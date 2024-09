Envían a 20 trabajadores del Poder Judicial de la Federación a la CDMX

Un grupo de alrededor de 20 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) fue enviado a la Ciudad de México para reforzar las protestas contra la reforma a esta instancia.

Isaac Chi Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF en Quintana Roo, comentó que este grupo partió en las primeras horas de ayer hacia la capital del país para sumarse a las protestas.

Asimismo, informó que, durante su jornada, hubo dos trabajadores lesionados al intentar entrar al Congreso del Estado, en donde se alistaban los diputados locales para aprobar las reformas constitucionales que permiten los cambios en el PJF.

“Tenemos información de que tenemos dos compañeros lesionados, con golpes y demás, por querer entrar el diálogo. Aclaro a la gente que no somos porros, que no vamos por la violencia, pero sí queremos entrar al diálogo, pero no nos han dejado”