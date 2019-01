¡Entérate! Pende amenaza de muerte sobre los corales

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Dos de cada 10 corales ubicados en los más de 400 kilómetros de distancia que hay entre Xcalak y Cancún están en riesgo de morir debido a la enfermedad que afecta a la barrera arrecifal desde mediados del año pasado.

Melina Soto, coordinadora en México de Healthy Reefs, explicó que hay una media de 200 ejemplares por sitio coralino analizado y en promedio 40 muestran debilitamiento acelerado en los últimos seis meses, desde que fue detectado este fenómeno.

“Estamos haciendo una análisis más preciso del nivel de afectación, pero esto ya lo hemos visto en casi todos los sitios desde Cancún hasta Xcalak, y en esos sitios afectados hay arriba del 20% de esa mancha de coral, dependiendo de la especie”, explicó.

Dijo que esta enfermedad, que no tiene nombre, va avanzando muy rápidamente y ha puesto a los especialistas contra la pared debido a que no tienen las suficientes herramientas técnicas para hacer las investigaciones para crear una “vacuna” que evite la pérdida de los corales.

Hasta diciembre del año pasado una de las zonas que no estaba afectada era la de Cozumel, pero Melina Soto informó que en los últimos recorridos en esa parte del arrecife muestra las primeras señales de la enfermedad.

“Si sigue así vamos a perder numerosos corales a una velocidad muy rápida, y puede generar daños, que no quiero decir irreversibles, pero muy graves a toda la estructura de la comunidad coralina”, dijo la especialista.

Healthy Reefs, el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIAP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizan pruebas de tratamiento de colonias afectadas en Puerto Morelos, basadas en un método que implementaron otros investigadores de Florida, donde hace cuatro años observaron el mismo efecto, y que han arrojado resultados alentadores.

“Como medidas preventivas en contra de la propagación de la enfermedad, se recomienda no tocar los que están lesionados, no provocar suspensión de sedimento al patalear durante el buceo o snorkel, no usar bloqueadores solares, no visitar los lugares afectados, y en dado caso no visitar lugares no afectados después de lugares afectados para no volverse agente de propagación, y enjuagar los equipos de snorkel y buceo en agua con 5 o 10% de cloro”, dijo.

Los corales cerebro, pilares y estrella son los principales afectados, y sobre ellos se ven manchas circulares blancas en uno o más lugares del coral; en el borde de esas marcas se nota el desprendimiento del tejido (o piel) de manera acelerada, de manera que los buzos pueden detectar en pocos días, si visitan el mismo lugar, cuáles están enfermos.