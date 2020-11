¿Cómo participar en el ensayo de la vacuna contra Covid-19 en Quintana Roo?

Cancún.- Si eres mayor de 18 años de edad, tienes enfermedades crónicas pero estás bajo control médico, no estás embarazada o en lactancia y no has dado positivo a la cepa SARS-COV-2, puedes ser parte de los ensayos clínicos de la vacuna contra Covid 19 en Quintana Roo. Hasta el momento solo se han postulado 20 personas en la entidad.

La red de centros de investigación “Red Osmo” ha lanzado una convocatoria para participar en las pruebas para la elaboración de la vacuna que tiene como objetivo frenar la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS Cov-2.

En Cancún, la prueba se realiza en el Centro de Investigación y Avances Médicos Especializados (CIAME).

A principios de este mes, el gobierno federal anunció que Quintana Roo era una de las 14 entidades cuya población participaría en la muestra para el ensayo clínico de la vacuna que elabora el laboratorio chino CanSino Biologics.

“Cansino ha realizado estudios preclínicas fase 1 y fase 2, este es un estudio fase 3, global, multicéntrico, randomnizado, doble ciego y controlado, con placebo y diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, en adultos de 18 años y mayores”, dijo en aquel momento Annette Ortiz Austin, directora de EPIC Research; responsable en México del ensayo clínico fase 3 de CanSino Biologics.

▶️🇲🇽 participará en la fase III del ensayo global clínico de la vacuna candidata de CanSinoBIO contra #COVID19. En #ConferenciaPresidente, el canciller @m_ebrard informó que el 30 de octubre llegaron las primeras dosis. En el ensayo participarán hasta 15 mil voluntarios mexicanos pic.twitter.com/oOYjyME9F2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 3, 2020

Una semana después se informó que se prevé que mil personas de Quintana Roo participen en la evaluación de esta vacuna y que ya se preparaba la logística para la inoculación.

Requisitos para participar en el ensayo clínico de la vacuna contra la Covid-19 en Quintana Roo

Desde el 3 de noviembre se informó que se recibieron las primeras dosis de la vacuna que elabora el laboratorio chino y desde entonces se comenzó a difundir la invitación para participar en las pruebas.

La Red Osmo ha dado a conocer que entre los requisitos que se piden se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Pueden aplicar aunque tengan enfermedades crónicas, pero deben estar controladas.

No embarazadas, en periodo de lactancia o que hayan dado positivo a COVID-19 antes.

El proceso es el siguiente:

Llenar el formulario para postularse. Una vez hecho el registro se realiza una cita (se pueden recibir alrededor de 50 personas al día). Se firma un documento de consentimiento informado. El equipo médico realiza una valoración sobre el estado de salud. Se toman muestras de laboratorio, si no hay inconvenientes, se le aplica la vacuna. Por un año se realizará una vigilancia médica.

¿Qué información se pide en el formulario?

El primer paso para postularse como persona voluntaria del estudio de la vacuna solicita información básica, como nombre, fecha de nacimiento, sexo, peso, estatura.

Posteriormente se hacen las siguientes preguntas:

¿Padece alguna enfermedad? (Diabetes, Hipertensión, etc).

¿Padece alguna alergia?

¿En el último mes ha recibido alguna vacuna, hace cuantos días aproximadamente?

Red Osmo advierte en que salvaguarda la seguridad e integridad de quienes participen en el estudio.

¿Qué entidades de México participan en el ensayo de la vacuna contra la Covid-19?

En México se contará con 20 centros de investigación entre institutos y hospitales públicos y privados, en 14 entidades del país: Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades federales, los reportes y resultados se darán en tiempo real, serán proporcionados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de acuerdo a las normas establecidas, e informó que habrá cortes a los 14, 28 y a los 120 días de haberse aplicado de la vacuna, la cual consistirá en una sola dosis.

▶️ La directora de EPIC Research, Annette Ortiz, mencionó que más de la tercera parte de los voluntarios en el estudio global de fase III serán mexicanos. Esto contribuirá a garantizar la efectividad y seguridad de la vacuna para la población hispanoamericana. pic.twitter.com/6EDutJMrnj — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 3, 2020

La vacunación contra la Covid-19 en México podría iniciar en diciembre

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó esta mañana que, si todo sale como se ha previsto y si la Cofepris lo autoriza, en diciembre México podría iniciar su proceso de vacunación contra el Covid-19 por medio de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer, la cual mostró una efectividad de 95% contra el coronavirus.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller detalló que el pasado 20 de noviembre Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia de esta vacuna ante la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) -el equivalente a Cofepris en Estados Unidos.

En este sentido, el secretario indicó que Pfizer también ingresará mañana 25 de noviembre el expediente técnico a la Cofepris, para el inicio de su análisis como se hizo en Estados Unidos.

"Es inminente que, si todo esto sale como hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se pueda aprobar como esperamos se apruebe en Estados Unidos y en Europa, México estará en diciembre iniciando su proceso", dijo.

Informe vacunas : Pfizer- si aprueba COFEPRIS- llegará a México en diciembre de este año. Cansino ya en fase III de 15 mil voluntarios . AztraZeneca Oxford por iniciar producción. Dr Alcocer ya tiene su plan operativo de vacunacion. Saldremos adelante!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 24, 2020

En Palacio Nacional, el secretario detalló que se espera que aproximadamente el 10 de diciembre, Pfizer reciba su autorización de la FDA "esa la expectativa, y después de cuatro días de que reciban la autorización, iniciará el programa de vacunación en Estados Unidos".

Al describir el proceso logístico de la llegada de la vacuna de Pfizer, el canciller detalló que en cinco días, desde su llegada a México, las dosis podrían llegar a los puntos de vacunación.

(Con información de Fernanda Duque y El Unviersal)