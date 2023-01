Siempre he pensado en el equilibrio que deben tener nuestros hijos en el desarrollo de sus vidas y que este les aporte las bases necesarias para cualquier oficio o profesión que elijan para su vida.

De los cinco días laborables de la semana (me permito omitir el viernes para tomar un receso de actividades vespertinas), y solamente dejar hábiles para actividades extracurriculares de lunes a jueves.

Esto con la idea de equilibrar con 2 días para actividades deportivas y 2 días para las actividades del ámbito artístico o cultural. Esto permitirá tener un desarrollo físico con la práctica del deporte de preferencia y el desarrollo de la motricidad fina que solo el arte, y para ser más específicos da en algún punto la pintura y al 100% la música.

Todos hemos escuchado la frase “mente sana en cuerpo sano”. Para lograr esto hago deporte (cuerpo sano) y ejercito mi mente. El deporte no se tiene que explicar mucho, pero el arte sí. El ejecutar un instrumento musical me da la gran oportunidad de desarrollar la motricidad fina y, por ende, esta me permite que ambos hemisferios cerebrales se desarrollen en igualdad de circunstancias.

No debemos olvidar que la motricidad gruesa la da el deporte al mover los músculos grandes del cuerpo, pero el mover los músculos pequeños del cuerpo con precisión nos permite desarrollar a plenitud la motricidad fina, y esta hace que los hemisferios cerebrales se desarrollen a la par.

Con ambas disciplinas, la deportiva y la artística, nuestra vida tendrá más años de buena salud física y mental. El movimiento que el deporte exige, nos permite que todas las extremidades funcionen a la perfección; y a una edad avanzada seguiremos moviéndonos con bastante facilidad por encima de las personas promedio.

El ejercicio que me exige el tocar un instrumento musical es muy complejo. Razono la partitura, el cerebro da la orden de movimiento y las extremidades tienen que obedecer y desarrollar con el tiempo la inmediata y eficaz respuesta.

Esta motricidad de precisión es lo que se conoce como motricidad fina, y es la única actividad que va a permitir un desarrollo equilibrado de nuestros hemisferios y, al combinar los dos tipos de motricidad, lograremos el perfecto equilibrio que necesitamos para mantener sanos el cuerpo y la mente. Hasta la próxima semana.