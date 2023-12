Es muy fácil prometer, lo más difícil es cumplir

Es difícil de creer pero es cierto, poco a poco vemos como ha seguido saliendo más y más de lo mismo, las mismas traiciones, la misma mala administración, fraudulenta y llena de engaños y de mentiras, en fin ya los mexicanos hemos aprendido que la verdad no existe, por lo menos en este gobierno, con un Aeropuerto, que no funciona; la obra de una Refinería, que no opera; un Tren Maya, que no está terminado y que no cumple con los estándares internacionales del transporte.

De igual manera seguimos viendo cómo la sinrazón y la negación, son parte del escenario de ilusiones y de fantasías, las cuales solo demuestran la ineptitud, el alto nivel de mediocridad y sobre todo la burla a México, por parte de las gentes que por el momento se sienten que son los reyes, pero están prontos a darse cuenta que no son más que oportunistas rateros, que le han estado haciendo un daño terrible a la nación, pero deben recordar que “el que la hace, la paga”.

Esperemos que Cuba tenga suficientes espacios, para que todos los que se vayan para allá tengan en donde ocuparlos, ya sea en los campos o enseñándole a estas nuevas generaciones de militantes comunistas cubanos, cómo pueden robar y acabar con las leyes y con los derechos que tienen otros países.

En fin, ya pronto esto va a terminar y con ello se acabará esta mala pesadilla que han creado toda esta bola de hijos de su…

Por ahora, sólo queremos desearles que tengan mucho amor, mucha alegría, mucha felicidad y que Dios nos dé mucha fuerza para poder seguir soportando este mal sueño.

Felicidades a todos los hombres de buena voluntad. ¡Feliz Navidad!

“Este gobierno acosa, espía y persigue” acusa Xóchitl Gálvez (Pedro Hiriart)

Gálvez Ruiz hizo público su apoyo a Denise Dresser, al señalar que no había motivo para que el itinerario de la politóloga en el AICM se hiciera público.

Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, condenó que el gobierno utilice recursos para espiar a las personas que lo critican, como sucedió después de una denuncia de Denise Dresser.

Después de que Dresser reclamara el caos que había en el área de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la terminal aérea compartió en sus redes oficiales el itinerario completo de la politóloga.

En un intento por desmentir los señalamientos, las autoridades del aeropuerto utilizaron las cámaras de grabación para detallar paso por paso lo que hizo la académica entre que bajó del avión hasta la puerta por la que salió del edificio.

Por esto, Gálvez Ruiz hizo público su apoyo a Dresser Guerra, al señalar que no había motivo para que se hiciera pública esta información.

“Toda mi solidaridad con Denise Dresser por la flagrante violación a su privacidad por parte del gobierno”, sentenció la precandidata.

Asimismo, condenó que las autoridades federales utilicen recursos, como las cámaras de videovigilancia, para seguir a personas como la politóloga. “Los recursos de espionaje e inteligencia se deben utilizar para perseguir a los delincuentes, no para espiar a los críticos del gobierno”, señaló la panista.

La aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD insistió en este punto, ya que consideró que se está haciendo un mal uso de los bienes del gobierno. “La inteligencia y el espionaje deben usarse contra los criminales, no contra los ciudadanos”, aseveró.

Por otro lado, Gálvez lamentó que los ciudadanos tengan que estar preocupados por lo que dicen, como si se tuvieran que cuidar del gobierno. “Los mexicanos y las mexicanas queremos vivir en un país donde tengamos libertad de pensar y opinar”, declaró.

La panista también agregó que en 2018, el presidente le aseguró a todos los mexicanos que este gobierno era distinto. Sin embargo, Gálvez Ruiz dejó ver que esta promesa quedó en palabras. “Nos dijeron que este gobierno era distinto, pero este gobierno acosa, espía y persigue a quienes piensan distinto”, sentenció.

Cambio radical

El próximo año va a ser decisivo para nuestro México. En éste 2023, la república, por desgracia, se encuentra inmersa en el torbellino de la violencia delincuencial y con dos gobernanzas frente a frente, la primera elegida por el voto popular con Andrés Manuel López Obrador como su titular, apoyado en las fuerzas armadas de Luis Crescencio Sandoval y la segunda la de la narco-política, que tiene varios rostros ocultos, entre los que destaca el sujeto impune que creó alianzas con la delincuencia para denigrar a nuestras instituciones de procuración e impartición, así como a los soldados de honor del Glorioso Ejército Mexicano, gobernanza que por desgracia mandata y dirige la corrupción que se enfrenta con la cobardía y complacencia de otros. Paradójicamente hace algunas décadas, a los delincuentes se les encarcelaba.

El destino de nuestro México se va a decidir en los campos de batalla electoral durante los próximos meses. En varios lugares de la República se exige poner fin a la delincuencia y consecuentemente saber qué autoridad la protege y no toma en consideración el contenido de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanan, otros en esos lugares, se mantienen al margen y prefieren seguir brindando impunidad con “besos y abrazos” a los malhechores.

Es de lamentarse que durante algunas décadas y varios presidentes Constitucionales y procuradores generales de la República, se ha brindado y se sigue brindando impunidad a esa delincuencia, lo que acarrea que a la justicia la envilezcan, no obstante ello, se puede asegurar que a futuro sufrirá una derrota la narco-política, la que se conseguirá con la aplicación de la ley.

Si en el orden jurídico la abogacía independiente de la República y las togas de dignidad del entorno de procuración e impartición de justicia deciden actuar, el cambio en México resultará eminente. Las togas de la abogacía de todas las generaciones se encuentran dispuestas a lograr ello.

Sin temor a equívoco alguno, se puede afirmar que existen honorables agentes del ministerio público, jueces, magistrados y abogados particulares que unirán sus conocimientos para enfrentar a esa corrupción que ensombrece y envilece a nuestro México.

Nuestra patria y sus recintos de justicia requieren restauración. Esa obra plantea un diagnóstico severísimo para efectuar el cambio; sin retóricas, sin políticas, sin demagogias, sin corrupciones y sin oportunismos políticos, con la sola aplicación del Código Penal Federal.

Pero dentro de todo ese marasmo nuestras leyes van a triunfar y con ello se logrará el sano objetivo del bienestar de nuestro México. La necesaria limpia de nuestros recintos es la justificación que impulsa el cambio en nuestra patria, es evidente que la narco-política, por mucho dinero que pretenda regar, en ésta va a perder. Ya no es posible que se sigan trastocando las normas para seguir concediendo impunidad.

El próximo año, será decisivo para nuestro México.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Familiares y colectivos desaprueban nuevo censo (El Universal)

Organizaciones civiles de México, Honduras, Guatemala y El Salvador denunciaron que el Estado nunca ha contado a las personas migrantes que desaparecen en territorio mexicano.

Tras el anuncio de la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, señalaron que el nuevo censo minimiza la gravedad de las desapariciones en México y no abona a una estrategia integral de búsqueda.

"No incluye un enfoque diferenciado para los casos de personas migrantes víctimas de desapariciones y otros delitos o graves violaciones a derechos humanos, aunque se habla de una estrategia de búsqueda generalizada, ésta no ha sido definida en conjunto con los colectivos de familias de personas desaparecidas en México ni de Centroamérica, lo que representa un retroceso de todos los avances en cuanto al acceso y a la participación activa de las familias".

Asimismo, exigen a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informe a las familias centroamericanas y mexicanas que tienen un familiar desaparecido en territorio mexicano, además de reportar cuáles son las cifras oficiales y qué acciones se han tomado para esclarecer el paradero de sus familiares.

"Urge implementar la mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas aprobada por el Sistema Nacional de Búsqueda, que a la fecha también está desaparecida", aseguraron.

Además, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU recomendó en 2022 al Estado mexicano, que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que depende de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), debe especificar cuántas personas son migrantes.

Recalcaron los colectivos que no han cumplido dicha recomendación, "existe un subregistro grave de personas migrantes desaparecidas en México, que en repetidas ocasiones hemos denunciado, el cual muestra solo a 285 personas migrantes desaparecidas, cuando sabemos de miles de estos casos".

Enfatizaron que la nueva metodología empleada por el Estado Mexicano contradice lo estipulado en la Ley General en materia de desaparición, porque establece clasificaciones que son regresivas.

"Aunque se habla de una estrategia de búsqueda generalizada, ésta no ha sido definida en conjunto con los colectivos de familias de personas desaparecidas en México ni de Centroamérica, lo que representa un retroceso de todos los avances en cuanto al acceso y a la participación activa de las familias, dejando fuera la perspectiva de género y el enfoque diferencial y especializado, ni brindando la información adecuada y transparente y sin ser parte de una estrategia global.

También hicieron énfasis que las familias han luchado por tener mecanismos que sirvan y que reflejen la realidad de las desapariciones en el país, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que se ha construido y alimentado a lo largo de los años.

Producción de crudo de Pemex cae 8.1% en noviembre

Pemex lleva un promedio de producción de petróleo crudo de 1.591 millones de barriles por día, lo que contrasta con las metas plantadas de llegar a 2 millones de barriles diarios al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La producción total de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus socios en noviembre se ubicó en 1.567 millones de barriles diarios, con una caída mensual de 0.4%, mientras que en términos anuales la reducción fue de 8.1%, según las estadísticas petroleras de la estatal.

Al añadir la extracción de condensados que son líquidos hidrocarburos de mayor valor aunque un mercado menos extenso (como naftas) de algunos yacimientos, la producción fue de 1.857 millones de barriles por día, con una reducción mensual de 0.3% y en el comparativo con el mismo mes del 2022, incluso hubo un crecimiento de 3.2 por ciento.

Y es que los condensados tuvieron en el penúltimo mes del año un nivel de extracción de 290,000 barriles diarios, llegando a su máximo histórico, que en términos anuales se compara con los 92,000 barriles diarios de noviembre del año pasado.

Pemex lleva un promedio de producción de petróleo crudo de 1.591 millones de barriles por día, lo que contrasta con las metas plantadas de llegar a 2 millones de barriles diarios al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El dinero de México

Las promesas, mentiras, embustes y falsedades con las que se conducen aquellos que se encuentran en campaña electoral para obtener el voto popular, no se justifican en su afán de mostrarnos su probidad para gobernar. Piensan que de esa manera nos convencerán de su pulcritud para manejar los recursos públicos, el dinero de México. Si bordeamos su causa, que según ellos es la idónea, sin macula alguna, nuestro pueblo al votar catapultado por demagogias inescrupulosas se estará equivocando una vez más.

Nuestra nación requiere proyectos serios, formales, encaminados a lograr encontrar el sagrado espíritu en defensa de una justicia clara, transparente, eficaz, sin actos de corrupción, docta, justa, pronta. Sin paliativos. En ese momento, como gobernados, nuestras acciones y nuestros sufragios vendrán inspirados por la fuerza de la razón.

Mientras ello no acontezca, el pueblo verdaderamente pensante, movido por las falacias de esos pretensos a gobernar y su interés en el manejo del dinero de nuestro México, seguiremos externando nuestros reproches contra las malas gobernanzas que sólo buscan enriquecerse, engañarnos con sus máscaras de honorabilidad. Lo que a veces no comprenden esos simuladores de buen gobierno es que la justicia perecerá y México perderá.

De las mentiras de los políticos hay mucho que escribir.

En primer lugar, hay que reconocer que al votante cualquier político de cualquier partido trata de mentirle y engañarle. Al menos cuando se encuentran en campaña electoral para obtener el voto popular. Reza un proverbio árabe, muy aplicable a ellos que: “la primera vez que me engañes la culpa será tuya, la segunda sería mía”. Porque cuando sorprendemos a esos políticos, sus familiares o a sus afectos enriqueciéndose, con base en sus embustes, entonces seremos los votantes responsables por haber confiado en el “respeto a la verdad” que argumentan esos farsantes.

La credibilidad que en las elecciones pasadas les otorgamos a todos esos políticos inescrupulosos, ha desaparecido por haberlos sorprendido en sus mentiras, en sus riquezas, en sus alianzas con la narco-política.

Existe una vieja sentencia emitida por don Alfonso Jiménez O’Farril, desde los adentros de aquél inimitable Juzgado de Distrito que, clara y terminantemente, resolvió que “no se puede confiar en la palabra de alguien que ha sido sorprendido en un engaño. Aunque sólo sea uno sólo, sin excepción”.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl Gálvez reclama a AMLO por masacre en Guanajuato: “Deje ya de lavarse las manos” (Mayte Baena)

La madrugada del pasado domingo 17 de diciembre, un comando armado ingresó a una ex hacienda ubicada en el municipio de Salvatierra en el estado de Guanajuato donde perdieron la vida un total de 12 jóvenes que celebraban una posada; si bien no se sabe cuáles fueron los motivos y tampoco se tiene rastro de los presuntos responsables, la aspirante a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, sigue arremetiendo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por este evento.

Con la difusión de un spot en redes sociales, la ex senadora y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que tras lo ocurrido en Guanajuato, se debería guardar luto y no criminalizarlos, por lo que le pidió al mandatario de origen tabasqueño hacerse responsable de los hechos, omitiendo así la intervención del actual gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien forma parte de la bancada del partido blanquiazul.

“Señor presidente deje ya de lavarse las manos ante la masacre de jóvenes. Su sexenio empezó hace cinco años ¿y todavía se atreve a cuestionar cómo creció el consumo de dogas o se permitió la operación del crimen organizado en esta región de Guanajuato?”, dice la aspirante al Poder Ejecutivo.

El video recientemente publicado y el cual es de un minuto y 14 segundos de duración, continúa con reclamos al presidente quién durante la conferencia de prensa dada la mañana de este lunes 18 de diciembre, dio su postura al respecto.

“No se trata que Guanajuato requiera de un trato especial, se trata de que se aplique una verdadera estrategia de seguridad en ese estado, pero también en Zacatecas, Colima, Sonora, Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y el resto de la República”.

Antes de terminar con su mensaje, la aspirante a la presidencia insiste en que el actual sexenio ha sido el más violento de la historia del país por lo que refrenda su postura respecto a que los abrazos han sido dirigidos a los delincuentes mientras que las balas son tanto para los ciudadanos, como dijo en un video pasado, y ahora para los jóvenes en referencia a los sucedido en Salvatierra, Guanajuato.

“Sólo pasé a recordarles que en Guanajuato gobierna el PAN... Hace 30 años que ese estado sufre la violencia por los malos gobiernos panistas, en 2024 los tenemos que echar”; “Y cuando fallecieron los niños de la guardería ABC, porque no lamentaste o comentaste algo al respecto, doble moral, como siempre haciendo leña del árbol caído” y “carroñera”, fueron comentarios que Gálvez recibió.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gálvez Ruíz arremete en contra de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador por lo que a su vez, internautas le recuerdan los hechos violentos en el sexenio de Felipe Calderón quien, en su intento de acabar con el narcotráfico, dejó a un gran número de civiles sin vida.

¿Qué dijo AMLO al respecto?

El mandatario aseguró la mañana de este lunes 18 de diciembre que en Guanajuato es necesario que haya un trato especial a modo de detener la violencia; posteriormente destaco que el problema de la inseguridad en el país estaba ligada a diversas circunstancias que fueron creciendo, entre ellas el consumo de drogas.

“Es nuestra obligación ayudar en todo. Ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así, y es un problema estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias”.

Tras esta postura, el mandatario federal recibió la respuesta de parte de la aspirante al Poder Ejecutivo por lo que aún no ha habido una postura específica; sin embargo, se espera que el mandatario sea cuestionado al respecto durante su siguiente conferencia de prensa matutina.

SCJN ordena garantizar la entrega de medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades crónicas (César Jiménez)

La Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) ordenó al gobierno garantizar la entrega de medicamentos contra enfermedades que requieren de un tratamiento periódico, es decir, algunas enfermedades crónicas como el cáncer, en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución.

Es en resolución de un amparo en revisión analizado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que la Primera Sala determinó que “el Estado tiene el deber de garantizar este derecho oportunamente”, pues dado el tipo de enfermedad, de ello dependen la vida, integridad y la seguridad de las personas.

Esto al considerar que el Estado debe garantizar el suministro de medicamentos y proteger el derecho a la salud, pues consideró que no se cumplió con lo previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución, este último en el cual se establece el derecho a la protección de la salud como servicio básico a la atención médica.

De acuerdo con el expediente, se trata del amparo en revisión 82/2022, en torno a un caso en el que una persona del sexo masculino diagnosticado con cáncer de pulmón, enfermedad por la que fue tratado con quimioterapia y radioterapia, con lo que presentó recaída ósea y pulmonar.

El caso por el que se ordenó la entrega de medicamentos.

Como parte de su tratamiento, se le prescribió la toma diaria de una tableta del medicamento Osimertinib, para un tratamiento de 12 meses, sin embargo, posteriormente se le amplió la prescripción como un paliativo por tiempo indefinido.

Sin embargo, el paciente emprendió un procedimiento legal en contra de al menos tres instituciones médicas del IMSS por la “omisión de entregar oportunamente el medicamento” para el control de la enfermedad que padece. Y es que para solventar esta omisión, el paciente tuvo que adquirir el medicamento por sí mismo.

El caso escaló hasta un Tribunal Colegiado y posteriormente fue admitido a trámite en la Suprema Corte, que consideró que es posible revocar el sobreseimiento decretado por un juez federal.

En su razonamiento se consideró que efectivamente hubo una omisión en la entrega del medicamento para tratar cáncer de pulmón; así como la deficiencia en una atención médica integral y adecuada y de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Así como reembolsar al quejoso los gastos que erogó con motivo de la adquisición de cajas del medicamento que requiere para tratar su enfermedad, pues al interrumpirse su tratamiento por la omisión del IMSS, “se vulneró su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Mientras que en su resolución se amparó y otorgó la protección de la justicia al quejoso.

La aerolínea Mexicana de Aviación será subsidiada hasta 2028, prevé Sedena

Según el análisis financiero hecho por el Ejército, la aerolínea tendrá pérdidas superiores a los 2 mil 300 millones de pesos entre 2024 y 2029.

En un somero análisis financiero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó una serie de previsiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se establece que la aerolínea del Estado Mexicano o Mexicana de Aviación alcanzará su punto de equilibrio hasta 2029.

Además, será hasta el año previo, es decir, 2028, que el déficit financiero estará cubierto con recursos del erario, revelan documentos obtenidos por El Financiero vía transparencia.

La Sedena entregó a El Financiero el “Análisis financiero para el inicio de operaciones de la Aerolínea del Estado Mexicano S.A. de C.V.”, en donde detalla las proyecciones financieras de la empresa que comenzará a volar el próximo martes 26 de diciembre, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un documento anterior, también en posesión de este diario, el Ejército aseguró que el punto de equilibrio se alcanzaría en solo un par de años tras el inicio de operaciones, es decir, en 2026, un lapso ahora aumentado.

Mexicana de Aviación acepta que tendrá pérdidas: ¿De cuánto serán?

Entre 2024 y 2029, la aerolínea tendrá pérdidas por 2 mil 316 millones 603 mil 110 pesos, recursos que Hacienda aceptó transferirle para cubrir el déficit financiero de la nueva empresa, ello sin contar los 5 mil millones de pesos que necesita Mexicana para comenzar a volar.

Además, para el primer año de operación, la aerolínea controlada por el Ejército requerirá recursos por 7 mil 9 millones 68 mil 258 pesos, esto como rubro de costos de operación totales.

Los costos están relacionados con el número de operaciones que Mexicana tiene proyectadas realizar cuando tenga una decena de aeronaves en su flota. Para ello, la Sedena consideró que la aerolínea realizará un total de 378 operaciones por semana a 20 destinos, es decir, alrededor de 19 mil 764 vuelos anuales.

¿En qué gastará Mexicana de Aviación sus recursos?

Los cálculos de la Sedena establecen que del total de recursos necesarios para cubrir los costos operativos, el desglose será el siguiente:

2 por ciento será para el pago de combustible.

04 por ciento para el costo renta de las aeronaves.

El resto de los recursos serían destinados para cubrir las nóminasy otros gastos inherentes a la operación aérea.

Mientras Mexicana alcanza el punto de equilibrio, que está previsto para hacerlo en 2029, es decir, tras un lustro de operación, el erario cargará con los déficits financieros de la empresa, que en su primer año de funcionamiento necesitará 829 millones de pesos para cubrir sus pérdidas operativas.

Los documentos detallan que, para el segundo año de operación, la aerolínea perderá 684 millones adicionales; en tanto, para 2026, el déficit ascenderá a 514 millones; para 2027, la pérdida será de 259 millones; y, al cierre de 2028, Mexicana deberá recibir 28 millones de pesos para cubrir el costo de operación.

¿En qué año Mexicana de Aviación generará ganancias?

Para 2029, la Aerolínea del Estado Mexicano tendrá ganancias por 187 millones 214 mil 739 pesos, ello por los ingresos de carga aérea que compensarán el déficit de ingresos por pasajeros, que no será rentable hasta 2030.

La Sedena agrega que “con base en los costos de operación estimados se determinaron las tarifas bases de las rutas, asegurando una recuperación de dichos costos, así como un incremento del 10 por ciento de ganancia para la AEM”.

Las tarifas ofertadas por el Ejército serán hasta 20 por ciento más bajas que las ofrecidas por las aerolíneas comerciales, esto de acuerdo con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

Cabe señalar que la proyección de ingresos realizada por el Ejército contempla una ocupación de 80 por ciento para el año siguiente, y un incremento en los pasajeros de 2 por ciento de forma sucesiva.

Mexicana consideró en sus planes financieros un incremento en sus tarifas de 3 por ciento por concepto de inflación, lo cual impactará en sus costos operativos y en el precio final de los boletos.

Para el primer año de funcionamiento, Mexicana prevé ingresos de 6 mil 239 millones de pesos por venta de boletos de avión y 22 millones 530 mil adicionales por el servicio de carga.

Mexicana de Aviación no prevé retorno de inversión.

Mexicana no ha previsto en su análisis financiero inicial el retorno de la inversión, al menos no hasta después de 2036. Los datos indican que, en dicho año, el saldo acumulado por la operación de la aerolínea alcanzará los 4 mil 609 millones de pesos, una cifra menor a los 5 mil millones de pesos de inversión inicial.

Además, el plan establece que la aerolínea captará, de cumplirse los supuestos, más de 7 mil 300 millones de pesos del erario, esto contando el presupuesto de arranque más los subsidios de un lustro, por lo que lo invertido en el proyecto aéreo no será redituado a las arcas.

En tanto, la Sedena reconfirmó que es la empresa SAT Aero Holdings, antes Petrus Aero Holdings, la que le arrendará una decena de aeronaves 737-800 de nueva generación, con motores turbofán con capacidad de hasta 180 pasajeros.

Mexicana de Aviación ‘enciende los motores’: ¿Cuántos vuelos de prueba lleva?

Estos vuelos, un requisito que la autoridad aeronáutica de México pide para avalar el inicio de operaciones, comenzaron la semana pasada.

A ocho días del inicio previsto de operaciones, la nueva Mexicana de Aviación comenzó vuelos de prueba con aeronaves que fueron cedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con reportes de sistemas de vuelo, la aeronave militar identificada con la matrícula FAM 3526 ha realizado siete vuelos de prueba. El primero de ellos ocurrió el 16 de diciembre, cuando la aeronave voló del aeropuerto de Saltillo, en donde estaba siendo rehabilitada, al de Santa Lucía, base de operaciones de la nueva Mexicana.

Con el identificador MXA 1200, la aeronave también se trasladó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al aeropuerto de Tijuana en cuatro ocasiones, para luego partir desde Santa Lucía al puerto aéreo de Mérida, desde donde volvió al AIFA.

¿Qué vuelos de prueba hizo Mexicana de Aviación este 18 de diciembre?

Este lunes, los vuelos de prueba de dicha aeronave se reanudaron, con un despegue desde el AIFA hacia el norte del país. Hacia las 10:42 de la mañana, la aeronave sobrevolaba Guanajuato.

La aeronave que está realizando las pruebas es del modelo 737-800 de Boeing, el constructor estadounidense que ha estado asesorando al gobierno para la renta de aeronaves, las cuales no pudieron ser adquiridas por falta de aviones en el mercado.

La aeronave es la más antigua entre la flota de 737-800 del Ejército, con una edad de 8.2 años de uso. Realizó su primer vuelo el 17 de septiembre de 2017 y fue entregada a la Sedena el 12 de noviembre de 2015.

Los vuelos de prueba forman parte del procedimiento para certificar una aeronave por parte de la autoridad aeronáutica mexicana, que deberá analizar si las aeronaves cumplen con todos los estándares de seguridad para iniciar a volar.

¿Cuándo saldrá el primer vuelo de Mexicana de Aviación?

Después de retrasar la fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ‘estreno’ de la aerolínea del Estado se realizará el próximo martes 26 de diciembre.

“No tenemos nada que ocultar. A veces nos cuidamos de dar fechas exactas porque, ¿imaginen que no se logra cumplir esa fecha?”, agregó.

Originalmente, el Gobierno de México había afirmado que el primer vuelo saldría el 2 de diciembre.

Blinken y otros funcionarios de EU viajarán a México para tratar tema migratorio (Por Bloomberg)

Altos funcionarios estadounidenses hablarán con AMLO y su equipo sobre medidas adicionales para frenar el flujo de personas migrantes hacia la frontera.

Un trío de altos funcionarios estadounidenses visitará próximamente México para discutir nuevas medidas contra la migración ilegal, en un momento en que el aumento en los cruces en la frontera suroeste ha aumentado la presión sobre el presidente Joe Biden para que tome medidas.

El secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, sostendrá conversaciones con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su equipo en los “próximos días”, dijo este jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby.

La visita se producirá después de una llamada telefónica el jueves durante la cual Biden y López Obrador, conocido como AMLO, “acordaron que se necesitan urgentemente acciones adicionales de aplicación de la ley para que los puertos de entrada clave puedan ser reabiertos”, dijo Kirby. Los asesores de Biden “discutirán acciones adicionales que puedan tomarse juntos para abordar los actuales desafíos fronterizos”, agregó.

Kirby no quiso especificar el calendario del viaje.

Los agentes fronterizos estadounidenses han tenido cifras históricas de encuentros con personas migrantes en las últimas semanas, lo que ha puesto aún más a prueba un sistema de inmigración sobrecargado, así como los servicios sociales en las ciudades de todo el país. Los agentes registraron una cifra récord de 2.47 millones de encuentros con personas migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La agencia cerró esta semana los cruces ferroviarios en El Paso y Eagle Pass, Texas, debido a preocupaciones sobre el contrabando y la migración. Los ferrocarriles instaron a CBP a reabrir los pasos, diciendo que miles de vagones de carga estaban sufriendo retrasos.

Biden se ha enfrentado a crecientes críticas de los republicanos, así como de algunos demócratas, de que no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de migrantes. El tema se ha convertido en una de sus principales vulnerabilidades en su carrera por la reelección, según las encuestas.

“La insistencia de la Casa Blanca en que ‘el presidente ha hecho todo lo que ha podido por su cuenta’ para asegurar la frontera es un insulto al pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado Raj Shah, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Johnson envió una carta a Biden el jueves temprano instándolo a tomar más medidas ejecutivas para asegurar la frontera.

El viaje indica que la Administración ha aumentado su sentido de la urgencia para abordar la cuestión. Las conversaciones bipartidistas en el Senado sobre los cambios en la política de inmigración no llegaron a un acuerdo antes de que los legisladores se fueran de vacaciones, lo que significa que la acción del Congreso no llegará hasta el nuevo año, si es que llega.

Biden y AMLO durante su llamada de este jueves “compartieron una preocupación similar sobre el aumento” de los cruces fronterizos, dijo Kirby. También hablaron de abordar las “causas profundas”, como la delincuencia y la pobreza en América Latina, que empujan a la gente a viajar a Estados Unidos.

Los dos líderes discutieron las medidas que México podría tomar para frenar el movimiento hacia el norte de los migrantes, incluyendo el aumento del número de puestos de control en las carreteras y líneas de ferrocarril, así como el número de tropas mexicanas en el sur del país para interceptar a las personas que viajan desde América Central y del Sur.

Blinken, Mayorkas y Sherwood-Randall mantendrán conversaciones con funcionarios mexicanos “para ver qué se puede hacer para resolver” esas propuestas y otras, según Kirby. El alto diplomático y la jefa de Seguridad Nacional regresan a México tras una visita en octubre con el objetivo de tomar medidas enérgicas contra la migración, el crimen y el contrabando de drogas.

Juez concede prisión domiciliaria a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo (Omar Tinoco Morales)

El ex priista es acusado de vender terrenos del estado de Quintana Roo a través de prestanombres a precios muy por debajo de su valor real

Un juez concedió la medida de prisión domiciliaria al ex gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la acusación de lavado de dinero, sin embargo, el priista deberá cubrir una fianza de 10 millones de pesos, además deberá portar un brazalete electrónico.

No obstante, el ex mandatario no podrá abandonar la prisión debido a que mantiene la medida de prisión preventiva oficiosa por los delitos de delincuencia organizada.

Borge es acusado de vender terrenos del estado a través de prestanombres a precios subvaluados, ocasionando un daño por 900 millones de pesos a Quintana Roo. El ex mandatario remató al menos 22 predios que formaban parte de una reserva natural, y para ello se valió de una red de amigos y familiares.

Por este delito, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez una condena de 15 años de prisión.

Además, existen dos procesos locales en Quintana Roo contra Borge Angulo por peculado, pues está señalado por el presunto desvío de 594 millones de pesos durante su administración y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V.

El ex priista huyó del país luego de dejar el gobierno estatal en 2016 y el 4 de junio de 2017 fue detenido en el aeropuerto de Panamá. El 4 de enero de 2018 fue extraditado a México y desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

El 13 de noviembre de 2019 Borge fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública. Esto, debido a que un juez de control determinó que habría entregado, de manera indebida, cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres. No obstante, en diciembre de 2023 el ex gobernador obtuvo un amparo contra este proceso.

Apenas en marzo de 2023, un juez federal vinculó a proceso a Roberto Borge por el delito de delincuencia organizada según la carpeta de investigación 541/2019, por lo que se complicaron las posibilidades para abandonar el penal de Morelos.

Roberto Borge se casó dentro de prisión.

En 2019, el ex gobernador priista contrajo matrimonio dentro de las instalaciones del Ceferepsi con Norma Patricia de la Vega, ganadora del certamen Nuestra Belleza Sinaloa y participante de Nuestra Belleza México en el año 2015.

Mientras Borge vivía su luna de miel, la investigación contra su administración siguió adelante y en agosto de 2020, José Alejandro Marrufo Roldán, tesorero estatal de Quintana Roo durante la gestión de Roberto Borge, fue detenido en Mérida, Yucatán.

Alejandro Marrufo fue acusado de peculado y un probable daño al erario de 3 mil 430 millones de pesos en agravio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (Sedarpe).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, debido a las múltiples acusaciones de corrupción y manejo indebido de fondos públicos durante su administración.

Borge fue acusado de la venta ilegal de terrenos del estado a precios irrisorios, desvío de recursos, y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

El PRI tomó esta decisión como una medida para deslindarse de las prácticas corruptas y buscar un proceso de renovación interna ante la demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.

La expulsión se llevó a cabo mediante un procedimiento interno en el que se valoraron las evidencias presentadas contra el ex funcionario.

Donald Trump "inhabilitado" para asumir la presidencia de Estados Unidos

(RFI con AFP)

El republicano Donald Trump no puede participar en las primarias electorales de Colorado en 2024 por estar "descalificado" para asumir la presidencia de Estados Unidos, falló este martes la justicia del estado.

La Corte Suprema de Colorado "inhabilita" a Donald Trump de la boleta electoral de las presidenciales de 2024, citando una cláusula de sobre los acusados de insurrección de la Constitución de Estados Unidos.

Como resultado de 4 votos contra 3, el tribunal dictaminó que el candidato no es elegible por haber participado en una insurrección por los disturbios del Capitolio de Estados Unidos hace casi tres años. Una decisión que se basa en la décimocuarta enmienda de la Constitución que, "prohíbe a estadounidenses de competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna".

Ratificada tras la Guerra Civil (1861-65), la enmienda tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales.

El portavoz de Donald Trump, Steven Cheung, en respuesta calificó esta decisión, como "errónea y antidemocrática", y anunció que presentará de inmediato una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y una solicitud simultánea para suspender esta medida.

