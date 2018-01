Alertan sobre entrenadores inexpertos en nutrición

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La nutrióloga Yazmín Salazar, alertó sobre la existencia de entrenadores físicos que pretenden orientar la alimentación de las personas que acuden a los gimnasios en busca de mejorar la figura y que no personalizan la dieta.

Iniciar con el cambio de hábitos alimenticios no es fácil, siempre resulta difícil, hay que atravesar por un periodo de abstinencia en el que se añora la alimentación que se había llevado, de ahí la importancia de que la dieta esté personalizada a los tiempos y necesidades de la persona.

Hay asesores físicos, comentó, que toman un curso de nutrición y arman un plan de alimentación, no cuentan con la formación profesional necesaria para gar ese tipo de atención.

También te puede interesar: Secretaría de Salud activó 13 alertas de viaje en Q. Roo

Abundó que manejan una especie de machotes de planes de alimentación, en los que establecen la cantidad de calorías y ese es el que “reparten a diestra y siniestra”, sin fijarse si la persona podrá seguirlos.

“Es peligroso someter a alguien a una dieta sin conocer sus antecedentes médicos, porque podría estar en riesgo la salud… un nutriólogo no sólo vigila que la dieta sea sana y balanceada, si no que la persona pueda seguirla, adaptándola a su historial médico y a sus ocupaciones laborales, para que vea resultados y no la abandone”, comentó.

Por otro lado, la profesional en nutrición señaló que la suplementación deportiva no se puede tomar a la ligera y pensar que usándolos la comida sólida ya no es necesaria. “Si la cantidad de proteínas que necesita el cuerpo que está ejercitándose puede obtenerse de comida sólida, no es necesario el suplemento, sin embargo, sí son una opción para quienes no tienen tiempo para respetar el horario de alimentos y no pasar largo tiempo en ayunas”, apuntó.

El mal uso de suplementación deportiva puede generar daños patológicos a largo plazo, indicó, de ahí la importancia de recurrir a ellos con asesoría de expertos.

“Siempre hay que empezar por crear hábitos saludables, siempre es mejor estar sanos y luego optar por el ejercicio y pensar en la estética”, recomendó.