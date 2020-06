Equipos esperan reactivación de la Superliga de Fútbol Premier en Chetumal

Las escuadras que participan en la Superliga Estatal de Fútbol Premier se encuentran con la incógnita de saber qué es lo que pasará con la temporada 2020, que fue detenida por la pandemia de Covid-19.

Equipos como el Atlético Real Chetumal, se encuentran a la espera de que las autoridades tanto de salud como del deporte en el estado, proporcionen una fecha tentativa para reanudar actividades.

Desde el pasado 15 de marzo dio inicio la contingencia sanitaria en todo el país, a causa del gran incremento en el número de casos de personas contagiadas de Covid-19, lo cual provocó también que se suspendieran todas las actividades recreativas, entre ellas todas las disciplinas deportivas.

A causa de esta situación, se detuvieron las acciones en la recién iniciada temporada de la Superliga Estatal, que tenía una interesante lucha por lograr el ansiado título, y actualmente ya hay síntomas de desesperación ante las ganas de volver al terreno de juego y que la pelota ruede otra vez.

“Después de tres meses de haber interrumpido la temporada, es lógico que ya haya preocupación y ansiedad en los jugadores por volver a las canchas, pues quieren salir del encierro y hacer su actividad que más les gusta, y de nuestra parte está el explicarles que la situación actual no es la adecuada para volver”, señala Nagib Flores, presidente del Atlético Real Chetumal.

No obstante, las condiciones actuales en el estado en cuanto al tema de la pandemia no son nada favorables y las autoridades han sido contundentes al señalar que no se puede reanudar ningún tipo de actividad deportiva al aire libre y que represente aglomeración de personas o contacto físico entre los participantes, pues esto puede convertirse en un foco de infección y de propagación del virus del Covid-19.

“No nos queda otra más que esperar a que las cosas mejoren y que no se corra el riesgo de infectarse, lo primordial es velar por la salud de todos quienes participamos en esta actividad, ya sean jugadores, cuerpo técnico, árbitros, aficionados”, dijo el presidente del combinado chetumaleño.