es por ello que ahora lo que quiere el pueblo mexicano es que se acabe esta pesadilla, que está siendo creada por el monstruo destructor que refleja cotidianamente, con una sonrisa su burlona, su negativa actuación, por ejemplo lo que ha sido el ataque a todas las instituciones del país, como lo que ha hecho y ha llevado a cabo contra el ejército mexicano y otros muchos más, que demuestran como el tic tac, tic tac, tic tac, no se detiene, el reloj del nivel de tolerancia del pueblo mexicano está llegando al veredicto final porque se percibe la esencia de un hombre mediocre e incompetente.

Y la realidad nos hará ver pronto como se toman las medidas correspondientes para poder desaforar a toda la bola de ineptos que lo apoyaron y porque algunas de esas personas demuestran que tienen una alta relación en una asociación delictuosa con un hombre que parece estar lleno de odio y al parecer su futuro podría traer terribles consecuencias para él y sus seguidores.

Y con todo lo que estamos viendo y viviendo, el tic tac del tiempo no para nunca y la realidad siempre va a seguir iluminando y destrozando la mentira y el engaño.

Y también estamos viendo como ya la risita burlona con la que siempre salía, poco a poco va desapareciendo.

Lo que es inaceptable es que siga atacando a todo el mundo, a medios de información, al ejército a los Poderes de la Unión y a muchas otras instituciones, y siga promoviendo cada vez más a sus “amigochos” y al grupo de delincuentes que siguen actuando en forma negativa en una asociación delictuosa pretendiendo y creyendo que van a poder al final acabar con el bienestar y el futuro del país.

