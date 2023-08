Engañadas en el paraíso: rescatan a colombianas víctimas de trata en Cancún

Un sueño de venir a trabajar al Paraíso se volvió toda una pesadilla para dos jóvenes colombianas de 18 años y 25 años de edad, luego de ser engañadas y obligadas a laborar en una red de trata de personas en Cancún.

De acuerdo con información recaba, las chicas han sido rescatadas en un trabajo coordinado entre autoridades de Colombia y Quintana Roo.

Reportes extraoficiales indican que, Natalia ‘N’ y Alejandra ‘N’, ambas originarias del barrio La Reliquia, en Villavicencio, fueron contactadas por una proxeneta a través de Facebook bajo el nombre de ‘Daniela López’.

Esto una semana antes de que Natalia cumpliera 18 años de edad, bajo la promesa de llegar a Cancún para trabajar como meseras con todos los gatos pagados y con pasaporte incluido.

El sueño de viajar a México era grande para ambas, quienes decidieron aventurarse en este nuevo reto, su vuelo estaba programado para el 18 de julio, sin embargo, fue cancelado y reprogramado para el 20.

Ese día abordaron un avión y llegaron a Cancún, solo para darse cuenta de que todo era una mentira. Al llegar al aeropuerto, sin dinero, les quitaron sus pasaportes, pero Natalia logró contactarse con su familia, indicándoles que fue engañada.

Después de ese mensaje ya no se volvió a saber nada de ellas hasta unos días después que la joven de 18 años logró comunicarse con sus allegados, señalando que las estaban golpeando y obligando a prostituirse en Cancún, además dijo que cuatro chicas estaban desaparecidas y otras estaban siendo torturadas por oponerse a la prostitución, a una de ellas le cortaron el cabello como castigo.

Ante esta situación, las familias de ambas jóvenes se pusieron en contacto con autoridades de Colombia solo para tener la amarga respuesta de que no podían hacer nada al tratarse de otro país en el que fueron privadas de la libertad. Por fortuna, medios de comunicación locales hicieron notar el caso para que las denuncias sean tomadas en cuenta.

Hoy, autoridades de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Villavicencio, Colombia, quienes les tomaron la denuncia a las madres de las jóvenes, activaron las gestiones y se contactaron con la embajada de Colombia y México, confirmaron que dos mujeres lograron ser rescatadas, entre ellas Natalia ‘N’, de 18 años de edad.

Entrando las víctimas en un proceso de protección, incluyendo a sus familias.