Entrevista: Vivir Quintana, la activista que canta sin miedo al amor

A Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, Vivir Quintana, solo le bastó entrar a las redes sociales y un pedido de Mon Laferte para componer en menos de 12 horas “Canción sin miedo”, himno feminista entonado en todo el mundo y que la catapultó como cantautora; pero le tomó casi 3 años más grabar su primer disco de estudio, cuyo mensaje es “Te mereces un amor” y sí… en él está impregnado su toque feminista y activista.

A diferencia de “Canción sin miedo”, esta producción le llevó más tiempo, quizás porque en él cuenta más sobre su familia, deja escuchar sus sentimientos, es una especie de confesionario, en el que ha querido mantener su lema principal: el amor y la empatía.

“Este disco sí parece un diario, no sé cómo vayan a ser mis demás discos, pero éste es muy personal, porque son canciones que fui haciendo poco a poco, en momentos muy importantes de mi vida, no como esa exposición grandísima que a veces he logrado tener, sino también esos momentos de quiebre en los que yo decía, no, se me hace que la música ya… no”, compartió en exclusiva desde el estudio de +novedades.

Su primer disco “Canciones hechas en casa”, fue una completa artesanía, grabado desde su cuarto, en una computadora y con un micrófono “de 100 pesos”.

“Era mi microempresa. Quemaba esos discos uno por uno, y eso era lo que yo presentaba, entonces cuando llega Universal a mi vida y me dicen vamos a hacer el plan para este año para que presentes disco y me dicen vamos a sacar canción por mes; y ésta, ésta y ésta van a tener video oficial; y yo dije: ¿eso es posible? Porque para mí sacar una canción al año era, wow, saqué una canción”, confesó.

El 5 de noviembre de 2022 Vivir Quintana compartió con sus fans que había iniciado su contrato con la casa disquera, desde entonces comenzaron los trabajos para armar el repertorio y la producción. Y fue precisamente una canción extemporánea la que le dio título al disco: Te mereces un amor.

Entrevista con Vivir Quintana: De Canción sin Miedo a Te mereces un amor. (Edgar Balam/SIPSE)

La historia de Canción sin miedo

Desde 2020, Vivir Quintana es un nombre citado por organizaciones feministas de países como Colombia, Puerto Rico, Chile, Bolivia, Argentina, Grecia y Francia, que han adaptado el ritmo y la letra de “Canción sin miedo” a sus realidades.

Este tema, que también está en el álbum “Te mereces un amor”, fue compuesto por un encargo de la cantautora chilena Mon Laferte, a quien Quintana había conocido previamente al integrarse al coro “El Palomar”, convocado por Laferte en enero de 2020, para congregar a 70 mujeres músicas de México, con las cuales la estrella de la música quería cantar como parte de su gira “Norma”.

Entrevista con Vivir Quintana: De Canción sin Miedo a Te mereces un amor. (Edgar Balam/SIPSE)

Sin embargo, en los ensayos, Vivir Quintana acompañaba con la guitarra a Mon Laferte, por lo tanto tuvieron momentos de charlas más prolongadas y personales, en las cuales ambas compartieron que trabajaban en proyectos musicales que exponían la vulnerabilidad de mujeres en diferentes entornos.

“Tengo desde 2018 haciendo un proyecto de corridos donde las protagonistas, cada historia, cada canción, es la historia de una compañera que está o fue privada de su libertad física por defenderse de su agresor. Entonces le conté eso y me decía yo también estoy trabajando con compañeras, que están privadas de su libertad, pero en Chile, deberíamos de hacer algo algún día juntas”, recordó Quintana.

Meses después le llegó el encargo de la canción.

Un día, Laferte le pidió hablar por teléfono para pedirle un tema para cantar en la presentación que daría en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo de 2020.

“Entonces hice ‘Canción sin miedo’ y se la mandé. Empecé yo como a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche se la mandé… Porque justo yo tenía esa presión, y me escribía ¿cómo vamos, me mandas un pedacito? Y yo no le decía, no, déjame terminar y la mando toda, pero sí te la mandó hoy”, compartió entre risas. “Se la mandé y me dijo: no manches, me encanta, está demasiado fuerte pero así tiene que ser”.

Para “inspirarse” solo necesitó entrar a las redes sociales para encontrar denuncias de desaparecidas o mujeres asesinadas. El impacto ha sido tal, que hoy su composición es un himno feminista entonado en todo el mundo, adaptado con ritmos y nombres de mujeres de los países en donde se interpreta.

La Casa de la esquina y su educación activista

Una de las 14 canciones de su primer álbum de estudio es “La casa de la esquina”, tema inspirado en su mamá, su papá y sus hermanos.

“Y justo esa canción la hice porque mi mamá seguido me decía: ya le hiciste canciones a todo el mundo, menos a tus padres y yo, ay, mami, no, no digas eso… Entonces un día me decidí hacer una canción para ellos y me di cuenta que no le había hecho porque sentía un dolor especial de estar como tan lejos todo el tiempo, o sea, yo salí de mi casa casi a cumplir 18 y no he vuelto a vivir ahí con mis papás, tengo 39 años”, confesó.

Y fueron su mamá y su papá -que dan clases en una secundaria de su pueblo natal, Francisco I. Madero, en Coahuila de Zaragoza- quienes le inculcaron la educación activista que ahora plasma en cada una de las canciones que compone.

Entrevista con Vivir Quintana: De Canción sin Miedo a Te mereces un amor. (Edgar Balam/SIPSE)

“Mis papás me enseñaron la visión de que no todos tenemos la misma realidad (…) Los fines de semana mi mamá le decía a mi papá: Oye, Tomás fíjate que el alumno de 1º B ya no viene, ¿por qué?, no, pues no sé. Hay que ir a buscarlo, entonces íbamos el sábado a los ejidos a buscar a los alumnos que ya no iban y decían no, pues ya no puedo pagar el autobús. (…) Entonces vi pasar a muchos niños y niñas por la casa. (...) Lo que hacían mis papás, les decían que vivan con nosotros… para que vayan a la escuela”, compartió. “Entonces entendí que si tienes posibilidad de hacer algo por alguien, pues no te quita nada hacerlo, ¿sabes?”.

Y es así, como Vivir Quintana ha hecho de la música y de su primer disco de estudio, una herramienta para ejercer su profesión de carrera: maestra, y además hacer activismo, educar y protestar, exigir justicia, denunciar la violencia, pero, sobre todo, implorar por una sociedad que se rija por el amor y la empatía.