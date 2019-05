Cancunenses disfrutan de ensamble musical

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Decenas de familias se dieron cita ayer por la mañana en el auditorio del planetario Ka’Yok’, para disfrutar de la propuesta “¿Quién es el que anda aquí?”, de Afán Producciones, una empresa dedicada a la creación, producción y promoción de espectáculos artísticos de gran contenido y alto valor cultural y que encabeza Ismael Cituk.

Canciones como “La patita”, “Di por qué”, “La negrita cucurumbé”, “Los tres cochinitos”, “El ropero”, “Barquito de nuez”, “Ché araña”, y “Muñeca fea”, entre otras del famoso cantautor mexicano de música infantil, Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido en el mundo del espectáculo como “Cri Cri”, fueron interpretadas para el deleite del público asistente.

También te puede interesar: Finaliza Festival de Música Sacra en Cancún (video)

“Estamos muy contentos con la respuesta de la gente y, en lo personal, me siento muy afortunado de que este elenco me haya dicho ¡va! Tener a Gerardo encabezando el ensamble con músicos de gran nivel, excelentes voces y un equipo de producción que me ha apoyado bastante es muy gratificante”, dijo Ismael Cituk.

En entrevista agregó que este proyecto de cuentos teatralizados con música en vivo tomará un descanso de dos meses, pero que esperan poder presentarse nuevamente en el planetario Ka’Yok’ a su regreso, y que en septiembre y octubre tienen programadas un par de presentaciones más en el Teatro de la ciudad de Playa del Carmen.

Por su parte, Gerardo Tlapa comentó que para él y los músicos es un gran honor que Ismael Cituk y la producción los haya considerado en un proyecto bien organizado y que la gente ha ido a ver cada que se han presentado.

“El ensamble musical está conformado como amigos, es genial, nos llevamos muy bien, además, estamos contentos porque este espectáculo es para toda la familia, desgraciadamente se nos había olvidado mucho y se ha sustituido con otro tipo de música, pero la realidad es que tenemos los cuentos de este gran compositor ‘Cri Cri’, Francisco Gabilondo Soler”, aseguró.

Mientras contaba los cuentos y cantaba, Ismael Cituk hizo reír a las familias y abordó temas como reconocer que la verdadera belleza está en el corazón, en el interior y no solo en el exterior, la importancia que les debemos dar a los adultos mayores y la aceptación a grupos como la comunidad sorda de Cancún, quienes asistieron a la presentación como invitados especiales.