¿Cine o televisión? Paula Serrano nos responde en exclusiva

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Paula Serrano es una actriz que se encuentra trabajando en la teleserie de Sony y Teleset “Tres Milagros” por TV Azteca, recientemente estrenó la película “Todo mal”, de Videocine, junto a Osvaldo Benavides, y está por iniciar las grabaciones de la segunda temporada de la serie en contra del bullying “¡Yo soy yo!”, de Canal Once y Netflix, donde es la protagonista.

Paula Serrano comenzó su formación a la edad de 15 años en la Escuela del Actor, de Valencia; a los 18 años, en Londres estudió su licenciatura de Arte Dramático en Roe Hampton University, para después continuar cinco años más de formación del Método Stanislavsky en el Estudio Corazza de Madrid, complementándose con John Strasberg en sus estudios de Nueva York.

“Desde chiquita tuve una vocación muy fuerte, desde los tres años supe que quería ser actriz, no exagero, y tuve la suerte y oportunidad de que mis padres me dejaran estudiar actuación, pero con la condición de estudiar otra carrera, así que estudié en Londres arte dramático y filología inglesa y traducción, así que tengo un buen dominio de los idiomas y es algo que me ha ayudado mucho a la hora de actuar, porque le pongo los acentos”, compartió la entrevistada.

“Desde chiquita tuve una vocación muy fuerte"

¿Qué te ha dejado la actuación?

“Tengo el hándicap (condición o circunstancia que supone una desventaja en relación con otros o dificulta de la realización o consecución de algo) de nunca haber tenido un conecte o una palanca, reconozco que a veces viene bien, pero en mi caso ha sido picar piedra desde el minuto 1. Lo que si he recibido es el apoyo de mi familia y amigos desde España”, confesó.

“Yo le diría a mis compañeros actores y actrices que hagan pilas en esta profesión, moverse mucho y saber dónde estar en cada momento, seguir formándose por supuesto, uno no aprende y ya, uno nunca deja de formarse, lo que recomiendo es que estén al pie del cañón en todo momento”, expresó.

Cuenta que la actuación le ha dejado todo, es su vida; tiene un bebé de año y medio y comparte sus dos pasiones de la mejor forma, y considera que las compagina bastante bien.

¿Cine o televisión?

Si la actriz tuviese que elegir entre hacer cine o televisión, cuenta que siempre se le dificulta mucho definir si es más actriz de teatro, cine o televisión, pero que ella se siente actriz con todas las letras de la palabra y todo lo que implica, sea para hacer una animación en un cumpleaños o como mimo en el circo, o formatos más pequeños de teatro“microteatro”, los actores son actores donde sea que se presenten.

“A mí me encanta actuar, no se me caen los anillos por hacer microteatro, también he hecho mucho de eso aquí en México, he hecho de todo, si es un buen proyecto y me enamora de entrada me da igual el formato, pero por supuesto el cine es mi mayor objetivo”, expresó la entrevistada

¿Cómo te ha tratado México?

Estoy muy agradecida con México porque me han tratado muy bien desde que llegué hace cuatro años y medio, vine a visitar a mi hermana que vivía aquí y me quedé, vi lo accesible que estaban las cosas respecto a España en materia de producción y trabajo, así que me dije: “De aquí soy”, y la verdad es que me siento mexicana de adopción.