Entrega de uniformes y kits escolares tiene 35 % de avance

Después de dos semanas de iniciar el Ciclo Escolar 2023-204, la distribución de uniformes, útiles y mochilas en escuelas de educación básica en Quintana Roo tiene 35% de avance.

Carlos Gorocica Moreno, titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), señaló que en estas dos primeras semanas ya se entregó gratuitamente los insumos escolares en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo, y se ha avanzado en Solidaridad y Benito Juárez.

Dijo que por disposición de la gobernadora Mara Lezama, en cada entrega debe de haber funcionarios del Gobierno del Estado que entreguen de manera directa el material y el mensaje a los menores, y es por eso que se lleva más tiempo: por la logística que se implementa en cada uno de los planteles.