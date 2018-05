Estoy en la política por amor a mi familia: Gaby Pallares

Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Gabriela Pallares, candidata a diputada federal por el Distrito 04 de Quintana Roo, con la coalición “Por Quintana Roo al Frente”, conformada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se siente orgullosa de su familia y si volviera a nacer pediría estar con ellos otra vez.

Lugar de nacimiento: Chetumal

Estado civil: Soltera

Profesión: Empresaria

¿Cuál es tu recuerdo más temprano en Quintana Roo?

Mis calles, la libertad, el respirar paz, caminar por esas calles con tranquilidad, el jugar chácara (avioncito) en la calle y que mi madre no se sintiera preocupada.

¿Qué o quién te hizo tomar el camino de la política y por qué?

Hoy todos tenemos que participar en política, la necesidad de transformar lo que estamos padeciendo, el amor a mi familia, hijos, nietos y a Cancún, para devolverle un poquito de lo mucho que nos ha dado, para formar a nuestras familias.

¿De los héroes de la historia de México, quién crees que sea el más significativo y por qué?Leona Vicario, porque fue una mujer que nació en una cuna de abundancia, quedó huérfana a los 16 años, quien se enamoró de Andrés Quintana Roo, donó su dinero a la causa de los insurgentes, fue la primera mujer periodista y tuvo a su hija en una cueva, por ello mi admiración.

También te puede interesar: Gaby Pallares va por reducir el precio de la gasolina

¿A quién o qué consideras el peor enemigo de México?

La corrupción, el enemigo más poderoso de nosotros los mexicanos.

¿Cuál es tu frase preferida o el pensamiento con el que te apoyas cada día para avanzar?

Fuerza. Yo soy fuerte, me mantengo fuerte y todo el día voy a ser fuerte.

¿Por qué México tiene más de 52 millones de personas en pobreza y millonarios entre los primeros lugares en el orden mundial?

Porque así le ha convenido al mal gobierno, que seamos pobres, para que nos puedan manejar a conveniencia, México es país rico que podría darnos mucha más calidad de vida, lamentablemente hemos estado en manos de unos cuántos y eso cambiará a partir que los mexicanos decidan ese gran cambio.



¿Lo que gana un diputado local o federal, senador, presidente municipal, o gobernador es justo, necesita más, debe reducirlo, y por qué?

Es el reflejo de la desigualdad en el país, y creo deberíamos ser más parejos, la diferencia de lo que gana uno de otros es del cielo a la tierra, porque el obrero gana por día 88.36 pesos.

"México es país rico que podría darnos mucha más calidad de vida". (Israel Leal/SIPSE)

En mi familia nuestros cinco principales valores son:

Amor, amor a la familia, respeto y honestidad y la fuerza espiritual.



No podría vivir sin:

Mi familia

¿Qué se necesita para ser político?

Amor a tu patria, a la familia, y a los semejantes, además de ser respetuosos de los derechos y necesidades de las personas.



Defínete en cuatro adjetivos:

Soy una mujer que da certeza, honesta, trabajadora y doy amor.

¿Para qué sirve la demagogia?

Para nada, es usada para confundir, sobre todo por los políticos.

¿Cómo quieres que te recuerden?

Como una mujer que todo lo que se ha propuesto lo ha alcanzado.



¿Qué no te gusta de ti?

Ser sumamente sensible, me involucro muy fácil con las emociones de los demás.

¿Qué te enorgullece de ti?

De mi familia y mi madre

¿Qué odias de la gente?

La traición porque es inaceptable en todos sus aspectos.

¿Qué le deseas a tus ahora opositores políticos?

Que tomen esto como una experiencia, y enseñanza si no ganan.

Experiencia