Talento en fuga: por falta de apoyo entrenador se va de Q. Roo

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Con un inicio ciertamente improvisado, pero con el ímpetu y los conocimientos necesarios para forjar a los deportistas, Joan Chucman se ha convertido en un entrenador de tiro con arco exitoso, aunque sus triunfos son para otro Estado, ya que en Quintana Roo no fue valorado.

Su excelente trabajo y dedicación le abrieron las puertas, ya que recibió una oferta para formar parte del equipo de entrenadores de la selección de Coahuila, donde compartió sus conocimientos y ha conseguido encabezar los medalleros nacionales, aunque con la amargura de hacerlo con un equipo ajeno al del Estado que lo vio nacer.

Cuéntanos sobre tu inicio como entrenador de tiro con arco

“Yo tenía los conocimientos necesarios sobre este deporte porque había entrenado y terminando la Olimpíada Nacional del 2007, el entrenador del equipo me abrió la posibilidad de colaborar indirectamente con él, la población deportiva había crecido y necesitó ayuda y ahí empecé”.

¿De cuánto fue tu sueldo en un inicio?

“No me pagaban nada cuando inicié, fue más por amor a la camiseta porque no era entrenador, yo era auxiliar, aunque poco a poco me fueron dando más responsabilidades y se me abrieron las puertas”.

¿Te seguiste preparando?

“Si, tomé mis primeros cursos y fui ampliando mis conocimientos, lo que me trajo grandes beneficios porque logré certificarme como entrenador y se me comenzaron a dar más oportunidades”.

¿Cuándo participas por primera vez en una Olimpíada Nacional?

“En el 2008 viajé a Monterrey como entrenador, en lo que fue mi primera Olimpiada Nacional representando al estado de Quintana Roo".

¿Te seguiste preparando a partir de ese momento?

“Claro. Tomé los cursos que dan las empresas que venden los arcos, los que dan los grandes arqueros a nivel nacional, tomé seminarios de metodología deportiva, los que impartió en su momento la Cojudeq, y también, por supuesto, los que se ofrecían fuera de nuestro Estado”.

¿Cómo le hacías para tomar estos cursos? ¿Recibías apoyo de alguien?

“Todo el gasto de viajes, alimentos, hospedaje, inscripción a los cursos y demás, corrió por mi cuenta. Nadie nos apoyó, ni en la Cojudeq ni en la Asociación”.

¿Cuál fue tu primer logro como entrenador de tiro con arco?

“En el 2008, en la primera Olimpíada Nacional en la que participé conseguimos nuestra primera medalla por conducto de Óscar Flores y Héctor Sansores”.

¿Has interrumpido tu carrera como entrenador?

“En el 2010 tuve algunos problemas con personas que dirigían el deporte en el Estado al no coincidir en muchas cosas y decidí alejarme del tiro con arco por cuatro años”.

¿Cómo fue tu regreso?

“Para el 2014 regresé al equipo y participamos en la Olimpíada Nacional que se disputó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de ahí hasta la fecha”.

Sigues activo como entrenador, pero no en tu estado.

“Lamentablemente en mi carrera me encontré con gente como Martín Cobos Villalobos que no apoyaron al deporte y que a mí en lo personal, me puso muchas trabas y afortunadamente mi trabajo me abrió las puertas en Coahuila, donde he encontrado las herramientas necesarias para triunfar y ahora lo estoy haciendo”.

¿El triunfo representa grandes sacrificios?

“Por supuesto. Me he tenido que alejar de mi familia, no estoy con ellos en fechas importantes, no veo crecer a mis sobrinos, no estoy con mis amigos, pero son los sacrificios que uno tiene que hacer para superarse, porque lamentablemente en Quintana Roo no se nos brindan esas facilidades”.

¿Tienes pensado regresar?

“Por el momento no, me siento muy a gusto en donde estoy y ahí seguiré mientras me sigan necesitando”.