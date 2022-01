Es mentira que Santa Lucía y el AICM operarán de forma simultánea

Por considerar de importante relevancia dar a conocer este tipo de información a todos los mexicanos que amamos a México y para saber qué es lo que pasa en nuestro país, es que reproducimos la entrevista que se detalla a continuación:

Ortega: Me da mucho gusto recibir en el estudio a María Larriva ella es controladora de tráfico aéreo, tiene 27 años de experiencia, es especialista en temas aeronáuticos, investigadora de incidentes y accidentes de aviación por la Universidad del Sur de California.

Ortega: María, gracias por estar con nosotros.

María: Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí

Ortega: Participaste en el dictamen este del ruido, pero el ruido es solo una parte del problema del rediseño de rutas aéreas en el Valle de México y todo lo que está pasando en torno a esta situación. Ayer hubo una falla grave de comunicación entre la torre de control en el Aeropuerto de la Ciudad de México pero también en otros aeropuertos del país que obligó a que vuelos que habían despegado, por ejemplo desde Guadalajara o desde Monterrey, debido a la interrupción de comunicaciones tuvieran que regresar a los aeropuertos de origen para esperar que la falla, que duró algunos minutos, fuera subsanada a fin de reanudar los vuelos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?

María: Lo que ocurre es que nosotros tenemos un sistema donde se concentra toda la comunicación, para el control del tráfico aéreo es esencial la comunicación aire tierra o sea el piloto y el controlador interactuando pero la segunda parte es la comunicación del controlador con los aeropuertos que son adyacentes al espacio aéreo bajo su responsabilidad y falló todo a la vez. Entonces qué ocurre, que si los pilotos se quedan colgados, por decirlo de alguna manera en el vuelo, lo primero que tengo que hacer es suspender todas las operaciones, los que están en tierra no dejarlos salir, los que acaban de despegar que se regresen a sus estaciones hasta que se subsane el problema de la comunicación.

Ahora porqué puede ser grave, bueno, porque la Ley nos dice claramente que debe de hacer un piloto que tiene una falla de comunicación, él se apega a la información que tiene a bordo sobre su plan de vuelo, su ruta, su altitud, dónde va a descender, dónde va a aterrizar y yo como controlador voy a proteger esa aeronave que no tiene comunicación conmigo separándolo del resto del tráfico, pero no hay ninguna parte de la ley qué nos diga qué hacer si el que se fue es el controlador y dejó a los aviones ahí a media instrucción.

Ortega: ¿Se quedaron colgados?

María: Se quedaron colgados a ciegas. Entonces qué pasó en este momento, bueno, afortunadamente fue en un día no pico, en una hora no pico, fue a las diez de la mañana con condiciones meteorológicas buenas y poco tráfico. Pero esa situación con más tráfico o con condiciones meteorológicas adversas o en otro horario puede ser muy grave, puede haber acercamientos, puede haber colisiones, pueden pasar muchas cosas.

Ortega: Esto es algo de lo mucho que está pasando de manera irregular en las operaciones aéreas que involucran al Valle de México, María.

María: Para mí es francamente irregular porque yo estuve 27 años ahí y jamás vi una falla como esta y siempre tuvimos alternativas, de hecho no entiendo, teníamos una empresa de servicio que tiene un servicio de seguridad nacional así es que es responsabilidad de ellos que la comunicación permanezca y que si falla tengan ellos una alternativa inmediata, dos, tres segundos y que entre el sistema de relevo alterno, no entiendo porque eso no ocurrió.

Ortega: El SENAME es el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

María: Ellos venden control de tráfico aéreo, meteorología e información de despacho, esas son las funciones de ellos.

Ortega: Son los que controlan el tráfico aéreo en el país, para decirlo en pocas palabras

María: Exacto, administran el espacio

Ortega: María Larriva, ¿por qué se hizo un rediseño de rutas aéreas en el Valle de México?

María: Bueno, hay dos razones, la correcta y la incorrecta. La correcta es que México tenía el compromiso internacional de migrar de un sistema de navegación tradicional con equipos instalados en tierra a un sistema con navegación satelital, donde el piloto toma la información de un satélite para poder navegar con más precisión, esos sistemas obviamente tienen su bonanza, son mucho más precisos que los anteriores, esa es la razón correcta, es la parte buena.

La mala es que desde que se inició el sexenio y vimos la disposición del gobierno de sustituir Texcoco por Santa Lucía, SENEAM se vio comprometido a hacer un diseño donde se pudiera generar una convivencia en el espacio aéreo tanto para Toluca, para Cuernavaca, para Puebla, para Santa Lucía y para el AICM, entonces este rediseño fue un primer intento, muy malo por cierto, de hacer espacio para Santa Lucía.

Ortega: Muy malo ¿por qué?

María: Muy malo porque en principio ellos ofrecieron que iba a haber rutas más cortas, que iba a haber llegadas estabilizadas, que iba a haber mejores condiciones de vuelo y estaban ofreciendo ahorros a las aerolíneas en combustible, el combustible es la parte más importante de la operación en cuanto a gastos.

Qué ocurrió, pues que nada de eso resultó cierto, las rutas son mucho más largas, las llegadas son muy largas, vuelan un excesivo tiempo sobre la ciudad, aparte se diseñó otra llegada por el sur que invade todas la colonias del sur de la misma manera y hay una cantidad de demoras inexplicables.

Ortega: Por eso las quejas que he escuchado

María: Así es, eso es porque ellos hicieron un diseño para unas condiciones ideales que no tenemos en el Valle de México, el Valle de México tiene muchísimas limitaciones de tal manera que las soluciones tienen que estar basadas, claro en la tecnología, pero también combinado con la experiencia de la gente que tiene 40 años ahí manejando ese espacio aéreo y no los están tomando en cuenta.

Ortega: A ver, el rediseño hace rutas que son más largas, se vuela más tiempo sobre la ciudad, se vuela en zonas de la ciudad donde no se volaba y se gasta más combustible del que se gastaba lo cual impacta a las aerolíneas ya de por si afectadas económicamente por la pandemia.

Riesgos, eso es muy importante, qué riesgos implica el rediseño?

María: Bueno, para mí, para empezar para el piloto, normalmente en un aeropuerto saturado el sistema del manejo del tráfico es conocido, es del dominio de los controladores y de los pilotos de tal manera que si yo le digo a un piloto “mantenga patrón de espera” que es hacer circuitos, sobre Pachuca por ejemplo , él ya sabe de qué le estoy hablando, entonces él procede a ese punto, inicia su patrón de espera pero la información para hacer ese circuito ya está programada en el avión, eso no le genera carga de trabajo al piloto, en cambio en este rediseño de repente, “mantenga donde esta”, “ahí mantenga posición”, “ahí haga un patrón de espera”, eso implica para el piloto carga de trabajo, diseñar su propio patrón de espera en un espacio donde no está legalmente establecido y luego empezar a cuidar el combustible, porque no hay aviación sin combustible. Entonces una demora imprevista obliga al piloto a hacer nuevos cálculos sobre el combustible que tiene disponible y a determinar una hora en la que si no los sacan de ahí tiene que irse al aeropuerto alterno porque se le va a acabar el combustible.

Ortega: Todavía no entra en operación Santa Lucia, se han hecho pruebitas, se toman videos, se sacan fotos de que ya hay algún tipo de operación en Santa Lucía

María: Qué cree, ninguna prueba, las dos pruebas que ha habido son: La inauguración, que mandaron a unos aviones a mantener tres horas, antes de entrar a Santa Lucia, porqué, porque como no hay procedimiento de vuelos por instrumentos ahí, el piloto tiene que ver el aeropuerto para poder aterrizar, entonces todos estuvieron siendo demorados en el aire hasta que las condiciones, el día de la exhibición, hasta que las condiciones meteorológicas le permitieron a esas aeronaves aterrizar, eso fue en la inauguración, fue un show.

Y el segundo show fue la Feria Aeroespacial que tradicionalmente se hacía en el Aeropuerto de Querétaro los obligaron a hacerlo en Santa Lucia y eso obliga a traer tráfico ahí pero en estas mismas condiciones, no es un aeropuerto certificado, el piloto para aterrizar ahí tiene que tener condiciones meteorológicas visuales donde él vea con tiempo y oportunidad el aeropuerto para poder aterrizar ahí.

Ortega ¿Porque no hay instrumentos?

María: No hay equipamiento de instrumentos hasta ahora.

Ortega: ¿Qué sucederá cuando entre en operación Santa Lucia cuando ya estamos teniendo las dificultades con el rediseño de rutas aéreas que ya tenemos?

María: Bueno, para ser honesta de aquí a Marzo no van a tener la parte aeronáutica resuelta, yo entiendo el gran esfuerzo que está haciendo la DEFENSA en hacer un súper aeropuerto con instalaciones atractivas para la gente, que es muy bonito que lleven a las visitas en avión a ver lo que hay ahí, pero la parte aeronáutica no está resuelta. Mientras no sea negocio, no tenga los parámetros de seguridad y las aerolíneas no tengan los requerimientos internacionales para aterrizar y despegar, ahí no habrá aviación. Ahora, tal vez algunos se expongan a operar ahí sin la certificación…

Ortega: Volaris y Airbus

María: Pero van a hacer vuelos nacionales, por qué, porque no hay una autoridad que les exija

Ortega: Vuelos nacionales a Guadalajara y Monterrey

María: Así es, al no estar certificado no va a haber ninguna autoridad que los recrimine de porqué están operando ahí, pero por ejemplo una aerolínea extranjera, un vuelo internacional no podemos hablar de eso, fundamentalmente porque las aseguradoras no va a asegurar a las aerolíneas, a los pasajeros y a los bienes, si no operan en aeropuertos certificados. Lo bueno de la aviación es que todo está ensayado, todo está publicado, las reglas son sencillas y el que quiere estar dentro de la ley y que el negocio funcione tiene donde acceder a la información.

Ortega: ¿Santa Lucia está fuera de norma?

María: Hasta este momento sí, yo no sé si en algún momento ellos van a atender lo aeronáutico. Lo que hemos visto hasta ahorita no sirve, no han resuelto el problema

Ortega: A tres meses de la entrada en operación de Santa Lucia anunciada por el presidente López Obrador, bueno tres meses y días, no hay forma de que entre en operación?

María: No, no, no

Ortega: Bajo la circunstancia actual

María: No, no está dentro de normatividad aeronáutica y menos como aeropuerto civil. Ahora es mi obligación decir una cosa importantísima, Santa Lucia no puede operar simultáneamente con el AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, será una operación condicionada, tendremos que seleccionar qué aeropuerto atender y el otro tendrá suspensión de operaciones mientras se atiende el segundo.

Ortega: No pueden operar simultáneamente?

María: No, le pongo un ejemplo, una aeronave que despegue de la pista 22 de Santa Lucía, o sea con rumbo suroeste, va totalmente en contra con los que están en la aproximación del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ortega: ¿No hay cómo?

María: No hay como, el espacio utilizable para la organización del tráfico aéreo en el Valle de México es el norte y para nuestra desgracia ahí está Santa Lucía.

Ortega: De tal manera que ¿no podrán operar simultáneamente?

María: A máxima capacidad no, podrán en algún momento certificar hasta cierto nivel, Santa Lucia, habrá algunas operaciones, obviamente el controlador buscará la manera de atender ese tráfico, pero lo que es una mentira es que se van a operar los dos aeropuertos en forma simultánea y a máxima capacidad, eso no es posible, hay estudios internacionales que lo avalan de esta manera.

Ortega: ¿Está en riesgo el tráfico aéreo de la ciudad de México?, cuando hablo de riesgo hablo del peligro de accidentes, de que ocurran situaciones como las que ya han sucedido, creo que tenemos algunos ejemplos aquí, ¿los podemos ver?

María: Los podemos revisar, claro que sí, con mucho gusto.

Ortega: Los podemos ver, ejemplos de lo que ha sucedido, los vamos a poner en pantalla, son una gráficas y si me haces favor María, ahí están en el monitor, ¿qué es lo que estamos viendo?

María: Por ejemplo ahí, eso es un acercamiento casi colisión, es ese avión rojo con el otro que viene de frente en sentido contrario, si se fijan se pone en rojo y ahorita se va a poner en rojo el otro, esa es una alerta de colisión.

Ortega: ¿Esto cuando pasó?

María: Esto pasó en abril, ahora, cuando hemos llevado a las autoridades este tipo de información, que es perfectamente válida, son aplicaciones satelitales, nos han dicho “hay pero si pasaron con dos mil pies”, vamos a explicar por qué; hay un equipo a bordo de la aeronave que sirve para evitar colisiones en el último momento, esa es la función de ese equipo, entonces cuando el controlador no vio ese conflicto, ese equipo le va a decir al piloto que ascienda, que descienda, que vire o qué es lo que tiene que hacer. Entonces aquí no hubo colisión porque ese equipo alertó al piloto de una maniobra evasiva pero esa no es la manera como se maneja la seguridad, no es lo que tendría que pasar.

Ortega: Aquí estamos viendo otro incidente.

María: Bueno, aquí lo que pasó es que el Air France, que es ese grandotote que esta amarillo, se le atravesó al que estaba despegando, que es ese rojo, ese rojo abortó el despegue y el otro que pasó del otro lado se fue al aire, miren, el rojo tuvo que abortar el despegue porque se le atravesó el Air France y ese que está volando, el que iba a aterrizar, se fue al aire también porque hay un avión ahí invadiendo las dos pistas.

Ortega: ¿Eso no debería de pasar?

María: No debe de pasar.

Ortega: ¿Porque sucede este tipo de cosas?

María: Bueno, aquí hay varias posibilidades, puede ser que el piloto no entendió la instrucción, puede ser que el piloto supuso que estaba autorizado y avanzó sin autorización, o bien, que el controlador de torre haya autorizado al otro controlador a que cruce esa aeronave. Es que el espacio aéreo o el área de responsabilidad de la torre de control está dividida en dos partes, hay un controlador que solo controla la pista, solo despegues y aterrizajes y hay otro controlador que se encarga del movimiento de las aeronaves fuera de las pistas, pero a veces ese controlador necesita cruzar alguna pista con su tráfico entonces le pide permiso al otro “oye puedo cruzar la pista 5 izquierda con este avión” y el otro le dice SI o NO, también puede ser un error de comunicación entre controladores

Ortega: ¿Porque nos estamos enterando de tantos incidentes ahora’ ¿qué está pasando?

María: Es que si se han incrementado, el rediseño tiene muchos puntos que no fueron considerados o sea yo no puedo trabajar de controlador de tráfico aéreo suponiendo que siempre va a haber condiciones ideales, precisamente la complejidad de mi trabajo es que habrá pilotos que no puedan o no quieran o no entendieron lo que yo les estoy diciendo y que eso genere un conflicto y que yo tenga que tener una alternativa y también yo tengo posibilidad de equivocarme y de enmendar en el último momento, pero un rediseño tendría que ser perfectamente practicado en simuladores y no hicieron esas pruebas porque llevamos meses pidiendo que exhiban esas pruebas para nosotros ver como probaron esos procedimientos. No los tienen.

Ortega: Pues esto que nos revela María Larriva, repito, Controladora Aérea con experiencia de 27 años, especialista en estos temas, Consultora en Temas Aeronáuticos, Investigadora de Incidentes y Accidentes de Aviación, es solo una pincelada de lo mucho que está ocurriendo con el tráfico aéreo en el Valle de México de lo cual ustedes están enterados de una manera o de otra.

Se nos agotó el tiempo pero agradezco mucho la presencia y la explicación, y desde luego, conforme sucedan cosas te convocare María, si me haces favor, para explicárselo a la audiencia. Y por ahora muchas gracias por estar con nosotros.

María: Con mucho gusto. Gracias a ustedes.

La elección para la gubernatura de Quintana Roo 2022, una de las más competidas

Será el domingo 5 de junio de 2022 cuando en Quintana Roo se elija al nuevo gobernador así como la renovación de las 25 diputaciones del Congreso de Quintana Roo.

Por ahora solo podemos decir que la competencia para poder ganar estas elecciones está mucho más competida que antes.

Pero ya veremos lo que el pueblo y la democracia deciden, lo importante es que gane el mejor candidato y quien esté preparado para poder brindar el bienestar de la gente, de los quintanarroenses, que sea alguien que conozca y respete todo lo relativo a las tradiciones mayas, ya que esa área del país se ha vuelto una de las más productivas en el aspecto de la industria sin chimeneas, situación que se ha convertido en la perla o la joya de la industria sin chimeneas, por lo que es muy importante se le dé todo el apoyo, para poder seguir contando con la preferencia que se le está dando a la región la cual es un paraíso.

Las Elecciones de este 2022 en Quintana Roo, se supone que van a ser muy competidas y por ello le deseamos la mejor de las suertes al candidato que resulte ganador y de quien esperamos tenga realmente un compromiso para con el estado.

IP pide apoyo ciudadano y mano firme al gobierno

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya pidió a la población cooperación con las medidas de seguridad sanitaria para volver a los niveles bajos de contagio de Covid-19, luego del anuncio de entrada en vigor del semáforo color amarillo.

Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, lamentó la situación también porque en las últimas semanas hubo fiestas masivas, por lo que pidió a la autoridad de los tres órdenes de gobierno redoblar los esfuerzos para controlar este tipo de eventos que se encuentran en la ilegalidad.

“Hemos tenido noticias de que se están haciendo fiestas masivas, las cuales no tienen permisos y son ilegales. Es muy importante que los tres niveles de gobierno pongan mano firme, que no se dé permisos, que haya castigos para quienes generen este tipo de fiestas masivas, incluso si están publicitando en redes sociales, en diversas plataformas, en Facebook, en twitter, en Instagram y por lo tanto es injusto que paguen justos por pecadores”, sostuvo.

En este sentido mencionó que el anuncio, que entrará en vigor a partir del próximo lunes, es un “duro golpe” a la economía de la Riviera Maya.

“Es un duro golpe para el sector, para la economía, ya que nos ha estado yendo bien, con un ritmo de paso a paso, pero avanzando a casi dos años de la pandemia.

Este fin de año ha sido un cierre de diciembre e inicio de enero con un promedio de ocupación de entre 80 y 85%, dar dos pasos para atrás con el semáforo amarillo por el tema de los aforos, nos afecta”, lamentó.

El próximo lunes entre en vigor el color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, el cual desde noviembre pasado estaba en verde. La nueva imposición permite la apertura de los hoteles a 60% de su capacidad, transporte público a 50% y otros servicios a un máximo de 75%. La medida es para todo Quintana Roo, luego de un alza en los contagios de Covid-19.

Riesgos de colapso en Morena por sucesión adelantada: Ricardo Monreal

La carrera por ser el elegido para continuar con el proyecto de la cuarta transformación se pone cada vez más pesado. En esta ocasión Ricardo Monreal advierte riesgos de colapso en Morena por sucesión adelantada.

El líder de la bancada morenista en el Senado confirma que existen varias «rencillas internas» y «confrontaciones insalvables» dentro del partido. Esto a raíz de que estamos muy cerca de las elecciones presidenciales del 2024.

“La precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del Gobierno, sus aliados y Morena, el partido que llevó al presidente al poder en 2018”, comentó.

Dentro de un artículo publicado en su página oficial, el legislador explica que es muy peligroso el fenómeno que ha envuelto a los morenistas en los últimos meses.

Sin embargo, asegura que es necesario solicitar un proceso democrático y equitativo para evitar cualquier ruptura en el grupo, aunque él mismo ya confirmó lo contrario.

Incluso ha sido el propio Monreal quien inicia las disputas o contesta a los ataques de varios de sus compañeros. Pues en reiteradas ocasiones afirma que será él el elegido para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Será que Ricardo Monreal habla de rupturas porque él las propicia?

El 2021 un año más con cientos de feminicidios en México

Ni los abrazos ni la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador han logrado frenar la violencia en todo el país. Por ello el 2021 fue otro año con cientos de feminicidios en México.

Las agresiones en contra de las mujeres y niñas mexicanas no ceden pese a que el Gobierno Federal prometió poner atención en esta problemática.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2021 se registraron 922 feminicidios.

Número que supera las 891 víctimas contabilizadas en el mismo periodo de enero a finales de noviembre de 2020. Mientras que en el inicio de la 4T (2019) hubo 918 muertes de mujeres, cifra que rebasa las 787 víctimas del último año de Peña Nieto.

El mismo organismo gubernamental asegura que, de manera lamentable, el asesinato de ciudadanas no logra bajar, al contrario, continúa creciendo año con año.

Las entidades más afectadas son el Estado de México con 132 víctimas; Jalisco y Veracruz con 66 cada una, CDMX con 64 feminicidios; Nuevo León con 57, Chiapas y Chihuahua con 44 cada uno y Oaxaca con 41 víctimas fatales.

¿Hasta cuándo los gobernantes harán caso para atender los crímenes de odio que existen en nuestro país?

Se celebra el día del periodista, en México, aun cuando es un país con una alta cifra de homicidios a reporteros

El 4 de enero se celebra el Día Nacional del Periodista, en conmemoración del aniversario luctuoso de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo moderno, quien revolucionó su gremio en el país en la época del Porfiriato y actualmente es considerado el padre del arte de reportear.

Sin embargo, hasta diciembre de 2021, México se posicionaba en el mundo como el país con mayor número de periodistas asesinados, de acuerdo con la organización ‘Reporteros sin fronteras’.

Señala el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC) que Afganistán y México fueron los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística en 2021, con 12 y 10 asesinatos respectivamente.

En el contexto del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, en noviembre de 2021, organizaciones defensoras de los derechos humanos dan cuenta de 144 comunicadores asesinados del año 2000 a octubre de 2021. De éstos, 47 ocurrieron de diciembre de 2018 a la fecha.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena, constantemente, los crímenes contra la prensa mexicana.

Por la falta de creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses, demandan a FGR

Un juzgado de distrito admitió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, que debió comenzar a operar desde enero de 2019.

La ley general en materia de desaparición de personas (publicada en noviembre de 2017), ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en México, entre ellas la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que hasta ahora no ha entrado en operación.

La demanda de amparo fue presentada por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, quien reclama diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en la demanda se argumenta que dicha omisión, además de constituir el desacato de una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia, como miles de familiares más, no pueda tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas.

La omisión de la fiscalía ha sido advertida también por diversos familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales, como la CIDH y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que en su reciente visita al país refirió como uno de los principales pendientes y obstáculos en el tema la ausencia de un Banco que homologue la información en materia forense y que permita el cotejo de los perfiles genéticos.

“Los múltiples hallazgos de fosas clandestinas y fosas irregulares en cementerios, realizados principalmente por las familias ante la omisión de las autoridades, no han sido debidamente procesados por la falta de capacidad técnica, diligente e inmediata por parte de las autoridades para realizar acciones en materia forense, incluyendo la identificación genética, que permitan la identificación de los cuerpos y restos hallados. Además del impacto en las familias, las deficiencias en el ámbito forense dificultan la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas”, destaca.

Los altos niveles de violencia, la falta de capacitación institucional, la falta de recursos, el diseño inadecuado para el trabajo efectivo de los servicios forenses, el uso deficiente de la genética y las bases de datos, el mal resguardo de los cuerpos, las dificultades para restituir a las personas identificadas a las familias y la poca transparencia son algunas de las razones que explican la crisis forense que sufre México.

Al día de hoy se tiene registro oficial de más de 95 mil personas desaparecidas y se contabilizan más de 52 mil cuerpos no identificados.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 se han localizado mil 749 fosas clandestinas y 3 mil 025 cuerpos han sido exhumados. De éstos, únicamente mil 153 (38.11%) han sido identificados y apenas 822 (27.17%) han sido entregados a sus familiares.

Lo que expresa Vicente Fox de los programas sociales de AMLO: “Están recibiendo casi migajas”

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, se ha convertido en uno de los ex funcionarios más críticos del actual Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues cada que puede, aprovecha para externar su opinión con respecto a las acciones del tabasqueño como mandatario.

Fox Quesada participó en la última entrega del podcast del youtuber Roberto Martínez, el cual lleva por nombre Creativo, en donde habló de su paso por la presidencia de México y la corporación multinacional Coca-Cola, la influencia de su familia dentro de su trabajo, la creación de su empresa de productos hechos a base de cannabis y compartió su opinión al respecto de diversas acciones del tabasqueño en el cargo de Jefe del Ejecutivo.

El expresidente externó su descontento hacia los diversos programas sociales que se han implementado a lo largo del país durante la administración de López Obrador.

“Hoy con este gobierno, con una sola acción que hizo es para vomitar. No entiende el lado de generar riqueza, sólo entiende el lado de distribuir riqueza, pero él distribuye una riqueza que no es de él, un presupuesto que pudo haber sido invertido en generar empleos, generar negocios, generar inversión, lo dedica a la dádiva, eso no es sustentable”, expresó Vicente Fox durante el material audiovisual.

Asimismo, aseguró que una de las principales tareas que debe llevar a cabo el Gobierno Federal es el fortalecimiento del sector educativo para jóvenes de escasos recursos.

“A esos pobres que ahorita están recibiendo casi migajas de apoyo, no les va a resolver la vida. Cuanto mejor haría López en darles educación, asegurar que esos jóvenes se equiparan con las capacidades, con las herramientas para salir en la vida por sí mismos. Nunca es bueno que otro te resuelva tus problemas y menos de esta manera”, aseveró.

Durante su intervención, Vicente Fox resaltó la influencia que tuvieron las figuras de su abuelo y padre en su visión del trabajo arduo, motivo por el cual volvió a retomar el tema de los programas sociales impartidos por el gobierno del Jefe del Ejecutivo.

“Yo por eso pienso que se está haciendo un grave mal al país con estos programas sociales de dádivas y condiciones, de entrega de dinero a la gente, porque la gente se conforma con eso y deja de luchar. En Estados Unidos veo como nuestros paisanos que aquí no la hacían, allá se vuelven campeones porque luchan, trabajan dobles turnos, porque se fajan en la tarea agrícola o la tarea de la cocina y el restaurant, pero lo hacen con pasión y son admirados allá y aquí”, sentenció.

Cabe mencionar que durante los últimos minutos del 2021, López Obrador firmó un decreto en el cual desaparece el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), creado en 1994 durante el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari; en su lugar, comenzó a operar la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes 3 de diciembre, el tabasqueño dijo que en México había muchas instituciones que no ayudaban a la gente.

“El presupuesto se quedaba en el Gobierno porque había instituciones para todo, creaban oficinas, instituciones, fideicomisos, directores generales, directores de área, jefes de departamento, asesores, viáticos, oficinas y ahí se quedaba el dinero destinado supuestamente al pueblo”, declaró.

“Nadie puede ganar una guerra nuclear”, dicen Rusia, China, Reino Unido, EEUU y Francia

China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia acordaron que debe evitarse una mayor propagación de las armas nucleares y una guerra atómica, según una declaración conjunta de las cinco potencias nucleares publicada por el Kremlin el lunes.

El comunicado indicó que los cinco países -miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- consideran que su responsabilidad principal es evitar una guerra entre estados con capacidad nuclear y reducir los riesgos estratégicos, al tiempo que aspiran a trabajar con todos los países para crear una atmósfera de seguridad.

"Declaramos que no puede haber ganadores en una guerra nuclear, que nunca debe iniciarse", indicó la versión en lengua rusa de la declaración.

"Como el uso de armas nucleares tendría consecuencias de largo alcance, también confirmamos que -mientras existan- deberían tener propósitos defensivos, de disuasión frente a una agresión y prevención de la guerra", agregó.

Francia también hizo público el comunicado, subrayando que las potencias reiteraron su determinación en favor del control de las armas atómicas y el desarme. Asimismo, agregó que podrían continuar con los acercamientos bilaterales y multilaterales para controlar el arsenal nuclear.

El comunicado fue publicado en medio de un aumento de las tensiones geopolíticas entre Moscú y las naciones occidentales por preocupaciones sobre la concentración de tropas rusas cerca de la vecina Ucrania. Moscú dice que puede trasladar a sus soldados dentro de su propio territorio como considere oportuno.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que un eventual movimiento sobre Ucrania provocará sanciones y un aumento de la presencia estadounidense en Europa.

(Reporte de Andrey Ostroukh; editado en español por Carlos Serrano)

Enciende China un “sol artificial” que es cinco veces más caliente que el real (Anthony Cuthbertson)

Un reactor de fusión nuclear en China estableció un nuevo récord de altas temperaturas sostenidas después de funcionar a una temperatura cinco veces más caliente que el sol durante más de 17 minutos, según los medios estatales.

El EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), conocido como “sol artificial”, alcanzó temperaturas de 150 millones de grados Farenheit (70 millones de grados Celsius) durante los experimentos, informó la Agencia de Noticias Xinhua.

El objetivo principal del desarrollo del dispositivo solar artificial es entregar energía limpia casi ilimitada al imitar las reacciones naturales que ocurren dentro de las estrellas.

“La operación reciente sienta una base científica y experimental sólida para el funcionamiento de un reactor de fusión”, declaró a Xinhua Gong Xianzu, investigador del Instituto de Física de Plasma de la Academia China de Ciencias, quien dirigió el último experimento.

El proyecto EAST, que ya le ha costado a China más de US$941.500 millones (£700.000 millones), llevará a cabo el experimento hasta junio.

La fusión nuclear es promocionada como el santo grial de la producción de energía limpia. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer fuera de un laboratorio a pesar de décadas de investigación en esta tecnología.

Al replicar la física del sol real, los reactores de fusión nuclear fusionan núcleos atómicos para generar cantidades masivas de energía que se puede convertir en electricidad.

El proceso no requiere combustibles fósiles y no deja residuos peligrosos, a diferencia del proceso de fisión nuclear que impulsa la producción comercial de energía nuclear. Los físicos también afirman que también existe un riesgo mucho menor de un desastre ambiental.

El equipo de reactores de China también brindará apoyo técnico a otro megaproyecto de reactor de fusión nuclear que se construye actualmente en Marsella, Francia.

El ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) será el reactor más grande del mundo una vez terminado.

El Reino Unido también planea construir una central nuclear de fusión como parte de una “revolución industrial ecológica”, y el mes pasado se anunció una lista de 5 ubicaciones para el sitio. El proyecto STEP (Spherical Tokamak for Energy Production) tiene como objetivo producir un diseño conceptual para 2024 y entregar energía a los hogares de las personas en algún momento de la década de 2040.

