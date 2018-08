Otorgan plazas a 250 elementos del sector salud

De la Redacción/Fernanda Duque

CANCÚN, Quintana Roo.- Al entregar 250 plazas federales laborales a médicos, paramédicos y personal administrativo del sector salud en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín afirmó que, sin duda, ayudan a resolver los rezagos y a mejorar los servicios de atención para que las personas vivan con mejor salud.

“Para que los servicios de salud estén cerca de la gente, trabajamos en mejorar los hospitales, clínicas y centros de salud no sólo de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, sino también de las comunidades rurales, con médicos y medicinas suficientes, de modo que las familias del campo tengan más y mejores oportunidades de vivir mejor como las tienen las familias de las ciudades”, expresó Carlos Joaquín durante el evento realizado en el auditorio del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”.

El gobernador de Quintana Roo expresó que para disminuir la desigualdad, profundizada por el abandono de gobiernos anteriores, juntos se avanza en el mejoramiento de los servicios públicos de salud y se impulsa el desarrollo social al promover estilos de vida saludables que previenen enfermedades crónico-degenerativas. “Tenemos claro que vamos por la dirección correcta en la construcción de un futuro de esperanza para que la población viva mejor”, afirmó.

Para estas 250 plazas, el Gobierno Federal destinará cada año un presupuesto adicional de casi 100 millones de pesos. “Me queda claro que debemos trabajar de la mano y estoy consciente de que durante varios años no habían recibido beneficios laborales de personal de base y quiero que eso cambie. Quiero que ustedes y sus familias tengan garantías de seguridad y estabilidad laboral”, destacó en un comunicado Carlos Joaquín.

Por la cantidad de plazas liberadas de una sola vez, en el sector salud, se considera este día histórico. No se había entregado tal cantidad de plazas en una sola ocasión.

Distribución

Las plazas que se entregaron ayer serán repartidas entre los centros de salud y hospitales de la entidad, aunque el 40% de ellas se concentrarán en Cancún, y el 20% en Solidaridad, mientras que el resto serán divididas entre los demás municipios.

Barbaciano Sansores Matos, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Salud en el estado, mencionó que contar con una base les permitirá a los beneficiados, quienes habían estado trabajando como personal de confianza desde 2014, realizar una profesionalización a nivel nacional, que es la distinción más alta del sector, lo que a su vez les garantiza prestaciones de Ley y un aumento salarial del 40%.

Estas 250 plazas fueron entregadas a las personas con mayor antigüedad.

Estas 250 plazas fueron entregadas a las personas con mayor antigüedad; sin embargo hay en espera alrededor de 600 enfermeros y especialistas de Quintana Roo que no resultaron favorecidos y siguen en espera, explicó el líder sindical.

Un ejemplo de este rezago son 322 enfermeros en el Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”, cifra que podrían reducir con 125 plazas mediante el quinto Programa de Formalización Laboral para los Trabajadores del Estado.

Pero esto no se limita sólo al personal, pues el gobernador del estado recordó a los representantes de la Federación, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Miguel Robles Bárcenas y la diputada Arlet Mólgora Glover, que en el estado están pendientes seis proyectos de infraestructura, necesarios para atender a la creciente población de inmigrantes que llegan a la entidad.

“Es difícil entender cómo un hospital como el de Playa del Carmen que tiene cinco años y uno como el General de Cancún que tiene un año, ya tienen necesidades de crecimiento, yo sí lo entiendo, y aquí está el subsecretario de Finanzas, pues lo va entendiendo, pero a veces no es fácil de convencer, y no sólo él, sino todos. En México no hay políticas públicas que trabajen sobre la migración interna, y los estados de alta migración como Quintana Roo tienen que salir adelante con su propia iniciativa, con sus recursos de acuerdo a fórmulas, donde ese número no está incluido”, señaló Joaquín González.