Seguridad de Quintana Roo es una prioridad: Ricardo Anaya

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”, platicó en exclusiva para Novedades Quintana Roo, acerca de su proyecto de nación, en el que se involucran propuestas de desarrollo para el estado.

Asimismo, habló del factor violencia que no sólo aquejan a las familias locales, sino de todo el país; aunque también resaltó algunos puntos de su plataforma del frente, por medio del cual busca un gobierno de coalición en la que la participación ciudadana sea la base de la toma de decisiones.

¿Por qué quiere ser presidente de la República?

"Estoy convencido que México es un gran país, pero lo que nos ha faltado son mejores gobiernos".

Estoy convencido que México es un gran país, pero lo que nos ha faltado son mejores gobiernos, gobiernos que se conduzcan con honestidad, que realmente entiendan los problemas de la gente para poder resolver estos problemas. Déjame ponerte algunos ejemplos: en el caso de Quintana Roo, la prioridad número uno debe ser el tema de la seguridad y creo que Quintana Roo no ha contado con todo el respaldo y apoyo que debe recibir de un Gobierno Federal, porque la mayoría aquí vive del turismo, si se descompone la seguridad, se pone en riesgo el turismo y si se pone en riesgo el turismo, se pone en riesgo el trabajo, el empleo, el ingreso de la familia.

Hoy el tema de la seguridad debe ser un asunto de máxima prioridad, tenemos que cambiar la estrategia y debe de haber mucho más respaldo del Gobierno Federal, asumiendo su responsabilidad aquí en el estado de Quintana Roo. He planteado dos grandes ejes, por un lado invertir mucho más en la prevención, tenemos que fomentar el deporte, la cultura, que haya empleo, oportunidades para los jóvenes y por supuesto darle toda la prioridad a la educación.

Decía Tony Blair que tenía tres prioridades: educación, educación y educación. Y por otro lado enfrentar el problema con una nueva estrategia, es muy importante entender que para acabar con la violencia no sólo se tiene que tener las cabezas de las organizaciones criminales, se tiene que trabajar en desmantelarlas con trabajo de inteligencia previa, porque cuando sólo se detienen a las cabezas, se desata una ola de violencia al interior de la misma organización y eso genera muchos problemas sociales. ¡Qué diferencia!, les explicaba hace unos días, este operativo que ocurrió recientemente en Italia, en donde después de meses de trabajo de inteligencia en un sólo día detienen a 169 personas, incluido a tres alcaldes que estaban coludidos con el crimen organizado, se le incautan lo equivalente a mil 100 millones de pesos, no se dispara una sola bala y por el contrario, se desintegra la organización criminal. Por el contrario cuando sólo se detiene al líder, lo que sucede es que al interior de la organización se pelea ese espacio y se desata una enorme ola de violencia.

El cambio de estrategia pasa por entender la diferencia entre realmente desmantelar y no solamente estar deteniendo a las cabezas. Necesitamos duplicar el tamaño de la Policía Federal y apoyar muchísimo más. Quintana Roo tiene que ser una prioridad nacional, esta es la ventana de México al mundo, no hay otro estado de la República que reciba más visitantes internacionales que Quintana Roo, profesionalizar, certificar nuestros policías, evitar que las armas lleguen a los delincuentes y por supuesto seguir apoyándonos en el Ejército y la Marina, en tanto que no contemos con policías confiables, bien pagados, preparados y que realmente estén de lado de la gente. La máxima prioridad hoy en Quintana Roo, es el tema de la seguridad, que las familias puedan vivir en paz y que mantengamos esto como el principal destino turístico de toda la República Mexicana.

¿Qué propuesta trae para que este destino no se convierta en un nuevo Acapulco en términos de violencia?

Esa es la máxima prioridad en este momento para Quintana Roo y específicamente para esta zona turística del estado, la paz y tranquilidad, porque cuando se pierde la seguridad se pierde todo lo demás, lamentablemente es un problema que está generalizado en todo el país, de 2014 a la fecha, la violencia ha aumentado en 29 de las 32 entidades federativas; es decir, es muy importante entender que este problema lo tenemos en toda la República Mexicana. En la estrategia que hoy se está implementado, no funciona, por eso yo he planteado un cambio de estrategia.

En el tema de medio ambiente, hay proyectos hoteleros que se han desarrollado en esta zona y han dejado una huella negativa ¿Qué se va a hacer al respecto?

"Si queremos seguir recibiendo turistas que generen derrama económica y empleo, pues necesitamos cuidar el medio ambiente".

Esa es la segunda gran prioridad, tenemos que cuidar el medio ambiente y si queremos seguir recibiendo turistas que generen derrama económica y empleo, pues necesitamos cuidar el medio ambiente, es prioridad máxima y tiene que ser una prioridad compartida de la iniciativa privada, pero también del gobierno, particularmente debemos cuidar mucho las playas, porque del buen estado de las playas depende que sigamos siendo un destino atractivo para que la gente nos siga visitando.

Quintana Roo tiene un gran legado maya ¿Cómo hacerle para que esas comunidades salgan del olvido?

Primero reconocer que tenemos una enorme deuda con los pueblos originarios. Me decía una gobernadora raramuri en la Sierra Tarahumara, que es increíble que mientras los pueblos originarios fueron los primeros, hoy en mucho de los sentidos son los últimos y eso debe de cambiar. Hay una deuda histórica con los pueblos originarios y debemos ponerlos con una prioridad en la agenda nacional.

¿Por qué votar por usted?

Porque México necesita un cambio, el país no va por el camino correcto, ha habido muchísima corrupción, nosotros estamos planteando un cambio profundo pero un cambio en el rumbo adecuado. Porque hay otra alternativa de cambio, por ejemplo Morena lo que está planteado es una amnistía, es decir perdonar a los delincuentes, eso se intentó en Colombia hace más o menos 25 años en tiempos de Pablo Escobar, fue un absoluto desastre, no sólo no acabaron con la violencia se les disparó la violencia, lo mismo intentaron en El Salvador, la amnistía, el perdón a los delincuentes y se les disparó la violencia, necesitamos sí entender que hay un problema, pero enfrentar el problema de manera inteligente para verdaderamente resolver.