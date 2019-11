Entrevistas que justifican las malas acciones de los políticos

“Ahora con Roxana”

Roxana: En el listado Evo Morales es un cliente vip.

Diácono Jorge Sonnante: Si.

Roxana: Número de cuenta de este cliente vip, presidente de Bolivia por favor, ¿cuál es el número de cuenta?

Diácono Jorge Sonnante: 051-3-02370 por 325 millones de euros, acá lo tiene mira, entre otros nombres, Morales…

Roxana: 325 millones de euros sáqueme en dólares y en bolivianos, por favor.

Diácono Jorge Sonnante: Este dinero está puesto ahí para inversión y para lavado del dinero, en una palabra, él tiene el 5 por ciento mensual de interés que da el Vaticano, ellos no lo quieren decir nunca. Entonces podemos decir que el banco del Vaticano es la out source más importante del mundo.

Roxana: ¿Es la única cuenta que tiene el presidente Evo Morales?

Diácono Jorge Sonnante: No, hay dos cuentas más que pude encontrar que una es del vicepresidente García, Álvaro García Linera con la número de cuenta 001-3-11481 por 17 millones de euros y después hay una tal Gabriela Zapata, la cuenta es 001-3-16746, que tiene un apoderado, que es un segundo apoderado, que es Evo Morales y es por 135 millones de euros y por eso hace muy poco en Bolivia cambiaron al nuncio apostólico que había y todo este tejemaneje financiero siempre se maneja de la nunciatura del país que corresponde a la persona que tiene la cuenta y bueno a este nuncio que estaba antes lo mandaron a la India, a ser nuncio apostólico, no, y Evo Morales pues tranquilamente, o cualquier otro presidente, llevar valijas a la nunciatura y salen despachadas como envíos diplomáticos que no se pueden abrir ni violentar las valijas que llevan adentro dinero, obvio.

Los actos de los gobiernos revelan ciertas asociaciones delictuosas

Es muy importante que quede bien claro que ha sido una asociación delictuosa por parte del banco del vaticano.

Lo importante es destacar que ha habido una asociación delictuosa, desde hace muchos sexenios, por parte de los sacerdotes quienes han sido los contactos para que muchas de las gentes que han robado dinero a diferentes pueblos hayan depositado estos dineros mal habidos por fraudes cometidos y por delincuentes políticos quienes han utilizado el sistema bancario del Vaticano para poder esconder en cuentas especiales los billones de dólares que han robado a los diferentes pueblos.

Tal como queda ahora aclarado, es el caso del señor Morales, quien tiene demandas policiales en su país y que lo convierte en un prófugo de la justicia boliviana.

Este tipo de delincuentes no pueden, ni deben ser, huéspedes del pueblo mexicano ya que son personas que han defraudado y engañado a los incautos pobladores, en tal caso y bien dicho por el señor Trump, que este tipo de acciones en contra del señor Evo Morales, en pro de una democracia real, deben de mandar mensajes claros a Nicaragua, Venezuela y a Cuba, respecto a que la democracia seguirá brillando en el mundo libre.

En México se sigue dando el tráfico de influencias

Estamos viendo claramente como el gobernador de Quintana Roo y el sistema de justicia de Quintana Roo siguen aumentando los cargos por peculado, tráfico de influencias y demás delitos contra el ex gobernador Roberto Borge.

Eso demuestra que el partido del PRD sí mantiene el respeto a las instituciones, al poder judicial como instituciones independientes, que sobre todas las cosas tienen que cumplir al pie de la letra el tráfico de influencias y sus obligaciones para que el estado de derecho vuelva a brillar en México ya que con toda la bola de locuras que ha venido cometiendo el presidente de las minorías, ha dejado claro que al haber liberado al “Chapito” demuestra la asociación delictuosa, la cual el Cisen ya había advertido, sobre el director o secretario de seguridad, señor Durazo, por su íntima relación con la familia del señor Guzmán.

Votaciones dudosas dentro de las instituciones mexicanas

Ahora vemos como el poder de los servidores públicos, ya que hay varios videos que lo demuestran, en donde muchos de los senadores del partido de Morena llevaban dos y tres boletas para duplicar y triplicar los votos en las urnas transparentes.

Así mismo se rumora, “la voz populi” menciona, que ahora este mismo no tan apreciado partido, está tratando de apoderarse y manipular el Instituto Nacional Electoral y eso es totalmente inaceptable en un país democrático.

Los senadores y los diputados de la oposición tienen que blindar al Instituto Federal Electoral para que este tipo de intenciones no se lleven a cabo.

Siempre debe de existir la democracia

A unos cuantos meses de la votación para la revocación de mandato, debe de quedar absolutamente claro que la palabra Democracia significa la voluntad del pueblo, y esto desde que fue utilizada y creada por los griegos.

No podemos por ningún motivo los mexicanos que exista cualquier tipo de boicots, ya que con este tipo de acciones se vuelve a demostrar que los que nos gobiernan sufren de innumerables complejos, odios y resentimientos que van en contra de cualquier nación.

La popularidad del señor López, por tantos errores cometidos en sus primeros once meses, es un merecido regalo de cumpleaños por los hechos que ha realizado que demuestran que México merece políticos y hombres de bien, que sean reconocidos por su capacidad, por su nacionalismo, por su respeto a la República y a la Constitución, evitando que sinvergüenzas sigan aprovechándose de los incautos milenios que nacieron en un país que contaba con infraestructuras las cuales costaron muchos años de esfuerzo y trabajo para que México dejara de ser un rancho y se convirtiera en una nación, en una república llena de certidumbre, de legalidad y de paz, donde siempre han florecido las industrias emprendidas por hombres respetables.

“La verdad siempre nos hará libres”.

Los pueblos ya no toleran las acciones inconstitucionales

Se ve claramente como en Estados Unidos se respeta, y los americanos como el resto del mundo, ahora buscan desenmascarar a sus gobiernos de todas las acciones inconstitucionales que cometen como lo son la obstrucción de la justicia, la obstrucción a la verdad y el respeto a la república.

Está claro que para diciembre se llevarán a cabo las averiguaciones correspondientes y se actuará con la derogación, con la revocación, “Impeachment”, de los culpables.

Critican en Bolivia que México permita actividades políticas de Evo

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia dijo que presentará una queja ante la Cancillería mexicana por permitir expresiones políticas públicas de Evo Morales en México.

Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia, anunció que presentará una queja ante el gobierno mexicano por permitir que el ex presidente boliviano Evo Morales realice pronunciamientos públicos sobre la política del país andino.

“México debe hacer respetar el protocolo de refugiado con Evo Morales”, dijo Áñez.

Áñez, quien asumió la presidencia de Bolivia este martes en medio de protestas en el país, sostuvo que Morales, a través de sus expresiones públicas desde México, aviva el descontento social boliviano.

Previamente, el ex candidato presidencial boliviano, Carlos Mesa, dijo que era una “vergüenza” que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador permita a Morales desarrollar actividades políticas pese a la condición de asilado político de Morales.

Mesa, ex presidente y ex vicepresidente de Bolivia, contendió en contra de Morales en las elecciones pasadas del 20 de octubre en Bolivia. Luego de un cuestionado proceso de conteo de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mesa fue derrotado por Morales con 36.7 por ciento de los votos.

Según el TSE, Morales obtuvo 46.83 por ciento de los votos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo en un reporte publicado el 10 de noviembre que el conteo del TSE careció de controles y detectó múltiples irregularidades en el proceso electoral.

Tras la publicación de la auditoría de la OEA, Morales anunció nuevas elecciones, pero horas después renunció a la presidencia tras una “sugerencia” de las fuerzas armadas para que abandonara el cargo.

Desde el 12 de noviembre Morales se encuentra en México como asilado político. El ex presidente boliviano ha hecho varios pronunciamientos públicos desde su llegada al país, relacionados con la política de su país.

En redes sociales ha criticado al gobierno interino de Áñez y pedido llevar a cabo un diálogo nacional para pacificar a Bolivia.

No podemos, ni debemos de permitir que México se convierta en la cueva de Alí Baba.

Este es un típico caso en el que la República debe declarar a este delincuente como una persona no grata.

Un video que esta circulando en las redes sociales muestra como esta persona no grata sale de un restaurante en el centro de la Ciudad de México y lo están protegiendo 12 agentes de seguridad que fueron los mismos que se encargaban de la seguridad del ex presidente Peña Nieto.

¿Quién está pagando en estos casos? el pueblo de México tiene que ahorrar, no despilfarrar cuidando a personas Non gratas y si este señor se siente seguro ¿porque no anda solo por la calle?

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos, que ofrece el menú; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa. El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos). E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 44 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected] [email protected]