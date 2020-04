Cancún: ¿No te ha llegado despensa? Puedes solicitarla vía WhatsApp

El gobierno municipal de Benito Juárez informó que lleva 82.72 por ciento de avance en la entrega de los 125 mil apoyos alimenticios (despensas) para enfrentar la crisis económica ocasionada por el coronavirus.

Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, informó que se han entregado apoyos en casi 80 regiones y colonias regulares e irregulares de la demarcación.

"Nos queda 17.28 por ciento para culminar esta etapa de la ayuda alimentaria", apuntó la alcaldesa en su mensaje matutino en redes sociales.

Entre las colonias en las que el gobierno municipal entregó los apoyos, se encuentran las regiones 227, 222, 248, 245, 248, 79, 231, 240, 77, 235, 204, 202, así como las colonias Maracuyá, Santa Ana, Tierra y Libertad, entre otras zonas más, consideradas como vulnerables.

Señaló que muchas de estas colonias fueron visitadas en más de una ocasión, porque así lo establecía el cronograma de operación.

¿Dónde puedo comunicarme si no me han entregado apoyo alimentario?

Además, Lezama Espinosa señaló que desde el 17 de abril pasado ya se entregaron despensas a más de 700 personas que reportaron que las brigadas no les habían dado los apoyos.

"Estoy hablando de aquellos que pasaron con los vecinos y por algo no llegaron a su casa, puede ser que no hayan escuchado, que no estaban, hay mil razones".

Indicó que estas personas se pusieron en contacto con el gobierno municipal a través de un mensaje vía WhatsApp al teléfono 9982 585588, en el que los solicitantes deben proporcionar su nombre, dirección y teléfono; para que el gobierno municipal establezca contacto, verifique y, en caso de comprobar la veracidad del reporte, entregar en mano el apoyo.

Añadió que el gobierno municipal aún analiza mil 700 mensajes para verificar que la información sea veraz.

"Cuatrocientas cinco no nos contestaron, por lo que pudiera ser bots o personas que al final tienen y se pudieron dar cuenta que nosotros podíamos checar si las tenían".

La alcaldesa negó que se vendan las ayudas alimentarias y reiteró que se adquirieron con recursos provenientes del fideicomiso en el que se deposita el cobro de derecho de saneamiento ambiental.

"El uso de estos recursos lo tenemos transparentado, además de que habrá auditorías, como todos los años, del estado y de la Superior de la Federación y sistemas de contraloría. Está todo controlado y por eso lo estamos haciendo con la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, para que vea que está todo certificado", comentó.

Añadió que por ello, durante la repartición se toman fotografías y videos de cada entrega.