Mara gestionará acciones inmediatas para la ciudadanía

Juan Carlos Pérez/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Hay que actuar ya, y para la ciudadanía, dejar la idea de obtener puestos públicos para enriquecerse, combatir a la corrupción, tener gente sana y honesta en el Ayuntamiento de Benito Juárez, al cual, la virtual presidenta municipal electa, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, ve como una empresa de la ciudadanía que eligió el pasado 1 de julio a quienes serán sus empleados.

Para ella debe haber un equilibrio en la ciudad, mejor calidad de vida, le es inconcebible que existan asentamientos irregulares, botín político de muchos durante muchos años, al igual que la inseguridad a la que debe atacarse de raíz.

Ahora trabaja en su plan de gobierno a tres años, después de que el resultado de las elecciones del pasado 1 de julio le diera 162 mil 670 votos (129 mil votos más que su más cercano contendiente) y comparte puntos de vista para Novedades Quintana Roo.

Ahora que ya terminó la elección y quedó como ganadora, ¿Se ha dado un momento en silencio? ¿Qué piensa?

Sí, sí me he dado una pausa en silencio, me las doy de repente en los días más álgidos, ¿qué pienso?, el enorme compromiso que tengo hoy en mis manos, que tenemos hoy en nuestras manos, y el plan de trabajo que hay que hacer, y pienso en cómo organizar lo que hay que hacer porque para llevar a buen puerto la planeación hoy por Benito Juárez, tiene que tener mucho orden, en eso pienso en mis momentos de silencio, los tomo, analizo, y luego escribo, escribo mucho.

Usted pertenece a un movimiento nacional que representa una esperanza frente a tantas decepciones de gobiernos anteriores. ¿Siente mayor responsabilidad?

Hoy más que peso, insisto, es un compromiso. La confianza que nos ha brindado la ciudadanía, hombres, mujeres, jóvenes que por primera vez votaron en esta ocasión en el 2018, a todas esas personas de la tercera edad que con tanto trabajo salieron de sus casas. Yo tuve la oportunidad de ver a muchas personas en sillas de ruedas, con bastones, a quienes se les dificultaba caminar, y lo que hacían era salir a votar con esa esperanza.

Vi a muchos trabajadores, yo recorrí muchas casillas, muchas secciones. Estuve al pendiente de la jornada electoral por supuesto, y vi a muchas personas que llegaban desesperadas por votar y ya habían cerrado sus casillas porque no les dio tiempo entre su jornada laboral y llegar a tiempo antes de las seis de la tarde, y hoy a toda esa gente que votó más que un peso es una enorme responsabilidad, un enorme compromiso, nos genera este actuar de manera inmediata y hacerlo de manera responsable. Debemos retribuir hoy con acciones pero contundentes a toda esa ola de votos que creyeron en nosotros a nivel nacional y a nivel local.

¿Cómo calificaría la pasada administración? ¿Qué se dejó de hacer?

Estoy a punto de empezar el proceso de entrega recepción, el lunes estaré en el ayuntamiento y podré hablar de forma más clara, cuando tenga los pelos de la burra en la mano y los papeles en mis manos como debe de ser. Lo que puedo decir es que hemos pedido una auditoría, dos o las que sean necesarias para saber a ciencia cierta cómo están los números en el ayuntamiento, cómo está cada una de las secretarías y cada una de las direcciones. Yo he sido muy clara, lo primero que tenemos que hacer llegando al gobierno es combatir la corrupción, si no se combate la corrupción, si no lo hacemos con mano dura, firme, esta esperanza jamás habría valido la pena.

¿El suyo es un proyecto de seis años?

Es un proyecto de tres años. Yo soy una mujer muy ordenada, extremadamente ordenada. He trabajado a lo largo de mi vida siempre en tres lugares a la vez, nunca he faltado a un centro laboral, nunca.

Hoy es mi responsabilidad hablar de un plan a tres años, comprometida al 100%. Si algo nos ha hecho daño a los ciudadanos es que los políticos lleguen a un cargo pensando en lo que viene, y no es un tema de planeación entorno a lo que viene.

Yo lo que puedo decir es que voy a abrazar este proyecto y lo voy a trabajar al 100 % como si hoy fuera el último día de mi vida. Hoy estoy trabajando sin descanso por el ya proceso de entrega recepción y terminando el proceso de entrega recepción tendremos el gabinete y a partir del primer minuto de octubre trabajaré sin descanso por un gobierno de tres años que sea ejemplar.

Cuando estaba en su faceta como comunicadora atendía a injusticias y reclamos de los ciudadanos ¿Cuál era o es su opinión de los políticos y funcionarios públicos? ¿Ahora cambió?

No ha cambiado, es que no estoy del otro lado, eso lo quiero dejar muy en claro, de repente llegan y me dicen presidenta y yo les digo: Mara Lezama por favor. Yo fui candidata por 45 días, seré presidenta municipal tres años pero no puedo perder mi esencia, yo sigo creyendo lo mismo, tengo muy claro lo que sé, lo que creo y lo que soy, sigo creyendo que nos timaron muchas veces, sigo creyendo que se dejó de ver al ciudadano, sigo creyendo que no se pueden utilizar los puestos públicos para que se enriquezcan, y lo digo hoy más claro que nunca y lo grito más fuerte que nunca, yo hoy soy empleada del pueblo, no soy más ni menos que Mara Lezama con otra chamba el día de hoy.

Me queda muy claro lo que pienso de la política, me queda muy claro lo que pienso de los servidores públicos que se han enriquecido del erario, lo señalo, lo recalco y lo subrayo, nadie debería estar sobre la ley, dinero que no es tuyo, dinero que tú no trabajas no tienes por qué tenerlo. Yo les puedo garantizar que a partir del 1 de octubre todo el dinero que sea para recaudación del municipio de Benito Juárez deberá llegar al municipio de Benito Juárez.

El tema inseguridad ¿Cómo será combatido?

Vamos a trabajar de la mano, me voy la próxima semana a platicar ya con personas del gabinete de quien será el próximo presidente de la República, tenemos que trabajar a marchas forzadas, es un tema sumamente complicado, es un flagelo que nos duele a todos los ciudadanos. No hay una colonia, lonchería, papelería, tortillería, tiendita, calle, región, supermanzana, conjunto residencial, al que vayas, no hay gente que no te pida paz, y no hay quien no te diga que vive en una situación de vulnerabilidad con el alma en un hilo porque no saben si su hijo que va a la preparatoria va a llegar bien, o su hija que va a la universidad puede llegar sana y salva, o las esposas esperando a los esposos que llegan y son meseros que llegan a las tres de la mañana o son esposos esperando a las esposas que llegan de jornadas laborales extenuantes en la zona hotelera cuando son camaristas o cualquier oficio al que se dediquen.

Hoy vivimos una de las épocas más difíciles en materia de seguridad en Cancún, será el 2018 el año de mayor violencia e incidencia de actos delictivos en nuestra ciudad y no nos podemos quedar con el discurso de lo malo que se ha hecho, no nos podemos quedar con el discurso de que solo nos compete la prevención del delito, trabajaremos a marchas forzadas de la mano con quien será el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de manera directa para bajar los recursos que se deban de bajar, para poner atención específica de acuerdo con el mapa geodelictivo, pero sin descuidar todas las zonas de Benito Juárez.

En la elección del 1 de julio, Mara Lezama logró 162 mil 670 votos.

¿Dónde y a quiénes empezar a atender? ¿Quiénes están en mayor rezago?

A todos, nosotros estamos haciendo un plan, no lo hemos terminado porque todos los días hay retroalimentación, un plan de gobierno. Punto número uno en materia de iluminación a través de la concesión, verificar que se esté haciendo a marchas forzadas donde se debería estar haciendo y que estén cumpliendo en tiempo y forma en materia de alumbrado público porque es uno de los principales flagelos para que el delincuente pueda actuar, es decir: ¿En dónde puede actuar el delincuente? Donde no hay rondines de la policía, donde está oscuro, donde pueden esconderse, en donde hay maleza, en donde hay lugares o espacios abandonados, entonces debemos verificar que esté trabajando la concesión como debe de trabajar.

¿Extrañará su faceta como comunicadora? ¿Terminó esa etapa?

No, no termina, yo creo que así llegue a los 90 años, pero volveré a estar atrás o frente a un micrófono, como le quieran decir. Sí, sí la extraño, pero creo que tengo la misma oportunidad de hacer lo que hacía en la tele o en la radio hoy, de manera más cercana, de que no pase a través de las ondas hertzianas pero tiene que pasar de viva voz y no se va a acabar, voy a estar por ahí, van a ver, tendremos algunas sorpresillas, pero es una parte de mi vida, no puedo decir que culminó.

¿Ya tiene nombres para su equipo de transición?

Tengo, sí, estoy terminando entre hoy y mañana el equipo de transición. Hay gente que se ha sumado, que nos ha dicho yo quiero ayudar, hubo gente del consejo, como Carlos Constandse, que quiere estar en el consejo ciudadano, Pancho Córdova que también está muy comprometido, muy pegado a la mesa de seguridad.

En materia del gabinete le he pedido al Colegio de Arquitectos, Ingenieros, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canadevi, Náuticos, que nos ayuden a ver y dar propuestas y con base en ello vamos a llegar a un consenso de quienes pueden ser las mejores opciones.