Cancunense disfruta su primer protagónico en televisión

CANCÚN, Q. Roo.- El actor cancunense Marcos Radosh inició y formó su carrera como actor de teatro en la Ciudad de México y hoy disfruta al máximo su primer protagónico en la televisión mexicana al dar vida a Lolo en la teleserie “Mi lista de exes”, la cual estrenó con un excelente nivel de audiencia. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, nos da los pormenores de su incursión a las estrellas y la emoción que siente al pertenecer a este proyecto.

“Ha sido una experiencia increíble por muchas razones, primero porque es la primera vez que Televisa agarra actores de teatro y los cuatro protagonistas como el director, el dramaturgo Alejandro Ricaño, somos de teatro, partiendo de ahí increíble, luego, mis compañeros Adriana Montes De Oca, Paola Fernández y Christopher Aguilasocho, ya los conocía, somos amigos de la vida real, entonces se dio la oportunidad de protagonizar juntos una historia, somos amigos, vivimos juntos, está padrísimo, hizo que la experiencia fuera muy disfrutable, muy divertida, espontánea y de pronto hay escenas que nos ven riendo y realmente somos nosotros, eso está padre y se ve en la pantalla, creo que la gente se puede contagiar de la misma energía y frescura”, detalló emocionado Marcos Radosh.

“Mi lista de exes” es una historia fresca que narra las aventuras de María, quien con ayuda de sus tres mejores amigos busca al amor de su vida, pues una tarotista le reveló que esa persona está en el pasado… Marcos, quien da vida a Lolo es el amigo que da consejos, que es imprudente, divertido pero inseparable e incondicional. Una serie que refleja la solidaridad entre amigos, curiosamente en la vida real estos cuatro jóvenes también lo son.

“Por esa amistad que tenemos de pronto daba la sensación de que no estábamos grabando, los cuatro juntos en la dinámica de ‘roomies’ era tan natural que era divertido, no sentíamos que estábamos actuando y eso no sucede muy seguido. Mi personaje es Lolo, es muy divertido, simpático, súper directo, dice las cosas como le vienen a la cabeza, de pronto habla de más y no le importa porque él es así y siempre quiere aconsejar a María y sí, de pronto yo soy un poco indiscreto en la vida, tengo el peor timing para decir las cosas, en eso me identifico bastante con él, me gustaría vestirme como él, el diseño de vestuario está padrísimo y el pelo, querían que fuera azul y yo sugerí el rosa, nos gustó a todos y así se quedó, me gustó mucho, ojalá se haga tendencia”, expresó el actor.

Se enamoró de la televisión

Desde los 18 años Marcos Radosh dejó Cancún para estudiar cine en la Ciudad de México; sin embargo, la vida lo llevó a estudiar en Casa Azul de Argos, lugar que le dio la oportunidad de prepararse y además comenzar a trabajar, principalmente en obras de teatro. Años después le llega la invitación para ser protagonista de una historia en televisión, oportunidad que aprovechó y ahora podemos verlo todos los jueves a las 11:30 de la noche por las estrellas.

“Nada que ver el ritmo de la tele con el del teatro, es la primera vez que hago televisión y la verdad el que seamos amigos lo facilitó mucho, todo era tan natural y fluido que fue una experiencia increíble no pensé que me fuera a gustar tanto trabajar en televisión, pero acabó y me quedé con ganas de más, quiero grabar tres temporadas más. Los escritores tienen ideas de qué pudiera pasar en siguientes temporadas pero todo depende de cómo reaccione el público a esta primer temporada de 13 capítulos, por eso invitamos a todo el mundo que la vea y se enamore de esta serie. La serie está bien hecha, se juntó un buen equipo de escritores, guionistas, el diseño de arte, fotografía, actores, tenemos actores invitados, es un elenco enorme y súper talentoso, quedó un proyecto de primer nivel, yo viéndolo como consumidor de series digo que quedó padrísima, es una serie que yo vería sin problema, es algo nuevo y refrescante en la televisión nacional”, expresó Radosh, quien augura que la incursión de actores nuevos en la pantalla chica podría ser un parteaguas para muchas producciones.

“Como es una oportunidad única, es la primera vez que pasa esto, así que si nos va tan bien como esperamos es un parteaguas de aquí en adelante y podrían venir más proyectos para actores de teatro, se podría ampliar mucho el trabajo y la calidad de los proyectos de televisión y ahora nosotros, es tanta nuestra felicidad porque hicimos el proyecto, porqué salió, incluso los actores invitados que llevan años en la televisión se contagiaban de esa euforia y energía que emanábamos, creo que la felicidad se contagia y eso es lo que proyectamos en pantalla”.

Triunfa en TV, pero sigue en el teatro

“Sigo en el teatro, tengo una temporada de una obra que se llama El Hilador en el Centro Cultural Helénico en la Ciudad de México, el público está feliz con esa obra; en noviembre empiezo otras dos obras y termino el año con más teatro. Llevo aquí en la Ciudad de México 10 años, crecí en Cancún, terminé la prepa en el Colegio Británico y a los 18 me vine a estudiar cine a la Ciudad de México pero por azares de la vida terminé estudiando en Casa Azul de Argos y desde el primer año tuve la fortuna de empezar a trabajar y aquí sido, por eso no he podido regresar a Cancún porque he tenido mucho trabajo aquí. Siento que en Cancún falta infraestructura, que le inviertan al arte, hay mucho talento, cada vez que voy veo que las compañías de teatro han crecido, aquí he conocido a muchos actores que son de Cancún pero trabajan acá en la Ciudad de México, solo falta que les den apoyo a los talentos locales”, finalizó.