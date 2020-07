Es indispensable tomar acciones correctivas para atacar al coronavirus

Por ahora es importante hablar de la gravísima falta de responsabilidad que han tenido los responsables de la salud, en el sentido de que no han iniciado ninguna acción correctiva y positiva que ayude a detener la infección tanto en México como en Estados Unidos, países que siguen rompiendo records de casos de infectados y de muertes.

En este momento los registros indican que actualmente ya son cerca de 13 millones de infectados por el coronavirus a nivel mundial y la mayoría de casos son en Estados Unidos, en Brasil y en México, ya que este último se dice que se encuentra en el quinto lugar de casos de infección.

Se calcula que en el mundo serán arriba de 24 millones de gentes las que estarán contagiadas de este virus, esta es una realidad que lamentablemente demuestra el alto volumen de incultos que existen y que están pretendiendo, con una simple visita, crear una pantalla para seguir burlándose de su mediocre actuación, en ese sentido lo más importante será lograr que los pueblos que están padeciendo de esta terrible y difícil enfermedad, tomen las medidas correctivas necesarias para poder combatirla y evitar se siga incrementando el número de casos como lo estamos viendo en Brasil, en México, en Estados Unidos, en India y en Rusia, porque sus ciudadanos han sido víctimas de su soberbia y su inexplicable surrealismo.

No es comprensible, bajo ningún punto de vista, que estas gentes sigan presumiendo que están haciendo cosas positivas cuando los principales asesores y expertos en epidemiologia “dicen” que Estados Unidos, antes del mes de noviembre, llegará a 12 millones de infectados.

Algunos estados volvieron a quedar en color rojo

Los casos de coronavirus en México siguen en aumento al interior de la república, lo que ha obligado a regresar el semáforo epidemiológico a color rojo, principalmente a los estados que tuvieron repuntes de la enfermedad Covid-19.

Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala para un total de 15 estados en alerta máxima.

En Chiapas se confirmaron 4,681 contagios de Covid-19; 321 considerados como activos; 35.65% requirieron hospitalización mientras 64.35% siguieron su recuperación en casa; 804 personas están bajo sospecha de contagio; 2,807 pacientes lograron su recuperación y se han registrado 626 defunciones.

En Coahuila se confirmaron 5,360 pacientes con Covid-19; 1,217 considerados como activos; 12.72% requirieron hospitalización mientras 87.28% siguieron su recuperación en casa; 4,172 personas sospechosas de contagio; 3,563 pacientes lograron su recuperación y hubo 243 defunciones.

En Guanajuato, se confirmaron 8,465 casos de coronavirus; 1,744 considerados como activos; 22.04% requirieron hospitalización mientras el 77.96% siguieron su recuperación en casa; 2,815 personas bajo sospecha de contagio, 5,137 pacientes recuperados y 403 defunciones.

En Tamaulipas se confirmaron 6,955 pacientes positivos a coronavirus; 1,146 considerados como activos; 15.99% requirieron hospitalización mientras 84.01% siguieron recuperación en casa; 3,969 sospechosos de contagio; 4,795 pacientes lograron su recuperación y van 425 defunciones.

Veracruz, registró 10.894 pacientes con Covid-19, 1,056 considerados como activos; 40.87% requirieron hospitalización mientras 59.13% pudieron seguir su recuperación desde casa; 3,123 personas bajo sospecha de contagio, 5,574 pacientes lograron su recuperación y 1,689 defunciones.

Por otra parte, los estados que continuarán en color naranja o riesgo alto son Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, CDMX, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El semáforo de riesgo epidémico, de acuerdo con Forbes México, se define por el porcentaje de ocupación hospitalaria, la tendencia de personas que requieren hospitalizaciones y el número de casos positivos resultante en las pruebas que se realizan en cada uno de los estados.

Estamos viendo la realidad de como varios estados están volviendo una vez más al foco rojo y con esto nos damos cuenta de la gran cantidad de mentiras y actos negativos que han hecho y con los cuales han venido engañando a los seres que habitan este planeta.

Corte de EU autoriza el acceso a las declaraciones de impuestos de Trump

En un nuevo fallo adverso, la Corte Suprema de Justicia determinó dar acceso a las declaraciones de impuestos de Donald Trump.

La decisión dice que el presidente no puede blindar algunos de sus reportes financieros, como su registro impositivo, ante los fiscales de Nueva York.

Siete jueces apoyaron la decisión ante sólo dos en contra. Se conoce que la disposición no tendrá efecto inmediato y que los abogados del mandatario todavía tienen vías legales para retrasar su ejecución.

"Hace doscientos años, nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal", señala el fallo.

Trump se negó varias veces a compartir documentos sobre su fortuna, negocios e impuestos y denuncia que es víctima de una cacería de brujas.

Sus abogados argumentan que goza de inmunidad total mientras sea presidente de Estados Unidos.

El fallo se produce debido a que dos comités de la Cámara de representantes, controlados por los demócratas, y el fiscal de distrito de Nueva York pidieron la publicación de las declaraciones de impuestos del mandatario y otras informaciones financieras.

La investigación en Nueva York trata sobre supuestos pagos de dinero en secreto hechos por el ex abogado de Trump, Michael Cohen a dos mujeres, lo que podría violar las leyes de financiamiento de campañas.

La entidad judicial dejó en suspenso la demanda de los congresistas y devolvió el caso para que sea analizado por un tribunal inferior.

Trump es el primer presidente de Estados Unido desde Richard Nixon en la década de 1970 que no ha hecho públicas sus declaraciones de impuestos.

Se dio a conocer la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dio instrucciones precisas al empleado público Donald Trump para que entregue inmediatamente todos sus estados financieros.

Y luego entonces, ya la verdad sigue su camino, los niveles de aprobación del partido de la desesperanza llegan al 41% y continúan cayendo, al igual que la popularidad que en cierto momento gozó el presidente de Estados Unidos y que está perdiendo ya que ahora su principal rival por el partido demócrata lo supera por más de 15 puntos con los cuales se pronostica que el actual presidente de Estados Unidos no reunirá los escaños necesarios para ser reelecto como candidato del partido republicano, ya que no aparecerá en las boletas electorales de California por no haber rendido cuentas de sus movimientos bancarios, financieros y la falta de presentación del pago de impuestos, por ello no estará considerado como posible candidato.

Coronavirus: más de 12.3 millones de casos y más de 557,000 muertos en el mundo

Estados Unidos es el país con más contagios y más fallecidos, pero el virus se extiende con celeridad por Brasil, India y Rusia

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, enfermedad conocida como Covid-19, sigue extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 12.2 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 556,000 y la de los recuperados supera los 6,7 millones de personas.

El país más afectado es Estados Unidos, con más de 3.1 millones de contagios y más de 133,000 fallecimientos, seguido de Brasil, que supera los 1.7 millones de casos y acumula más de 69,000 muertos, y de India, donde se registran ya más de 793,000 contagios y 21,600 muertes. Por debajo se sitúan Rusia, que supera los 712,000 infectados y registra 11,000 muertos; Perú, que ya supera los 316,000 casos; Chile, con más de 309,000 casos; el Reino Unido, que supera los 293,000 casos; y México, 282,000.

Desempleo por Covid-19 rompe todos los pronósticos

Cerca de 480 millones de personas, equivalente a 13% de la fuerza laboral global, tienen problemas de empleo y están en riesgo de caer en la pobreza.

Todas las proyecciones del mundo han quedado rebasadas en materia laboral. Si bien es probable que muchos trabajos se recuperen cuando inicie la apertura económica plena, es un hecho que no serán todos y que las expectativas de inicio de año que ya apuntaban a un aumento del desempleo para este año fueron totalmente hechas pedazos cuando apenas estamos en la fase final de la primera mitad del año.

La devastación laboral ya es muy superior a la registrada en la era de la Gran Depresión iniciada en 1929 debido a que 90 años después la población del mundo es sustancialmente mayor, por eso no son comparables. Pero, el gran reto será salir de la crisis de desempleo en la menor cantidad de tiempo posible ya que justamente por el hecho de que millones de seres humanos, muchos más que en la década de los 30 del siglo pasado, están en riesgo de engrosar las filas de la pobreza y hundir al mundo en una época de oscuridad económica que la humanidad no ha visto nunca.

El desempleo, y otras subdivisiones, ya eran la pandemia del planeta entero antes de que apareciera la emergencia sanitaria que se tradujo también en pandemia y golpeó todavía más este indicador, el golpe amenaza con convertirse en devastación.

Con respecto a este tema, los resultados que está dejando esta pandemia es que ya son 800 mil empresas las que han caído y que no hay como activarlas, ya que empresas como Pemex o la Compañía Federal de Electricidad están en números rojos, se dice que la Compañía Central de Energía perdió el 64% de sus clientes los cuales no reactivaran el consumo de la luz, tanto por la pérdida de empleos como por la falta de recursos económicos para ello.

Exhiben vida de lujos de junior López de la 4T

A través de redes sociales, circulan unas fotos donde se le vio al ahora conocido "junior de la 4T" o #Cacas Jr., viajando por el mundo junto a la que era su novia, ahora esposa, dándose una vida de lujos.

Mientras en México se vive una crisis económica, de inseguridad y de salud, el hijo del presidente, quien antes de que su papá fuera presidente no tenía empleo y dijo que no sabía a qué se dedicaría, José Ramón López, actualmente goza de una vida llena de lujos por tener la fortuna de ser el hijo del presidente, donde sin tener trabajo, pero si una “fábrica de chocolates” y una “cervecería”, goza de una vida disipada.

Y es que a través de redes sociales, circulan fotos donde se ve que estuvo viajando por el mundo, visitando famosos restaurantes, en Jjts y aviones privados.

Esta no es la primera vez que este personaje causa polémica, pues lo hizo también cuando decidió que su primogénito naciera en un hospital “fifí” en los Estados Unidos, en Houston.

Sería interesante saber cuáles han sido los benéficos que han recibido los familiares del señor López para que pudieran construir una cervecería y una fábrica de chocolates.

Esto lo deja muy mal ya que no es parte de la pantalla que está tratando de utilizar este señor, el de ser un humilde personaje, cuando la familia se exhibe en los mejores y más caros lugares, por lo que una revista de alta circulación internacional lo ha nombrado como un empresario holgazán.

No es comprensible, ni aceptable que la Secretaria de Hacienda haga caso omiso de la evasión fiscal que pueden tener estos personajes, todos los que recibimos dineros por trabajar pagamos impuestos, por ello es que cabe decir que “o todos coludos o todos rabones”.

Para que exista equidad e igualdad se debe de cumplir con la ley, porque nadie puede ser beneficiado por tráfico de influencias, esto demuestra más de lo mismo, más de las gravísimas fallas en las que han incurrido los diversos partidos como el PAN, el PRD, el PRI y ahora el partido de la desesperanza.

Triste realidad, la falta de conocimientos de algunos representantes mexicanos

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, publicó en Twitter el mensaje de reconocimiento y agradecimiento que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador al personal diplomático, tras su visita a Washington.

Pero para muchos, principalmente maestros, académicos, escritores y pueblo en general, esta carta deja mucho de decir, ya que se nota que nuestros representantes mexicanos no están lo suficientemente preparados ni para escribir un mensaje sin faltas de ortografía y con una redacción correcta, es por eso que damos a conocer la lógica que hace una maestra de este texto y que se detalla a continuación:

Hola alumnos, en la clase de ortografía y redacción del día de hoy analizaremos esta carta que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Residencia Oficial de la Embajada de México en Washington, vamos a ver qué tal escribe.

Para empezar el escribe a mano, fíjense toda su caligrafía temblorosa, escribe con mayúsculas su nombre y luego empieza la carta: “gracias a la embajadora”, no, cómo gracias a la embajadora, agradezco a la embajadora, quitamos esa coma y quitamos ese gracias, “agradezco a la embajadora de México”, México va con mayúscula, ya vieron alumnos, México en E.U, no, como México en EU, si quiere abreviar es EE. Punto espacio, UU. punto “y a todo el personal diplomático”, tilde, “de nuestro país”, tilde, punto y seguido, comenzamos con mayúscula, “la visita a Washington”, fíjense aquí el tachón que deja el presidente de la república, “a Washington”, con mayúscula, Washington, sin la g, “fue muy importante para mantener nuevas relaciones con nuestro vecino”, coma, sin espacio alumnos, siempre pegada la coma y el punto a las palabras, igual el punto y coma, “respetándonos”, tilde, y “ayudándonos”, tilde, “mutuamente, conservando nuestra libertad como país”, tilde, “soberano que somos con mucho orgullo”, no, como país soberano, punto final, este con mucho orgullo, que somos con mucho orgullo sobra, 9 de julio de 2020 y la firma.

Ya vieron, ya vieron la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, qué barbaridad y según esto tiene más de 20 libros, bueno, alumnos como podemos observar esta carta, ¡es una basura!

Quitan a turismo casi tres tercios de su presupuesto

Aunque en 2019 se rompió récord por el ingreso de divisas al país, ese año también el presupuesto para el sector turístico tuvo una caída de 70.9% con la llegada de la actual administración federal.

En 2018 el presupuesto aprobado para turismo ascendió a 3 mil 916.2 millones de pesos, y se ejercieron 9 mil 775.5 millones de pesos.

En 2019 se aprobaron ocho mil 785.9 millones de pesos, y solamente se ejercieron dos mil 940.7 millones, según datos del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, vertidos en el análisis “Presupuesto Federal en Turismo 2012-2020”.

Esto significó una caída de cinco mil 842.5 millones de pesos de una administración a otra. Además, es por mucho la cifra más baja desde el 2012, período que abarca el estudio. El segundo año con menor presupuesto para el sector turístico fue en 2013, con seis mil 758.3 millones de pesos, tres veces más que en el primer año de la actual administración.

En 2019 hubo una diferencia amplia entre el presupuesto aprobado y el ejercido, pues no se utilizó el 65% de recursos.

El programa que determinó el rezago fue R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” (Tren Maya), al cual le aprobaron 5 mil 820 millones de pesos que no se ejercieron.

Para 2020, la Cámara de Diputados aprobó cinco mil 34.5 millones, de los cuales al gasto corriente le pertenece 34.7%, y el 65.3% restante al gasto de inversión física, principalmente para el Tren Maya.

Esto significa que para este año la Secretaría de Turismo contará con menos presupuesto que el pasado para sus labores propias, según lo aprobado en diciembre pasado.

Sin embargo, debido a las variaciones entre lo aprobado y ejercido en años anteriores, eso puede determinarse hasta que concluya el año.

Las fuerzas armadas dicen ya basta a secretarios y a AMLO

En una carta, critican actitudes deshonestas y que se desprecia a instituciones militares; a su personal lo ponen en peligro como con la familia del Chapo.

Militares y marinos emitieron un mensaje dirigido a los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina y al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar maltrato y prepotencia en la forma en que tratan a las fuerzas armadas del país, y que reproduce a continuación:

Aquí cabe mencionar las ayudas que “se dice” está recibiendo el gobierno por parte del Chapo ya que ha dado despensas y apoyos de dinero a la gente que vive en el norte del país ya que es uno de los rumbos donde el gobierno de Morena no está haciendo nada por ellos.

Y así mismo en la transacción de la obra del Tren Maya donde según se le está dando preferencia a los sindicatos que apoyaron a Morena, esto es lo que demuestra una total impunidad por lo que tendría que haber una explicación ante los mexicanos de los porqué de esta actuación del gobierno quien debe brindar la misma oportunidad a todos los sindicatos, ya que el deber que tiene como mexicano es irrevocable.

Esto demuestra más tráfico de influencias por parte de los actuales servidores públicos.

Quintana Roo, el más golpeado por la pandemia: Moody’s

Quintana Roo será la entidad más afectada en México por la crisis económica global propiciada por el coronavirus, con una caída de 6.6% en su Producto Interno Bruto (PIB) anual, según las predicciones de la calificadora Moody’s.

Sin embargo, en un escenario “de estrés”, la caída del PIB estatal podría alcanzar hasta 8.3%, la peor cifra desde 2009.

De acuerdo con la calificadora, los estados que se verán más afectados son aquellos que dependen casi por completo del turismo, razón por la cual Quintana Roo supera a todas las entidades del país, seguido por Baja California Sur, que también tiene una alta dependencia al turismo extranjero.

En su análisis, Moody’s refiere que el hecho de que el semáforo llegue a verde no es necesariamente un indicador de recuperación económica para Quintana Roo y el resto de los estados con vocación turística, pues depende por completo de la llegada de turistas, en el caso local y de los provenientes de otras partes del mundo.

La situación actual propicia que los viajeros se queden en sus países, ya sea por condiciones económicas o de salud.

La baja ocupación hotelera, señala, también tendrá consecuencias para las finanzas públicas, pues se espera una caída en la recaudación del impuesto al hospedaje. En tanto, las participaciones federales también disminuirán por la contracción de la economía.

En 2019 el turismo aportó 8.7% de todo el Producto Interno Bruto nacional, y de eso, Quintana Roo contribuye con más de 50%.

