La Beneficencia Pública del Gobierno del Estado entregará 62 prótesis externas de mama, en el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer. En total han sido entregadas 400 durante esta administración.

El 90 por ciento de los implantes mamarios está hecho de gel cohesivo de silicona, que se considera más seguro y se utilizan posterior a una mastectomía.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (ENSANUT) estimó que en México 4.2 millones de mujeres, entre 40 a 69 años, se realizó una mastografía en los últimos 12 meses y 19 mil obtuvieron resultado positivo a cáncer de mama.

En 2023, en México se registraron 23 mil 790 casos nuevos de cáncer de mama en personas de 20 años o más.

El costo de una mastectomía con mapeo y disección ganglionar puede ser de hasta 35 mil 222 pesos en hospitales privados.

Claudia Gómez Verduzco, directora de dicha dependencia estatal, informó que en el marco del "mes Rosa", dónde se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, se entregará en Chetumal 62 prótesis externa de mama, y brasieres ortopédicos, para estas grandes luchadoras contra esta enfermedad, las cuales han superado ya la parte del cáncer, o que se encuentran en este proceso. Sin embargo durante toda la administración suman ya 400.

Entregan 400 prótesis externas para sobrevivientes de cáncer en Q. Roo / (Foto: SIPSE)

Las prótesis mamarias varían en precio, desde 550 pesos hasta los 1550 pesos, dependiendo de la calidad, además que hay de tres tipos: triangular de gota y transparente.

Son de diferentes tipos y tamaños y están hechas de materiales seguros y suaves que se asemejan al tejido mamario. Además, brindan múltiples beneficios como el balance en el peso del cuerpo.

Mientras que los brasieres para mastectomía, tienen un costo entre los 150 pesos a los 500 pesos y debe ser suave, ligero, sin varillas, con broche posterior, y en la parte interna de la copa, tiene aberturas, para insertar la prótesis, y que no se mueva, no se caiga y no tenga contacto directo con la piel.

Por lo que se hace una invitación, a estas guerreras en todo el estado, ya que sigue abierta la convocatoria del programa, a través de la beneficencia pública o bien a través de los DIF municipales.

Los requisitos son muy sencillos: comprobante de domicilio, identificación, la CURP, y el diagnóstico médico para saber si requieren prótesis derecha, izquierda o bilateral.

Se tendrá abierto este programa durante todo lo que resta de este mes de octubre.