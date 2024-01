Es necesario fomentar valores universales para construir sociedades más democráticas y justas

Es importante destacar como bajo una táctica manejada con “mala leche”, nos damos cuenta que hay muchísima preocupación debido a todos los datos que se están haciendo públicos, esto debido al fanatismo y a la relación del ex secretario de Gobernación con sus amigos en Tabasco, así como también por los negocios que ha hecho el señor presidente con sus hijos y con los amigos de estos, referentes al Tren Maya y a Dos Bocas, cuyo costo se dice fue de 19 mil millones de pesos, estos datos, al igual de muchísimas cosas que han estado saliendo, que no han dejado de espantar y preocupar a los mexicanos, ya que son actos cometidos por las gentes que dijeron que “iban a luchar contra la corrupción”, pero que con esto se están volviendo los reyes de la corrupción y eso es algo que incomoda a todos los que somos mexicanos ya que todo lo que prometieron fueron mentiras y engaños, que en cierto momento los mexicanos tendrán que digerir.

Y los principios leninistas-marxistas que tiene la candidata que él apoya y promueve, es una realidad innegable que nos da tristeza y nos preocupa, ya que México siempre ha salido adelante de muchos intentos de golpes en contra de la República, del Derecho a la Propiedad Privada y al Estado de Derecho.

En fin, seguimos viendo como con dinero del pueblo están manipulando y comprando la opinión de los que se dicen ser parte del pueblo, eso es triste pero también es una realidad.

En otro tema, hablemos de los muertos, ya que lamentablemente muchos tenemos “otros datos” con respecto al número de muertos por Covid-19, que se dice llegaron a ser más de 700 mil, por lo que con este tipo de información que siempre ha sido manipulada, tiene confusos a los incautos mexicanos que han perdido la brújula y están actuando sin tener un proyecto de futuro para México y que tenga credibilidad, estamos en un riesgo tremendo de que se acabe el principio de respeto hacia la República, hacia la Constitución y hacia los Tres Poderes de la Unión, que han sido la base del crecimiento de México.

Al final del día, así es como ahora los “políticos modernos” quieren seguir confundiendo al incauto e incrédulo pueblo, que por ahora viven en un caos de información, como nunca se había visto.

Es importante que se reflexione, se vea, se piense y se entienda que los que van a vivir a futuro estas acciones destructivas serán los hijos y los nietos de todos, entre ellos de los que promovieron estas acciones y que por ahora están de protagonistas o autores de gobierno, ya que son unas falacias completas, que han sido una chapuza, un engaño y un truco de mal gusto, por lo que sería importante buscar y aclarar porque el misterio de tantas mentiras y tantos argumentos que no tienen validez.

En fin, estamos viviendo una situación sui generis, el futuro de México se está jugando, se está comprando a la gente con el dinero de las Afores, con el dinero del turismo, en fin, con el dinero de los mexicanos, todo para seguir engañándolos y esto ha llegado a crear una situación lamentable, ya que no se puede esperar a que a última hora se conozca la verdad, por ello y dentro de una verdadera democracia, es importante que se dé el apoyo a la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, la cual puede brindarnos la esperanza de que México pueda encontrar una luz al final del túnel y un buen futuro, para terminar con todas las acciones emprendidas por la 4ta tranza, como las asociaciones delictuosas en todos los estados y en todos los sentidos, ya que esto es tal como lo decía Don Emilio Portes Gil, que “los errores en política, son crímenes de estado”, así es como estamos.

Por lo pronto seguiremos buscando que se mantenga una línea clara de información, y con ello hacemos patente nuestro agradecimiento a todos los que estamos conscientes de que México tiene la oportunidad, controlando el Congreso, de poder tomar un rumbo positivo.

¡Viva la democracia! y por ello tiene que quedar bien claro que, para que brille la democracia, tiene que haber demócratas.

En otro tema es importante mencionar que todas las malas acciones siempre tienen un castigo y en esta ocasión ha sido para el señor Evo Morales, de quien se dice ya está en prisión, debido a que se puso a producir pastillas de fentanilo abajo de su casa, por lo que esta acción solo demuestra que es un narco y por ello sus paisanos lo ubicaron y ahora ya está en la cárcel.

Esperamos que ese sea el camino y el pago para todos los políticos que abusan de su poder para engañar a los pueblos.

Xóchitl Gálvez anuncia mañaneras para presentar otros datos que refuten lo que el actual gobierno de México presume

Luego de haber asumido el cargo como titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó a la población mexicana que encabezaría mensajes todos los días en donde los diversos medios de comunicación pudieran darse cita con el fin de abordar temas coyunturales y de interés general, espacio que se ha conocido desde entonces como La Mañanera, conferencia que se da desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. A pesar de las críticas, una aspirante a la presidencia adelantó que planea imitarlas. Nos referimos a Xóchitl Gálvez Ruíz.

La virtual representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, la cual está conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) adelantó que encabezará su propio mensaje dirigido al pueblo de México al estilo del que ya ofrece el mandatario de origen tabasqueño.

De acuerdo con lo expuesto por la senadora con licencia y simpatizante del PAN, también ofrecerá conferencias de lunes a viernes como lo hace el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el fin de mantener agenda de trabajo durante el periodo de Inter campañas.

Bajo esa tónica, la aspirante a la presidencia de la República remarcó que también citará a los medios de comunicación a partir del lunes 29 de enero para ser partícipes de La Mañanera de Verdad, espacio que buscará hacerle competencia a la conferencia del presidente pero a diferencia de La Mañanera del tabasqueño, ella presentará otros datos que refuten lo que el actual gobierno de México presume.

El lugar desde el cual se llevará a cabo este mensaje será la casa de la misma presidenciable y el horario en que dé comienzo será en punto de las 10 horas, es decir, en el marco en que el mensaje que se dé desde la sede presidencial esté por llegar a su fin.

Será una réplica a La Mañanera.

Las denominadas Mañaneras de la Verdad tendrán como duración un mes, es decir, comenzarán el próximo 29 de enero y terminarán el 29 de febrero, fecha en la cual el periodo de Inter campañas de cara a las elecciones del próximo 2 de junio también terminará para con ello dar paso al registro de aspirantes a cargos públicos y posteriormente las campañas oficiales.

Tal como se mencionó anteriormente, este espacio buscará abordar temas de interés nacional, como sucede con las Mañaneras de AMLO, al tiempo que desde la casa de la ex alcaldesa de Miguel Hidalgo se discutirán los temas que el presidente abordó con los integrantes de la prensa nacional que se dan cita en Palacio Nacional desde las 5 horas.

Gálvez Ruíz basta recordar, en el pasado intentó ingresar al Salón de la Tesorería a modo de darle réplica al presidente quien la señaló de haberse pronunciado a favor de la eliminación de los programas sociales durante la realización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022. Al no haber podido conseguir ser parte del mensaje del presidente, la hoy aspirante al Poder Ejecutivo ha criticado al mandatario y sus Mañaneras argumentando que ese tiempo que le dedica bien podría emplearlo en mejorar sus estrategias de seguridad.

A pesar de ello, la senadora con licencia comenzará con sus propios mensajes donde reunirá a la prensa por un total de cinco semanas en su residencia particular conocida como la casa roja situada en la colonia Reforma Social en la alcaldía Miguel Hidalgo, una zona de alta plusvalía y por la cual ha recibido críticas.

Por el anuncio de estos mensajes, el presidente de México no se ha pronunciado especialmente porque serán espacios donde se critique lo que momentos antes él aborde con la prensa.

El crimen organizado, fuera de control (Joaquín López Dóriga)

El crimen organizado, rebasa al Estado, ya nos rebasa a todos.

Esto es lo que escribí para este viernes 26 de enero.

Nadie puede negar la forma en la que se ha extendido el crimen organizado por todo el país, llegando a territorios que ni ellos soñaron, ni el gobierno previó, no, nunca.

Poco a poco, pero en forma inexorable, la delincuencia organizada se ha desarrollado territorialmente, sí, ante la debilidad o ausencia del estado mexicano, que ha dejado esos espacios.

Y metro que retrocede, metro que retrocede el gobierno del estado, metro que ocupan las organizaciones criminales, ni los pelea.

Hoy hemos pasado de ser un país de producción y tráfico, a otro al que hay que añadir el consumo y agregar la diversificación del crimen organizado, que ha dejado al narcotráfico como única actividad prioritaria y se ha expandido a la venta de protección, cobro de piso, tráfico de personas, migración, secuestro, toma de gobiernos municipales, desde donde controlan la obra pública, el empleo, los materiales, los permisos de construcción, su mano de obra, el cobro de deudas, una cuota para vivir y un porcentaje de lo que produzca la gente, aguacate, limón, verduras, frutas, pollo, reses.

No hay actividad productiva en la que no intervenga el crimen, que ha ido impunemente a más y por más, así han tomado territorios antes no tocados, o impensable que los tocaran, Aguascalientes, Morelos, Puebla, el Estado de México, las goteras de esta Ciudad de México, desde las que ha iniciado el crimen organizado una invasión, calle por calle.

Y también las fronteras, ya no solo dominan la del norte, ahora pelean la del sur y han llegado a Chiapas y a Tabasco, además de los territorios que han dominado tradicionalmente; Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Baja California, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Durango, ya, ya para no recorrer toda la geografía nacional.

El punto es porqué han conquistado todo este territorio, sobre todo en este gobierno, que han crecido como nunca, se han expandido pues, y solo hay una respuesta, por la indolencia de los gobiernos y por el natural temor de la población, a la que no protege el estado mexicano.

De seguir así, un día el crimen organizado avanzará sobre la ciudad de México, en la que ya está, y a la que entrará, sin duda, caminando.

¡Qué dilema!

La Cuarta Transformación de la República y quienes a futuro nos gobiernen por mandato popular, deberán de saber que las funciones de quienes procuran e imparten justicia requieren, un sentido de justicia constitucional para con ello interpretar el Derecho conforme al espíritu de la Carta Magna.

Sin ese sentimiento los funcionarios, serán unos indolentes aplicadores de “su ley”, sin tomar en consideración los mandatos que nuestra justicia exige.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., refiere que es precisamente por medio de una sana y adecuada labor interpretativa de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cómo los agentes del ministerio público, jueces y magistrados construyen o crean el Derecho mediante la elucidación adecuada de las normas que establecen en sus determinaciones el sustento para fortalecer nuestro Estado de Derecho.

Los expuestos imperativos deontológicos no pueden obtenerse sin que sean tomadas en consideración otras cualidades que los funcionarios de aquél ámbito deben poseer: imparcialidad y honestidad. La primera para mantener un equilibrio procesal entre las partes que contienden en las litis y, la segunda y no menos importante, para resistir a toda clase de influencias y corrupciones que provengan de cualquier parte, incluyendo con ello al Estado.

En opinión de la dignísima Magistrada María de Jesús Medel; la cuál fue externada hace algunos ayeres, “un servidor público del ámbito de procuración e impartición de justicia que sea parcial o cobarde es un corrupto aunque no sea venal”. “Ellos no son probos a pesar de que ostenten un nombramiento inmerecido”. Los referidos Siervos de la Nación, en concepto de la abogacía independiente, dañan gravemente al derecho y a la justicia y, por tanto, a esos ministriles se les debe de despreciar por ignorantes e inmorales.

Un agente del ministerio público, juez o magistrado sapiente, honorable, digno y valiente que cumpla con gallardía, cabal y constitucionalmente con su misión, deberá de ser respetado por respetable. Esos funcionarios son los que representan la majestad de la justicia, el poder del Pacto Federal, el honor de México.

Finalmente, sólo cabe preguntar, ¿Cuántos de estos últimos prestan sus servicios a la Cuarta Transformación de la Nación?

¿Cuántos de ellos los prestaran en la futura gobernanza?

Vaya dilema para responder.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Carta dirigida a Rosario Piedra Ibarra (Eres una basura asquerosa) Carlos Alazraki

Rosario; desde que conocí la lamentable historia de tu hermano y su desaparición, siempre me cuestioné que tan real fue esa desaparición.

Ya sabes, en esos tiempos los políticos mentían.

Los militares, mentían.

Y la liga comunista 23 de septiembre, la cual tu hermano era miembro, también mentía.

Se tejieron muchas historias en torno a la desaparición de tu hermano.

Historias en las que yo no soy nadie para afirmar cuál de las versiones fue real.

Pero de lo que yo sí sé, y mucho, es de mercadotecnia.

A través de estos últimos 55 años, siempre supe que tu madre fue una gran mercadóloga.

Desconozco el día que tu madre tomó la decisión de posicionarse como la madre con el hijo desaparecido.

Tu madre decidió, que si ella se convertía en ese personaje, la ala dura de la izquierda, los gobiernos priistas de izquierda, como la de Echeverría, la iban a mantener.

Fue una jugada genial de parte de ella.

A tu madre la mantuvieron desde 1968 hasta el día que murió. Siempre, tomándonos el pelo.

Imagínate lo bien que le salió esta charada, que además de senadora hasta la medalla Belisario Domínguez recibió, mejor imposible.

Ahora veamos tu trayectoria, mientras tu madre triunfaba como mártir en los escenarios políticos.

En esencia, toda tu vida la has pasado como una persona enormemente mediocre, fuera del círculo rojo, nadie te conoce, es más nos vales ma...

Hasta que un día un presidente, que ni es de izquierda, ni es de derecha, ni ambidiestro, se quiso consagrar con la izquierda, que tampoco es de izquierda, y te propuso para que presidas la honrosa Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa honrosa Comisión que fue creada por la oposición.

Hasta el día de hoy, presides la Comisión haciendo trampas.

Según los estatutos, tú no estás capacitada ni mental, ni legalmente.

Tan tramposa eres, que destruiste a esta honorable Comisión.

Tan tramposa eres, que el cien por ciento de los Consejeros, renunció.

Tan basura eres, que no te has puesto a favor de las víctimas, todo lo contrario, te has puesto a favor de los victimarios que son tus aliados, de tu partido, en Morena.

Y el colmo, ayer declaras una sarta de pende…, para justificar y hacerle la barba a Andrés, que la Comisión debe desaparecer.

Para concluir, la que va a desaparecer de la política a partir del octubre 1, serás tú.

Tú, que perteneces a la izquierda, menos izquierda, de México.

Tú, Pablo Gómez, Rocío Nahle y demás cobardes, tienen de izquierda lo que yo tengo de cocinero en Afganistán.

¡Qué asco me dan!

El privilegio de Epigmenio Ibarra: el gobierno no le cobra el préstamo de 150 millones de pesos y le permite pagarlo hasta 2027. (#Latinus)

El presidente dice que ya se acabaron los privilegios, pero para Epigmenio Ibarra, el propagandista estrella de López Obrador, los privilegios no se han acabado.

Por años, este productor de telenovelas ha colaborado para alimentar el culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador.

En la pandemia, tuvo su primera recompensa.

En Latinus le revelamos hace tres años que cuando el presidente decía que no iba a dar apoyos económicos a las empresas, a la empresa de Epigmenio Ibarra sí le dio, le dio 150 millones de pesos, se supone que a crédito.

Hoy en Latinus le revelamos que Bancomext, el banco del gobierno que le dio a Epigmenio Ibarra estos 150 millones de pesos, no se los cobra.

Este año vencía el crédito, ¿sabe cuánto ha pagado Epigmenio?, apenas el 20 por ciento, con decirle que las últimas diez mensualidades ya ni se las cobró, es el privilegio de ser Epigmenio.

Un reportaje de Monserrat Peralta: El gobierno federal no deja de consentir a Epigmenio Ibarra, el propagandista estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Banco Nacional de Comercio Exterior ha suavizado, en cinco ocasiones, las condiciones del crédito de 150 millones de pesos que le entregó a una de sus empresas en 2020.

Bancomext es tan benévolo, que le ha permitido pagar solo 20 por ciento del préstamo y no finiquitarlo en 2024 como lo exigía el contrato inicial.

Desde hace meses, Bancomext cambió los términos iniciales del convenio firmado con Argos Comunicación, siempre en favor de Epigmenio Ibarra.

El 6 de julio pasado, el banco gubernamental prácticamente le duplicó el plazo del préstamo al pasar de 48 a 89 meses, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Economía, es decir ahora podrá liquidarlo hasta noviembre de 2027 y no en junio de este 2024.

Bancomext, también aceptó que Epigmenio Ibarra no abonara mensualidades ya acordadas, le permitió posponer 10 meses de pagos que debía realizar en 2023 y 2024, para que sin ningún tipo de castigo los haga en 2027.

Los documentos oficiales consultados por Latinus detallan que de los 150 millones de pesos que Bancomext le prestó hace cuatro años, Epigmenio Ibarra ha pagado unos 30 millones de capital y los intereses mensuales, pero todavía adeuda 120 millones de pesos, más los intereses correspondientes.

En noviembre de 2022, Latinus revelo que la garantía que Epigmenio Ibarra ofreció para obtener el crédito no fue sólida y permitió tener certeza de que podía pagar el dinero prestado.

A pesar de esto, el productor de telenovelas obtuvo millones de pesos en plena pandemia, cuando cientos de empresas necesitaban recursos gubernamentales para sobrevivir.

En los documentos firmados por Argos Comunicación, Argos Televisión y Caravana Uno, se establece que la garantía del préstamo es un contrato de prestación de servicios de producción con Telemundo.

Sin embargo, Epigmenio Ibarra presuntamente tuvo problemas con este contrato que le servía de garantía.

Entonces tuvo que ofrecer más garantías de pago y puso en prenda cuentas bancarias de Head Room Creatividad y equipo audiovisual de Estudios GGM, otras dos de sus empresas.

En el gobierno del presidente López Obrador, al menos 7 de sus compañías han sido beneficiadas por la Secretaría de Hacienda con la condonación de multas.

El beneficio le ha permitido evitar pagos por más de 14 millones de pesos, de acuerdo con un listado del SAT.

'El Gran Capricho de AMLO', el nuevo reportaje publicado por Aristegui que hizo enfurecer al presidente (Por Omar Peralta)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó la decisión de cancelar al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) antes de asumir la presidencia. Durante la transición, fue firme en su postura: la obra no seguiría adelante. En cambio, para combatir la saturación del Aeropuerto Benito Juárez, se construyó el Aeropuerto Felipe Ángeles en la ex base militar de Santa Lucía. La decisión fue la primera gran controversia de López Obrador y un reportaje de Aristegui Noticias lo ha devuelto a la palestra.

AMLO durante una conferencia de prensa del pasado 8 de enero. (Luis Barron/Eyepix Group). (Future Publishing via Getty Images).

En el portal dirigido por la periodista Carmen Aristegui, se publicó un reportaje realizado por Regina Diez Gutiérrez, con el título: El Gran Capricho de AMLO. Desvíos e irregularidades por cancelación del NAIM (son dos partes). En el texto, se da cuenta de dos grandes desvíos de dinero. Hasta 2019, había 1 mil 200 millones de dólares en el Fideicomiso de Desarrollo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Sin embargo, ese dinero fue desviado para financiar uno de los proyectos emblemas del actual sexenio: el Tren Maya, según confirmó Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transporte.

El propio Jiménez Espriú confirmó que se tomaron 1 mil 200 millones de dólares provenientes de Bonos MExcat, el fondo de inversión para pagar el Aeropuerto de Texcoco, para la construcción del Tren Maya. Además, se reveló que las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA), pagados por los pasajeros que viajan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, han sido utilizadas, desde 2020, no sólo para el mantenimiento del AICM sino también para pagar los 1 mil 200 millones de dólares tomados de Bonos MExcat, que fueron destinados para el Tren Maya (6 mil millones dólares es el costo estimado de ese proyecto). Es decir, la TUA ha sido usada para pagar la cancelación del NAIM y la construcción del Tren Maya.

La acción infringe el Artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que los recursos del Fideicomiso de Desarrollo 80726 no pueden ser utilizados para otros fines de los determinados originalmente. Con ese fideicomiso se debió seguir pagando la deuda adquirida por la cancelación del NAIM, como se había hecho con los primeros 1 mil 800 millones dólares que habían servido como primera cuota de pago.

La publicación del reportaje causó estragos inmediatos en Palacio Nacional. El presidente, lejos de dar una explicación sobre lo revelado en la pieza periodística, descalificó de manera directa a Carmen Aristegui, ensanchando la grieta abierta a lo largo del sexenio. Aristegui ha mantenido su posición de periodista, la cual implica crítica hacia todos los frentes políticos, sin importar que en algún momento haya existido cercanía ideológica entre ambos.

López Obrador lanzó el siguiente comentario: "Si estuviésemos nosotros encubriendo, si no estuviésemos actuando con principios, me estaría preocupando el reportaje de la paladina de la libertad”, expresó en su conferencia del pasado martes. Y destacó las labores de mantenimiento que se han hecho en el Benito Juárez: “Nada más les voy a dar un dato, el aeropuerto actual de la Ciudad de México no puede ser pavimentado con pavimento hidráulico, tienen que ser pavimentado las pistas, sólo pueden resistir emulsión asfáltica por los hundimientos, hay que estar bacheando constantemente”.

Aristegui ha respondido así a los ataques presidenciales: "Lo esencial del reportaje está escrito, está expuesto, está explicado y ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. Lo que hay son descalificaciones, intento de minar la credibilidad de una periodista, y las demás cosas que son comunes". López Obrador ha preferido desviar la mira para atacar al periodismo una vez más, pero sin dar explicaciones ni usar el afamado derecho de réplica.

Información de las empresas que construyeron la fortuna de Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz se ha convertido en los últimos meses en un personaje político relevante del país, no solo por las múltiples discusiones con el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino por haber alzado la mano para competir por el cargo presidencial este 2 de junio.

La ex senadora del Partido Acción Nacional (PAN) fue uno de los perfiles que resonó para entrar en la contienda electoral, primero como una posible aspirante a candidata de la Ciudad de México. No obstante, la falta de personajes fuertes en la ahora alianza Fuerza y Corazón por México, antes Frente Amplio, llevó a la también ex alcaldesa de Miguel Hidalgo a posicionarse como la preferida para buscar el título del Ejecutivo federal.

Ahora, en esta etapa política de Gálvez Ruíz— caracterizada por sus múltiples ataques al oficialismo— han relucido por temas como su origen, su familia y su riqueza y bienes, los cuales han sido cuestionados por la opinión pública al no ser del todo expuestos en sus declaraciones patrimoniales.

Cabe recordar que una de las críticas más relevantes sobre la riqueza de la ex legisladora fue cuando el presidente López Obrador reveló a través de su cuenta de X, antes Twitter, información relacionada con las empresas de la panista, en donde se detalla contratos irregulares entre el gobierno y ellas.

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, indicó Andrés Manuel el paso mes de julio del 2023.

Cuáles son las empresas de Xóchitl Gálvez.

La legisladora originaria del estado de Hidalgo ha dicho públicamente que su trabajo no solo ha sido marcado por el servicio público, sino, además, ha invertido en el ámbito privado. De acuerdo con su declaración patrimonial 3 de 3 de la candidata presidencial, son dos empresas relacionadas con ella, no obstante, una de ellas se encuentra a nombre de su esposo.

Estas sociedades llevan el nombre de High Tech Services S.A. de C.V. y Operaciones y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S.A. de C.V.

La primera de ellas fue fundada en 1992 por la ahora presidenciable y se dedica a la Consultoría de Ingeniería en el Diseño de Edificios Inteligentes. De acuerdo con la página oficial de la sociedad, los servicios que ofrece son un tipo de asesoría al cliente en el concepto de Edificio Inteligente, desarrollando proyectos de acuerdo a los alcances requeridos y coordinando con el resto de las instalaciones involucradas.

La segunda de empresa, no relacionada directamente a ella, pero sí a su familia, se refiere a servicios integrales a empresas con relación a cuartos de control, mantenimiento, detección de humo, automatización, controles de acceso entre otros.

Patrimonios de Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con lo presentado en sus declaraciones, la entonces senadora de la República indicó que bajo su posesión cuenta con dos casas y un departamento en el estado de Hidalgo y la Ciudad de México con un valor de 2 millones 908 mil 754 pesos.

De igual manera fueron registrados dos automóviles pagados al contado del 2015 y 2006, así como joyas, obras de arte y menaje de casa con un valor estimado en 2 millones 700 mil pesos.

Las enseñanzas de Franco Guzmán

Decía Don Ricardo Franco Guzmán, en sus añoradas cátedras universitarias, que cuando uno litiga en materia penal se encuentra que las relaciones entre jueces y postulantes no son del todo cordiales como deberían de ser. Hay jueces que ven a los postulantes como sus enemigos naturales y así a la inversa. La verdad es que son posiciones condenadas a entenderse, pero no siempre es así. Hay órganos jurisdiccionales que denigran a la justicia.

Las relaciones entre litigantes y juzgadores no mejoran mucho cuando existen actuaciones de jueces ignorantes, corruptos, arbitrarios, prepotentes, como aquellos que sin justificación pasan por alto el contenido de las normas insertas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es lo obligado. Es más, interpretan lo que dice la ley a su burda conveniencia y capricho.

Muchos abogados penalistas hemos y han vivido largas esperas para desahogar una importante audiencia, después de esas incomodas e incomprensibles dilaciones en los pasillos de los recintos de justicia, la víctima y sus asesores, por un lado, el imputado y sus defensores por el otro, el agente del ministerio público en la aproximación, todos observando con respeto, esperan la llegada del juez.

Cuando éste ingresa a la sala, lo primero que expresa es: -“hagan favor de sentarse”-, lo cual indica con un gesto incomprensible para las partes, con posterioridad examina “sus papeles”, presuntamente derivados del motivo de la audiencia planteada por algunos de los concurrentes.

Pasa una página, después hojea la otra, después otra y por último otra más, para concluir la lectura. Entonces, sin dirigirse a nadie en particular, exclama: “—¡Qué barbaridad! Los argumentos y la ley no tienen ni pies, ni cabeza. Desde luego lo voy a rechazar. ¿Quién se atrevió a redactar nuestra Constitución Política?—“.

Continúa su perorata expresando: —“Esos de la Asamblea Constituyente ya se murieron”—.

Posterior a ello, esas togas de indignidad, inician hábiles alocuciones que contienen solo verborrea jurídica, para justificar su ineptitud.

La justicia no los acompaña. Ellos se encuentran ocupados en otros menesteres. Vaya forma de impartirla.

Por fortuna, también nos ilustró el decano de los abogados penalistas y catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y para ello dijo: “Existen jueces de excelencia, de probidad, de conocimiento, de imparcialidad, de justicia”.

Esos son los jueces que requiere México y no los afines a la Cuarta Transformación de la Nación.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl confirma viaje a EU y descarta que Sheinbaum asista: No podría responder preguntas’ Por Pedro Hiriart (El Financiero)

Xóchitl Gálvez explicó que asistirá a Washington el próximo 5 de febrero para hablar sobre el tema del fentanilo y la frontera.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estará en Washington el próximo 5 de febrero para abordar temas de seguridad.

Después de haberse reunido con una delegación de congresistas estadounidenses que estuvieron en México, Gálvez Ruiz adelantó que acudirá a hablar de preocupaciones en común.

“Ya tengo una invitación para estar en Washington, en el comité, el próximo 5 de febrero. Estaré allá, en el Comité de Seguridad. Les interesa mucho el tema del fentanilo, el tema de la frontera”, señaló la candidata.

Asimismo, la panista adelantó que ella no tomará la misma postura del gobierno federal, que ha negado que en el país se produzcan este tipo de drogas.

“Yo no voy a negar, como dice el presidente, que aquí no hay laboratorios de fentanilo. Pues es la verdad que sí los hay. Entonces, hay que hablar de los temas de manera abierta”, aseguró Gálvez Ruiz.

Incluso, la candidata opositora también dio a conocer que Claudia Sheinbaum canceló su visita ya que, según Gálvez Ruiz, no podría mantener el mismo discurso que usa en México.

“Seguramente no podría responder a las preguntas de que hoy México está mejor que nunca”, acusó.

¿Cuál es la misión de Xóchitl Gálvez en EU?

Gálvez tiene la intención de visitar Washington y Nueva York durante un viaje de una semana para intentar reunirse con miembros del Congreso, instituciones financieras y grupos de especialistas centrados en América Latina.

Sin embargo, se advirtió que los planes de la precandidata de la oposición aún podrían cambiar, dada la naturaleza fluida de una campaña.

La mayoría de las encuestas antes de las elecciones del 2 de junio muestran a Gálvez unos 20 puntos detrás de Claudia Sheinbaum, la candidata por el partido Morena, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum también había planeado un viaje a Estados Unidos aproximadamente al mismo tiempo, pero decidió no hacerlo en los últimos días.

Xóchitl promete ‘arreglar’ el Tren Maya de AMLO: ‘Las cosas que estén mal se quitarán’ (Por Yoisi Moguel)

La candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz criticó las fallas que ha tenido el Tren Maya, el cual suspendió su servicio este domingo 21 de enero.

De ganar las elecciones de 2024, Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata a la presidencia de México por la Alianza Fuerza y Corazón por México, dará continuidad a la operación del Tren Maya, corrigiendo las fallas que actualmente reporta el proyecto.

Entrevistada en su visita a Yucatán, donde arribó este domingo para acompañar en el Quinto Informe de Gobierno de su correligionario, Mauricio Vila Dosal, Gálvez Ruiz criticó las fallas que ha tenido el Tren Maya en el servicio, por considerar que se aceleró el proceso de inicio de operaciones.

Acompañada de los precandidatos del PAN a las gubernaturas que están en juego en este año, la también senadora de Acción Nacional afirmó que con la puesta en servicio salieron los desperfectos en la máquina, que se quedó detenida cuatro horas, ocasionando que ya no se vendieran los boletos.

Consideró importante darles tiempo a los ingenieros a que terminen las pruebas, que pongan a punto los sistemas, y después de un tiempo esperar para corregir lo que está mal.

De ser presidenta, dijo, se dará continuidad a las cosas que están bien, las que estén más o menos se corregirán y las que están mal se quitarán.

En el evento, Xóchitl Gálvez fue presentada como una de las invitadas especiales de Mauricio Vila y aunque un grupo de personas intentó subir el ánimo de la gente por la abanderada panista, gritando su nombre, no tuvieron coro, pues el recibimiento en Mérida por empresarios y panistas fue muy tibio.

Sobre su intercampaña, informó que seguirá recorriendo los estados, ya que busca reunirse con todos los sectores de la sociedad para integrar sus planteamientos a su propuesta de gobierno.

Comentó que de llegar a la presidencia de México integrará a Mauricio Vila a su equipo de colaboradores, por el trabajo y resultados obtenidos en Yucatán, ya que es calificado como uno de los estados más seguros del país, donde dijo puede caminar con tranquilidad por las calles.

Por poner ‘cuadros a modo’ están debilitando al INE, acusa Xóchitl Gálvez (Por Pedro Hiriart)

La candidata presidencial pidió a Guadalupe Taddei ‘demostrar la fortaleza’ del INE con hechos y acciones.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tiene que demostrar que el organismo verdaderamente es fuerte de cara a las elecciones de 2024, reclamó la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez.

Después del Diálogo por una Agenda para las Mujeres México 2024, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México aseveró que los hechos y las acciones de Taddei demostrarán sus dichos.

“Quisiera que lo demostrara con hechos”, apuntó la candidata. Inmediatamente después, demostró su duda a que esto pueda llevarse a cabo, toda vez que “la verdad es que han renunciado a mucha gente por el simple hecho de pertenecer a una administración distinta”.

En este sentido, resaltó la renuncia de Jorge Torres, quien fuera el encargado del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante nueve años, y que dejó la institución a mediados de diciembre pasado.

“Lo que me preocupa, por ejemplo, es que la persona encargada del PREP, que toda la vida fue súper preciso, que cada elección presidencial fue súper acertado, el nuevo que llegue no sé si tenga el expertise, la experiencia, y sería muy dramático que este resultado no estuviera para la elección presidencial”, sentenció Gálvez Ruiz.

Además, consideró que los nombramientos que ha hecho la presidenta del INE le han restado fuerza a la institución, aunque, al ser cuestionada si tenía confianza en el organismo electoral, pidió esperar.

“El tema es que, en aras de poner a los cuadros a modo, está debilitando, desde mi punto de vista, a la institución”, reclamó la candidata, aunque después apuntó que “no puedo saber (si hay desconfianza) hasta ver cómo actúan”.

Además, remató su comentario al afirmar que espera que se estén priorizando los conocimientos de las personas que llegarán al instituto antes de cumplir con algún tipo de cuota o nombrar a funcionarios que no sepan realizar el trabajo.

“Simplemente digo que espero que la gente que están sustituyendo tenga la experiencia para llevar a cabo esta elección”, sentenció la panista.

Finalmente, Gálvez Ruiz sostuvo que hay una corriente dentro del instituto que busca llevar a cabo cambios drásticos. Sin embargo, reconoció que estos no han sido posibles gracias a la labor de la mayoría de los consejeros electorales.

Tiempo de definiciones

Enrique Quintana (Coordenadas)

En el ambiente polarizado que predomina, parece que ya no hay cabida para quienes pretenden tener una opinión imparcial.

La historia tiene a veces vértices en los que se producen puntos de quiebre.

Algunos piensan que hay un determinismo y que el curso de los acontecimientos va a ir en una sola dirección.

Por ejemplo, los marxistas, aquellos partidarios de lo que se denomina el ‘materialismo histórico’, consideran que la senda de la historia camina en una sola dirección, la de la dictadura del proletariado. Imagínese.

Hoy, hay pocos marxistas que lo declaren. Pero hay muchos más que son vergonzantes. Siguen con la visión del mundo con la que se formaron, allá en las décadas de los 70 u 80, pero saben que ya no pueden alardear de ella.

En contraste, del otro lado, hay una gran corriente de la oposición que piensa que Claudia Sheinbaum es una marxista militante. Suponen que piensa que las sociedades evolucionan gracias a la lucha de clases y que aborrece sinceramente a los empresarios, a quienes ve como explotadores. Y que hay que impedir que esta ‘marxista’ llegue al gobierno.

Si a algunos de las decenas y decenas de empresarios con los que Sheinbaum se ha reunido en las últimas semanas les dicen eso, la respuesta es: no les creemos.

Yo he hablado con muchos, que perciben una actitud sensata de la aspirante de Morena.

Pero, de inmediato llegan los memoriosos, con justa razón, y dicen: fue lo mismo hace seis años.

Organizados por Alfonso Romo o Julio Scherer, los empresarios que estaban expectantes de la propuesta de AMLO en 2018 encontraron que parecía haber propuestas coherentes, entre ellas preservar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, lo que no ocurrió.

Hoy muchos piensan que será lo mismo: Morena y Claudia están engañando a los empresarios, como pasó hace seis años.

Suponen que hoy los seducen para alinearlos al proyecto oficialista y en pocos meses más les van a dar un puntapié para quitárselos de encima.

Ignoran que las circunstancias concretas hoy son muy diferentes.

La historia no se repite, salvo que sea una comedia.

Obviamente, el ‘materialismo histórico’ es una falacia. No hay ningún determinismo y el futuro se va a decidir en función de lo que hagan las sociedades.

Ni Claudia es AMLO, ni Xóchitl es Anaya o José Antonio Meade.

Hoy las circunstancias son diferentes.

Coincido con quienes dicen que las encuestas de hoy no implican el escenario del 2 de junio.

Pero difiero enfáticamente de quienes dicen que aquellas que le dan a Claudia una amplia ventaja (la de El Financiero le da 22 puntos) son compradas y pagadas por el oficialismo.

No es así y lamento mucho la visión de quienes piensan de esta manera.

Lo hago porque pienso que la única manera de remediar un mal es hacer un diagnóstico correcto.

Si se piensa que todas las encuestas que le dan una ventaja amplia a Claudia son manipuladas o compradas, es como un paciente que tuviera una apendicitis lo negara e insistiera es que se trata de un catarro.

Nada tiene que ver.

Si el equipo de Xóchitl Gálvez sigue pensando que en realidad van solo a seis puntos de distancia, como algunos encuestadores afines les dicen, van a continuar con el tratamiento del catarro, aunque el problema sea una apendicitis… y en poco tiempo se convierta en una irremediable peritonitis.

Pero, sus bases duras nos van a lanzar una campaña, señalándonos como comprados por la 4T y partidarios sin cortapisas de Claudia, carentes de objetividad y todos los insultos subidos de tono que usted se imagine.

Por lo menos yo, con este y otros textos, pretendo ayudar a la competencia electoral.

Si no se entiende así, lo lamento.

Y, como ya le he dicho desde hace meses, en este ambiente polarizado, pareciera que ya no tenemos cabida quienes pretendemos tener una opinión imparcial.

Pero, ni modo, esta columna empezó a publicarse en 1988, criticando a los intocables de cada periodo y yendo contra corriente.

Está por cumplir 36 años.

Estamos curtidos. Y sabemos que, en el corto o largo plazo, la historia da la razón a quien la tiene.

Lo que está en juego

Leonardo Kourchenko (La Aldea)

López Obrador pretende, de un plumazo, eliminar todos los pilares de la democracia, y pasar a lo que él llama la democracia plebiscitaria, dejar atrás a la representativa.

Crece en círculos de discusión y de análisis la percepción de que no hay nada que hacer. La victoria de Claudia Sheinbaum, con el impresionante aparato de respaldo que Morena y el gobierno federal han puesto a su disposición, resulta prácticamente un hecho consumado.

Para otros, los esperanzados, los que aún confían en la movilización ciudadana, en la conciencia de otra visión para el país, los que comparten un temor —también creciente— de que este grupo de devaluación y disminución democrática repita en el poder, esperan un milagro.

Si Fox pudo vencer 70 años de un aparato partidista hegemónico enquistado en el poder, ¿por qué Xóchitl no podría derrotar en las urnas una expresión política autoritaria, conservadora, premoderna, antidemocrática? Hay quienes aún piensan que es posible.

Más allá de los análisis y los números, lo que predicen las encuestas, los distritos en disputa y la operación partidista en tierra, vale la pena una reflexión de lo que está en juego en la próxima elección.

México, plural y diverso como es, construyó una democracia incipiente los últimos 25 años, apuntalada por instituciones y organismos que garantizaban su fortaleza. INE, Banco de México, INAI, Derechos Humanos, Cofetel-IFT, CNH y tantos otros, son los pilares de esa democracia. Fueron diseñados, en buena medida, por partidos de oposición —PRI, PAN y PRD indistintamente— para contener el absoluto poder presidencial.

AMLO pretende, de un plumazo, eliminar todos esos pilares, y pasar a lo que él llama la democracia plebiscitaria, dejar atrás a la representativa.

Que las masas, coordinadas, orientadas, dirigidas por su mesiánico mensaje —y el de sus sucesores— guíen a los ciudadanos pobres, ignorantes y desconocedores del bien nacional.

En síntesis, el desmantelamiento de la democracia plural y diversa, para la instalación de un régimen de partido único —antidemocrático porque no dialoga con la oposición, con las otras expresiones de amplios sectores de mexicanos— y que controla, bajo el temor y la amenaza a los otros poderes.

¿Qué poderes? Los llamados poderes ‘fácticos’: los medios, los empresarios, las iglesias, los sindicatos, etcétera.

A todos esos sectores que han convivido cinco años y medio con la 4T y la visión de un país dadivoso, de Estado extendido y creciente, militarizado, con grandes repartos de dineros a costa del presupuesto nacional, el gobierno los ha dominado.

A unos con la amenaza velada de que “si te portas mal, pues ya sabes lo que pasa” (AMLO dixit). Lo que pasa son las auditorías, la extorsión fiscal, el denuesto y el insulto en cadena nacional matutina, la mano firme de un presidente que aprieta a quienes lo desafían.

A otros con los contratos, las concesiones, el negocio incesante de un gobierno que prodiga a quienes lo respaldan, a quienes no lo critican.

De tal forma que las cadenas de TV, los grandes empresarios, los sindicatos —ahora medio rebeldes porque quieren más... ¡qué sorpresa!— y hasta las iglesias, han convenido, compartido y alineado con el discurso del poderoso caudillo.

Todos calladitos, sin mayores aspavientos, y la repartición alcanzará para todos.

Pero se acerca el final y algunas voces de la Iglesia (católica, aún mayoritaria, a pesar del enorme impulso a los evangélicos y otras instituciones religiosas), de la iniciativa privada, y muy pocos medios, se atreven, en la recta final, a levantar la voz.

Lo que está en juego es un país de libertades, de derechos, de garantías amparadas por la ley, por la Constitución y por la Suprema Corte de Justicia, institución también bajo la mira del presidente.

Acabar por completo con los contrapesos, con esas columnas esenciales para que haya diversidad, pluralidad, libertad regida por los límites que establece la ley y el derecho.

Morena, AMLO y Claudia quieren un país de ellos, para ellos, sin que los demás tengan cabida.

López Obrador no se ha reunido una sola vez con la oposición a lo largo de su sexenio. No ha escuchado, admitido, tolerado posturas o posiciones distintas a la suya, planteadas con seriedad por otros sectores. Eso no es democracia, carece de entereza moral para llamarse demócrata y liberal. Es un chiste, una burla.

Cuando los empresarios le advirtieron de la catástrofe que significaría seguir adelante con las locuras del gas, en el primer año de gobierno, corrigió a un costo enorme para el país.

Nada más. “Voy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito”, ha sido el mantra presidencial por casi seis años.

Lo que está en juego es el respeto a la diferencia. Es la tolerancia a las otras opiniones, creencias, posturas políticas, sociales y religiosas.

Lo que está en juego es un país de apertura, tolerancia, pluralidad, por otro unívoco, de un solo grupo, que desprecia, ataca, persigue a los diferentes.

Está en juego el México democrático.

López Obrador cumple cinco años en la presidencia con unos 161.500 homicidios dolosos, 17,65% más que en el Gobierno anterior (Por Mauricio Torres)

A cinco años de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, su Gobierno ha logrado frenar el aumento anual de los homicidios dolosos, pero esos crímenes se mantienen en niveles elevados y ya superan a los registrados en todo el sexenio anterior, de acuerdo con cifras oficiales y especialistas consultados por CNN.

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de octubre de este año —la actualización más reciente—, en esta administración se han registrado 161,518 homicidios dolosos, un promedio de 2,737,59 al mes, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Este total representa 17,65% más que todos los homicidios dolosos registrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando fueron 137,286.

Durante este gobierno, 2019 —primer año completo de esta gestión— cerró con 34,719 homicidios dolosos. En 2020, la cifra fue de 34,569, lo que representó una baja de -0,43%.

Para 2021, el indicador se ubicó en 33,362, una disminución de -3,49%, mientras que en 2022 se contabilizaron 30,971, una disminución anual de -7.16%.

López Obrador y su equipo continuamente destacan esa tendencia decreciente y la exponen como un ejemplo de sus resultados en seguridad. Sin embargo, varios especialistas en la materia señalan que, si bien es cierto que en este sexenio se ha contenido el alza de los homicidios dolosos, el número de estos crímenes se mantiene por encima de los observados en gestiones pasadas.

Lisa Sánchez, directora de la organización no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), considera que las cifras actuales deben tomarse con cautela porque, a pesar de que hay “reducciones importantes” en las cifras de homicidios dolosos, estos siguen por encima de los 30,000 al año.

“En términos absolutos, seguimos teniendo muchísimas más muertes violentas que en cualquier otro periodo histórico del México democrático”, dijo.

En esto coincide Raúl Benítez-Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señala que la disminución de la violencia es una de las metas que esta administración no ha alcanzado.

“Definitivamente, la seguridad se queda como un gran pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a que no ha disminuido la cifra de homicidios, que es la cifra madre, principal”, dijo Benítez-Manaut. “Andan arriba de los 30,000 y en muchos estados se ha deteriorado la seguridad”, añadió.

El martes, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, destacó las cifras oficiales de homicidios y la baja en la percepción de inseguridad.

“La percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración, le vamos ganando terreno al miedo, menos personas consideran inseguro vivir en su ciudad, estamos logrando la pacificación del país”, dijo.

En términos generales, en efecto, la percepción de inseguridad ha tenido una mejoría en lo que va del sexenio, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2018, el 79,4% de la población de 18 años o más se sentía insegura en su localidad, porcentaje que este año bajó al 74,6%. No obstante, este número sigue siendo mayor que el registrado en 2012, cuando fue de 66,6%.

CNN solicitó una entrevista con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hablar sobre los resultados en este tema, pero aún no recibe respuesta.

Otros indicadores de la violencia.

Los especialistas consultados señalaron que la persistencia de niveles altos de violencia en el país no solamente se observa en los homicidios dolosos sino también en otros indicadores, como las cifras de feminicidios y de personas desaparecidas.

Durante lo que va de la administración se han registrado 4,760 feminicidios, de acuerdo con las estadísticas del Sesnsp. A diferencia de lo ocurrido con los homicidios dolosos, en este rubro no ha habido una tendencia decreciente sino altas y bajas: en 2019 hubo 970 casos, en 2020 fueron 976, en 2021 la cantidad subió a 1,018, en 2022 el número bajó a 984 y de enero a octubre de 2023 sumaron 711.

En cuanto a las personas desaparecidas, el Registro Nacional actualmente contabiliza más de 113,000 que siguen en esa condición al corte de este viernes. Según la misma fuente, ese índice sigue creciendo en este sexenio. Por ejemplo, en 2017, quinto año de la presidencia de Peña Nieto, se registraron en total más de 17,000 desapariciones y localizaciones —la estadística por año reúne ambas categorías—, mientras que en 2023, quinto año de López Obrador, ya superan las 25,000.

En el comparativo acumulado entre ambos sexenios, en el de Peña Nieto hubo 99,574 desapariciones y localizaciones, en tanto que en el de López Obrador ya van 120,353, cuando a la administración aún le restan 10 meses.

López Obrador rechaza que más gente esté desapareciendo durante su gestión e incluso ordenó realizar un censo que contraste las estadísticas del Registro Nacional. A la fecha, las autoridades federales siguen construyendo ese censo y aún no hay cifras, mientras los especialistas señalan que esos números muestran que las autoridades no han podido enfrentar este fenómeno de la inseguridad.

“Es un indicador muy negativo de la capacidad del Gobierno para resolver esto”, dijo Benítez.

La estrategia de seguridad.

Para los especialistas, el que la estrategia del gobierno de López Obrador no haya dado los resultados deseados se debe a varios factores.

Uno de ellos, dicen, es que el presidente nunca apostó en realidad a retirar al Ejército y a la Marina de tareas de seguridad pública, pese a que fue una de sus promesas de campaña en 2018 y a que académicos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han documentado que la presencia militar en las calles genera más violencia.

“Las fuerzas armadas tienden a abusar del uso de la fuerza porque están acostumbradas a defenderse de un enemigo en un contexto de guerra y, además, actúan para la defensa de las instituciones del Estado, no para la defensa de las personas”, dijo Sánchez.

Otro factor en juego, de acuerdo con los especialistas, es que la Guardia Nacional no ha logrado consolidarse como la nueva gran corporación civil que debe brindar seguridad pública.

Creada en 2019 con una reforma constitucional impulsada por López Obrador y el oficialista partido Morena, la Guardia Nacional se concibió para sustituir a la anterior Policía Federal, ser una pieza clave en el combate al crimen y permitir que el Ejército y la Marina paulatinamente regresaran a sus cuarteles.

Pero a cuatro años de ello, dicen los expertos, sus elementos están más concentrados en labores de control migratorio o vigilancia de carreteras y no están desplegados en las zonas más violentas de México, lo que obligará a la administración que sea electa en 2024 a hacer ajustes y diseñar políticas que den mejores resultados.

“Es necesario replantear la estrategia más allá de que haya poco margen de maniobra”, dijo Sánchez.

Nombran a general Rolando Solano como nuevo Secretario de Seguridad en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda tomó protesta al general Brigadier Rolando Solano Rivera como nuevo secretario de Seguridad Pública de Guerrero, en un evento público este jueves.

La mandataria estatal declaró que es necesario reforzar las estrategias de seguridad y aseguró que no habrá ni un paso atrás en el combate a la delincuencia, la corrupción y la inseguridad, hasta lograr las condiciones de paz y tranquilidad para los guerrerenses.

“No vamos a ganar una guerra, vamos a conquistar la paz” para el estado, expresó en el acto protocolario de toma de protesta del nuevo funcionario, a quien exhortó a desempeñar sus funciones con profesionalismo y dedicación a favor de la sociedad.

El general Brigadier Rolando Solano Rivera es originario de Tlapa. Este jueves rindió protesta ante la presencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval González y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Salgado Pineda reconoció la coordinación con el Gobierno federal para reforzar las estrategias en materia de seguridad, y agradeció la presencia permanente de las fuerzas armadas federales en las ocho regiones del estado.

Dijo que la presencia de los funcionarios federales en la toma de protesta, es un mensaje de unidad y de interés por trabajar de manera decida en el combate a la delincuencia.

Rolando Solano Rivera sustituye en el cargo a Evelio Méndez Gómez, quien se mantuvo en ese puesto los dos primeros años de la administración de Evelyn Salgado Pineda.

El cambio de Méndez Gómez se da en el marco de un incremento en los hechos violentos, principalmente en Acapulco, Taxco y Chilpancingo.

Las amenazas contra transporte público en Guerrero.

Desde el 11 de enero en Acapulco se paralizó el transporte público por una serie de amenazas, agresiones y homicidios contra choferes de ese sector, por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La situación se replicó en Taxco de Alarcón, donde desde hace cuatro días los conductores de taxis y urbans fueron amenazados por la delincuencia organizada para que sirvan como informantes a grupos delincuenciales.

En ambas ciudades turísticas el servicio de transporte público se mantiene de manera parcial, lo que afecta a estudiantes, quienes en su mayoría toman clases virtuales, trabajadores, comerciantes, turistas y población en general.

En Taxco también se registró en la última semana de diciembre el secuestro de 12 trabajadores del servicio de limpia de Taxco, mientras que a principios de enero se dio a conocer la sustracción de 9 hombres en Buenavista de Cuéllar, y más recientemente la privación ilegal de la libertad y homicidio de dos agentes de la Fiscalía General del Estado.

Además, en Petatlán, municipio de la Costa Grande de Guerrero, grupos del crimen organizado mantienen una pugna violenta que ha dejado decenas de muertes, en la Sierra de Guerrero fueron ejecutados 5 supuestos integrantes del grupo delincuencial “Los Tlacos” en Buenavista de los Hurtado por lo que se registran constantes ataques, en Chilpancingo también ha habido un incremento en los hechos delictivos contra choferes del transporte público, funcionarios y población en general, que ha dejado por lo menos 22 muertos sólo en lo que va del año, entre otros hechos violentos de la entidad.

Entérate México (Latinus)

Hoy en Latinus le revelamos un nuevo grupo de amigos beneficiado con millonarios contratos del gobierno, amigos de Adán Augusto López, a quien el presidente López Obrador llama hermano.

Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación, aspirante presidencial, ahora uno de los coordinadores de la campaña de Claudia Sheinbaum.

Que se necesitan mangueras, los amigos de Adán Augusto.

Que se necesita herramienta para la construcción, los amigos de Adán Augusto.

Que se necesitan despensas para el DIF, los amigos de Adán Augusto .

Este es un reportaje de Monserrat Peralta y Diana Higareda.

Esta es la colonia Reforma, de Villahermosa, ubicada al sur de la capital de Tabasco donde predominan casas y pequeños negocios como fondas, tiendas de abarrotes, lavanderías y carpinterías.

En las viviendas descarapeladas, sin mantenimiento, se nota el paso del tiempo.

Pero hay un inmueble que destaca por su impecable fachada con mosaico café y acabados en blanco y negro.

Es un edificio de tres pisos de unos 590 metros cuadrados de construcción, este singular edificio que se localiza en el número 214 de la calle tres, no es único solo por su fachada, también es peculiar en su interior.

Aquí operan 7 empresas que de 2020 a la fecha han obtenido contratos por hasta 410 millones de pesos del gobierno estatal y de 5 ayuntamientos de Tabasco, todos gobernados por Morena.

Los contratos entregados en las administraciones estatales de Adán Augusto López y de Carlos Manuel Merino, han sido por trabajos de obra pública, construcción, mantenimiento de infraestructura, artículos de oficina y papelería, entre otros conceptos.

Las empresas hacen de todo, por ejemplo, una ha vendido desde mangueras y herramientas de construcción hasta despensas para el DIF Tabasco, según registros de la plataforma nacional de transparencia.

Estas sorpresas no son las únicas que guarda el edificio de la colonia Reforma, el inmueble es propiedad Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, que opera como una empresa fantasma y tiene su domicilio en una casa de la calle Ipequi, ubicada en un fraccionamiento de Villa Hermosa.

Latinus visitó la vivienda y comprobó que no existen referencias, letreros, ni avisos de operación de la empresa.

Tampoco hay movimiento de trabajadores ni de vehículos relacionados con obras públicas.

Uno de los socios de Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, es Alejandro Marques Rodríguez, un empresario tabasqueño cercano a Adán Augusto López Hernández.

Marques Rodríguez acompañó al ex secretario de Gobernación en su gira como precandidato de Morena a la presidencia de la República, durante junio, julio y agosto, y en 2018 estuvo en su toma de protesta como gobernador de Tabasco.

En los últimos tres años la empresa propietaria del edificio obtuvo millonarios contratos del ayuntamiento del Centro, de la Federación y del gobierno de Tabasco.

Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, beneficio a Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, con contratos para la limpieza y el desazolve de ríos, los cuales representaron ganancias por 37 millones de pesos.

Además de Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, las sociedades Constructora e Inmobiliaria Mexicana Mross y Quibidu, también propiedad de Marques Rodríguez, fueron beneficiadas por las administraciones estatales de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Manuel Merino.

Las tres ganaron contratos del gobierno y ayuntamientos de Tabasco, que en conjunto suman hasta 43 millones de pesos.

Entre los productos que le vendieron están accesorios de ferretería, equipo eléctrico y productos de limpieza, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia.

Constructora e Inmobiliaria Mexicana Mross, también es operada en la vivienda de la calle Ipequi, donde no hay registro de ninguna empresa.

Mientras que Quibidu, tiene como domicilio un local en la Plaza Cascadas, en Villa Hermosa.

Esta oficina no opera todos los días y rara vez entran o salen empleados, de acuerdo con policías privados del centro comercial.

