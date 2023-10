Es necesario recordar que el petróleo es constitucionalmente de la nación

Lo más preocupante por el momento y que se ha dado a conocer en diversos medios, es el regalo o “donativo”, que según le está haciendo México a Cuba, de miles de litros de petróleo, por ello es importante que se lleve a cabo una evaluación, y se den a conocer las cifras, de cuánto petróleo se le ha estado “regalando” a Cuba, que se diga por qué motivo y también quién los autorizó, porque debemos tener bien claro que ese petróleo le pertenece a los mexicanos.

Es necesario mencionar que tan sólo en el mes de junio se le entregaron a Cuba 350 mil barriles, y en el mes de julio otros 700 mil, eso fue tan solo en dos meses, pero en total cuánto se le ha entregado en petróleo y cuánto en millones de dólares durante este año, ya que según cálculos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Estados Unidos, son unos 200 millones de dólares de petróleo este año.

Lamentablemente esto es una reacción visceral de nuestras autoridades, al no haberlo anunciado, ni pedido autorización al Congreso, o, si el Congreso fue quien no lo publicó, entonces eso significaría que existe una asociación delictuosa, ya que no se deben tomar y utilizar los recursos de la nación para apoyar, claramente, a gobiernos leninistas-marxistas.

Y para evitar especulaciones es necesario que se aclare ¿quién autorizó? o ¿quién es el responsable?, debemos tomar las medidas necesarias para que esto quede claro a brevedad ya que esto es el típico abuso de un gobierno fraudulento, lo que no puede ser aceptable.

México no puede ser el ejemplo de una bola de mediocres fracasados, que no han hecho más que engañar, mentir y robar al pueblo, estas son las principales razones por las cuales han tenido que salir más de 9 millones de venezolanos, para no seguir siendo víctimas de los engañosos gobiernos y que por ello están buscando la oportunidad de poder llegar a Estados Unidos, para poder lograr una mejor calidad de vida.

La realidad demuestra que son una bola de desgraciados, pero esperamos que dios los juzgue por sus actos, ya que será la historia la encargada de registrar sus manchados nombres, cuando llegue la verdad.

Pero la realidad que estamos viendo, es que le han negado más préstamos a Pemex, debido a que está totalmente demostrado que se le ha estado mandando petróleo a Cuba, y quien sabe a qué otras naciones, estos préstamos que brindan algunas instituciones como Eximbank, como Black Rock y otras, quienes ahora están cancelando estas líneas de crédito.

Es necesario que deje de mentir y ocultar la información el Director de Pemex, mejor que ponga las cuentas claras porque con lo que está demostrado, le están robando a México y a los mexicanos el petróleo que les pertenece.

Es necesario recordarles que dijeron o creyeron que iban a acabar con la corrupción, pero lo único cierto es que han demostrado ser más corruptos que ninguno de los políticos anteriores del país, eso nos da pena, esperamos que pronto sean investigados y de ser culpables, sean enjuiciados como traidores que merecen la pena de muerte.

Esto no es una dictadura, es una democracia, aquí hay elecciones y esa decisión la van a tomar ustedes: Xóchitl Gálvez

En un evento realizado en el World Trade Center, Xóchitl Gálvez estuvo acompañada por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano.

“No se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, no se preocupen, lo que deben de saber es que 50 por ciento del país no me conoce y me va a conocer bien”, dijo a sus seguidores la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quien anunció que ya está lista la “estrategia” de su campaña para impulsar “la fuerza rosa”.

Acompañada por sus hijos Juan Pablo y Diana, y su hermano Tonatiuh, la senadora panista encabezó un acto con ciudadanos de 30 entidades federativas, reunidos en el salón Olmeca 4 del World Trade Center, al que también acudieron los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, así como si coordinador de campaña, el diputado panista Santiago Creel.

La legisladora reconoció, no obstante, que “no le vamos poder competir al gobierno”, porque “ellos tienen un chingo de dinero” que “se han robado” y que “no invirtieron en el Metro”, por lo que, subrayó, “nosotros no vamos a tener millones para comprar encuestas”.

Por ello, pidió a sus seguidores: “Nada de que se me depriman y se me apachurren”, ya que, destacó: “Sépanlo desde aquí, aquellos de enfrente, su corcholata quiere ganar antes de competir, pero no, esto no es una dictadura, esto es una democracia, y aquí hay elecciones, y esa decisión la van a tomar los ciudadanos, la van a tomar ustedes, y esto apenas empieza”.

Gálvez Ruiz explicó que oficialmente se ha llevado a cabo la construcción de un Frente Amplio por México y lo que ahora continúa es la precampaña, que va a empezar entre el 20 y el 25 de noviembre, que es cuando contará con tiempo de spots, tanto en televisión, como en radio, para darse a conocer.

En el acto, en el que Xóchitl Gálvez respondió preguntas de ciudadanos, tanto presencial como vía virtual, asistieron, entre otros, los senadores del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, la senadora priista Claudia Anaya, la diputada panista Margarita Zavala, así como el publicista Carlos Alazraki.

Carta dirigida a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum (nunca me imaginé que su cerebro era del tamaño de una mosca)

Carlos Alazraki

Andrés, como ser humano y judío, estoy muy indignado contigo, nunca en mi vida me imaginé que como vocero de nuestro país te negaste a condenar a Hamas, esos malditos terroristas inhumanos que a sangre fría han destruido más de 400 vidas inocentes.

Titina, cuando declaraste lo mismo que Andrés dijo, en relación a la ataque terrorista a Israel, confirmé lo chiquita que eres.

Pobrecita, ningún psiquiatra te puede ayudar, tu resentimiento a la vida es incurable.

Andrés, cuando dijiste que Rusia y Ucrania, están en guerra, en lugar de declarar que Rusia invadió a Ucrania, no me sorprendiste, sé que tu conocimiento de geografía es nulo.

Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés en este tema, con tu acento tabasqueño, seguí confirmando tu tamaño.

Andrés, y cuando declaras con todo cinismo del mundo que los terroristas de Hamas no son terroristas, le vuelvo a creer al distinguido psiquiatra José Newman que estás muy enfermo del cerebro, con una enfermedad incurable llamada delirio.

Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés, con ese acento tabasqueño, siendo de origen judío, le empiezo a rogar a Dios que Xóchitl te gane esta elección por más de cinco puntos, porque si llegaras a ganar, la madri… que le pondrías a nuestro México lindo y querido, sería irreversible.

Andrés, cuando apoyas a Rusia, China, Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuando no apoyas a tus socios Estados Unidos y Canadá, cuando por venganza quieres apoderarte de los tres poderes, algo me dice que no eres un demócrata.

Titina, y cuando tú dices lo mismo que Andrés, algo me dice que el apodo que te puse de Titina, es el apodo correcto.

Andrés, y cuando declaras que México respeta a todo el mundo, pero no lo cumples, algo me dice que eres un demagogo.

Titina, y cuando no siendo católica, te pones una falta impresa con la Virgen de Guadalupe para conseguir más simpatías, tu cerebro de mosca no se da cuenta que lo único que hiciste fue burlarte de este noble pueblo católico.

Andrés, y cuando invitas a un dictador a que celebre con nosotros nuestra independencia, nos estas mandando señales muy turbias.

Y cuando al año siguiente invitas a desfilar, otra vez en la celebración de nuestra independencia, a soldados rusos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, las señales se aclaran, por lo menos para mí ya son muy claras, nos quieres llevar a un autoritarismo socialista.

Titina y cuando aplaudes como foca esta medida, me queda claro que buscas llegar a la presidencia, para que la cuarta transformación efectivamente nos transforme de la democracia a la dictadura. Qué asco me dan.

Hechos políticos y ocurrencias

Los hechos políticos de ésta Cuarta Transformación de la República son aquellas cicatrices visibles y permanentes que Andrés Manuel López Obrador ha plasmado en el rostro de México. Somos muchos inconformes de las ocurrencias en contra de un orden constitucional previamente establecido. Esa manera de pensar y gobernar apoyada en el uniforme verde olivo, mueven a nuestro México a destinos inferiores. Digan lo que digan sus aplaudidores.

Internarse en un balance de las ideas u ocurrencias políticas del Poder Ejecutivo Federal, equivale a penetrar en la historia jurídica de nuestra patria, la cual recoge las experiencias del pasado y la lucha de los mexicanos para la supervivencia de la Constitución Política contra aquél desconocimiento que desdeña la letra y espíritu de nuestra Suprema Norma.

Nuestra historia jurídica nacional es la única que puede ofrecer a México los ejemplos de pasadas luchas, esa historia es la fuente inagotable de los errores inveterados que cometen o han cometido nuestros gobernantes, que nunca deberán de repetirse y que hoy amenazan en impregnar el destino de nuestro suelo patrio.

En estos días de inicio de campañas electorales turbulentas e inestables, la abogacía independiente de la nación, ante las constantes y sonadas injusticias de esta llamada Cuarta Transformación de la República, ha perdido la confianza en Andrés Manuel López Obrador y en la irrealidad en la cual él vive. Nada parece colmar su proyecto político, porque sus ocurrencias de pisotear nuestra Carta Magna se suceden en delirante contradicción, misma que arroja un saldo lamentable de rencores, violencia y sangre.

Pero dentro de la confusión ideológica del Primer Magistrado de la Nación, tienden a destacar claramente sus ingeniosidades de “abrazos y besos a la delincuencia”, las cuáles le sirven de soporte para brindar impunidad a la narco-política.

De las inconformidades que son muchas, de nuestro tiempo, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C., propone que brote el sueño de la verdad y que se sepa y encarcele a aquél narco-político que creo alianzas con la delincuencia durante el neoliberalismo con el objeto de bajar aviones con clorhidrato de cocaína; político delincuente que dio pauta a tantas desgracias por las que ha atravesado nuestro suelo patrio.

La verdad de la impunidad brindada no debe ni tiene que pasar a la historia. Sería insensato, absurdo y pender, proclamar en ésta Cuarta Transformación de la Nación la permanencia definitiva de tal escarnio.

Dar forma a la legalidad sería una tarea en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente Constitucional de la República, la libertad, la Carta de Carranza, la justicia, la ley, la democracia, México, en momento dado saldría ganando.

El Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C., plantea y exige: Justicia.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz. Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

AMLO nuevamente levanta polémica al invitar a militares rusos, en Bicentenario del Heroico Colegio Militar

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se anotó una nueva polémica, esta vez por invitar nuevamente a una delegación militar de la Federación Rusa a un evento oficial, esta vez por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar.

Fue al mediodía de este miércoles que el presidente López Obrador asistió a este evento en Perote, Veracruz, en donde estuvo acompañado por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como de integrantes de la cúpula militar.

A este evento encabezado también por Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asistieron delegaciones de academias militares de “países amigos”.

Entre las delegaciones que estuvieron presentes en este evento se encontraron las de Belice, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, pero también de la Federación Rusa.

También asistieron representantes de academias de Guatemala, Honduras, Nepal, Nicaragua, Panamá, República de Corea, República Dominicana, Sri Lanka, Uruguay y Venezuela.

Este es el segundo evento encabezado por el presidente López Obrador en el que se tiene presencia de una delegación de la Federación Rusa en menos de un mes, pues el pasado 16 de septiembre, durante el desfile cívico militar, también se registró la presencia de una representación militar.

En ese momento, las críticas hacia el gobierno federal no se hicieron esperar; sin embargo, el presidente las desdeñó y aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón también se realizaron invitaciones a la Federación Rusa.

Acusó que se hizo “un escándalo” por la presencia de la representación rusa en el Desfile del 16 de septiembre y justificó que a este evento fueron invitados todos los gobiernos con los que México tiene relación.

El hecho provocó la crítica de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien señaló que el desfile se vio “mancillado por la participación de un regimiento ruso”.

“Sus botas y manos de criminales de guerra están manchados de sangre. ¿Cómo de coherente es, Sr. López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión rusa contra mi país?”, cuestionó la diplomática ucraniana en sus redes sociales.

Magistrado sin par

Referirse al señor Magistrado Don Maurilio Domínguez Cruz, es algo muy arduo de expresar, sin embargo; hablar de la calidad de impartidor de justicia que fue, le resulta a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C., una muestra muy placentera de realizar. Comenzaremos agradeciendo la sugerencia que nos fue dada por el C. Juez de Control Joel Garduño, de poder escribir unas líneas a vuela pluma para resaltar el prestigio del cuál goza el magistrado de referencia, por el gran reconocimiento y aprecio que se le tiene por su forma de probidad y grandeza al impartir justicia en el ayer, dicho letrado siempre fue y ha sido guía y luz a lo largo de la trayectoria de muchos jueces que siguen su ejemplo.

¡Qué décadas de brillante impartición de justicia; donde la toga y birrete de Don Maurilio Domínguez marcaba la magnificencia y gloria de nuestros recintos de Justicia de la ahora Ciudad de México; las audiencias que siempre presidió y las sentencias que dictaba eran poemas jurídicos dignos de ese brillante intelecto!, pero sobre todo, cómo marcó a muchas generaciones de impartidores de justicia afín de dar luz y fuerza a nuestros tribunales penales.

Sus casos siempre fueron resueltos con ponderación y sin jamás aceptar presiones de obscuros fenómenos de corrupción, ellos nunca serán olvidados. Como litigantes existieron generaciones que abrevaron de sus enormes erudiciones; ese señor siempre fue juez y magistrado de gran altura jurídica. Nuestra Ciudad Capital sabía que contaba con una toga que con su habilidad podría anular las injusticias y dictar la justicia con firmeza y determinación.

El aforismo iura novit curia (la curia conoce las leyes) no solamente era una regla de Derecho Procesal, para esa toga significaba la obligación de encontrar de oficio la norma que correspondía al hecho, sin esperar a que nadie se lo indicara, era su regla de corrección forense, su sentimiento y amor por el Estado de Derecho, era su único interés de impartir justicia en las causas que le tocaron conocer, ello lo convirtió en enseñanza para muchos actuales jueces de control, su buena educación imprimió huella a seguir.

Hoy ese juzgador sin par ha cumplido ochenta años, por lo mismo el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, se une al festejo expresando: Que sea muy larga su permanencia entre nosotros. Sibi terra levis.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Salvador Cienfuegos, ex jefe del ejército, acusado de narcotráfico en EU, es condecorado por AMLO

López Obrador intercedió para que EU liberara a Cienfuegos y la FGR lo exoneró de todos los cargos, critican activistas de derechos humanos

El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, condecoró este miércoles al ex titular de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por Estados Unidos por la Agencia Antidrogas (DEA) acusado de narcotráfico.

López Obrador entregó al polémico general la presea "Bicentenario del Heroico Colegio Militar", en una ceremonia en el estado de Veracruz para "distinguir y reconocer a militares que han colaborado en distintas áreas al desarrollo y constitución del plantel educativo militar".

Cienfuegos, quien fue jefe del Ejército durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), dirigió el Colegio Militar de 1997 al año 2000.

El reconocimiento causó polémica porque las autoridades estadounidenses detuvieron en octubre de 2020 a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la DEA que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado durante su período frente a la Sedena.

Tras su detención, López Obrador primero expresó que el arresto "es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen", pero días después acusó a la DEA de "fabricar" los delitos contra Cienfuegos.

Por ello, en noviembre de 2020, López Obrador gestionó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega de Cienfuegos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021 tras revisar en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.

La condecoración a Cienfuegos causó controversia entre activistas de derechos humanos y políticos de oposición, quienes señalaron el acto como una muestra de los crecientes vínculos de López Obrador con las fuerzas armadas durante su sexenio.

"Estados Unidos liberó al general Salvador Cienfuegos no por ser inocente de los cargos imputados por la DEA, sino por órdenes de Trump para no dañar las relaciones diplomáticas con México. En realidad, López Obrador premia al verdadero poder de la Sedena", opinó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza en la red X.

Las fuerzas armadas cobraron un ascendente poder en el gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos, tareas antes reservadas a civiles.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Lo que se ha visto últimamente, con respecto a los “invitados” a eventos nacionales que hace el gobierno a otros países, principalmente de régimen comunista, ese tipo de cosas demuestran que el señor es comunista y por ello nunca logrará respetar ni a la Constitución, ni a las instituciones, como por ejemplo el tres veces Heroico Ejército Mexicano, quien se merece el respeto total, y por lo que nunca ha tenido ese tipo de “invitados especiales”, como lo es ahora de un narcisista psicópata, como lo está demostrando el presidente.

Eso nos demuestra que están buscando un acercamiento con el comunismo, ya que no tienen el más mínimo respeto hacia la ciudadanía, hacia sus raíces ni a sus fundadores, como el caso del señor Simón Bolívar, quien luchó por lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en todos estos países donde ahora se han convertido en leninistas-marxistas, lo que no da pena, por los hermanos de todas estas diferentes naciones ya que han quedado en el país del olvido y con una trágicamente decepción por la falta de respeto a sus constituciones y a sus instituciones.

Es lamentable que México permita que se pierda el respeto que tenía, el cual había gozado por muchos sexenios, donde era reconocido como un país donde se respetaba a la Constitución, al Estado de derecho y a la justicia, todo lo que por ahora ha caído y lo está dejando en una situación vergonzosa y vulgar.

Volvemos a decir que estamos una situación donde realmente ya no sorprenden a nadie los hechos, dichos y berrinches de un hombre que tiene problemas muy serios tanto de salud como de la falta de capacidad en todos los sentidos, ya que este gobierno está lleno de oportunistas y de ratas almizcleras.

Pobre México, los mexicanos tienen que sentarse a analizar y reflexionar que la única manera de lograr que México logre la victoria, es dándole todo el apoyo a Xóchitl, para que México vuela a ser un país respetable y donde los mexicanos nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, ya que por la situación actual de nuestro país, solo nos de rabia el escuchar que en México se tiene a un narco presidente y a toda la banda de los 40 ladrones que siguen colaborando con él, pero la justica llegará en algún momento y será a través de ella que tendrán que pagar por sus fechorías cometidas, toda la bola de bastardos.

Ana Gabriela Guevara es señalada como la funcionaria más corrupta de la 4T

Otros funcionarios que aparecen en el listado son Manuel Bartlett de la CFE y Hugo López-Gatell, aspirante al gobierno de la CDMX

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no por parte de la opinión pública, que la considera la servidora pública más corrupta del actual gobierno.

A sólo unos días de que la funcionaria federal encargada del deporte en todo el país fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades por más de 150 millones de pesos durante su gestión, un estudio lo ubicó como la funcionaria más corrupta.

De acuerdo con la encuesta de la organización México Elige, Ana Gabriela Guevara obtuvo una calificación de 66.3 en el índice de corrupción en donde 100 es “totalmente corrupto” y 0 es “nada corrupto”.

Las denuncias contra la directora de la Conade fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ente máximo de fiscalización. Pese a esta denuncia, el presidente López Obrador aseguró que se mantendrá al frente de la comisión y aseguró que no se trata sólo de presentar denuncias, sino de sustentarlas.

“Yo la apoyo, la considero una buena servidora pública coordinadora de los deportes”, dijo el presidente el pasado 29 de septiembre en su mañanera. Sin embargo, la opinión pública no tiene la misma percepción de ella.

Otros funcionarios de la 4T en el índice de corrupción

Ana Gabriela Guevara lidera la lista de un buen cúmulo de funcionarios del actual gobierno que la población considera “corruptos”. Detrás de ella se encuentra el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y el aspirante al gobierno de la Ciudad de México, Hugo López-Gatell.

El listado lo completan otros personajes cercanos al presidente López Obrador como Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República; Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Ernesto Prieto, titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Índice de percepción de corrupción.

Ana Gabriela Guevara 66.3; Manuel Bartlett 57.4; Hugo López Gatell 50.8; Alejandro Gertz 50.4 y Francisco Garduño 45.4.

Dentro de este informe también se encuentra el presidente López Obrador, quien se localiza en el puesto número 11 de los más corruptos, con 41.9 puntos

Mientras que la población encuestada por México Elige consideró en un 62.1 %que sí hay corrupción en el actual gobierno; mientras que otro 25.6 % señaló que no existe.

López-Gatell: en CDMX, muchos no van a votar por mí, porque están muertos

Hugo López-Gatell contiende para ser el candidato a jefe de Gobierno en CDMX de Morena; hace algunos días presentó sus objetivos para trabajar por la demarcación.

Hugo López- Gatell, subsecretario de Salud, actualmente participa en el proceso interno de Morena para ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El también epidemiólogo lideró la lucha contra el Covid-19, durante la pandemia, que inició en marzo del 2020.

Sus decisiones y acciones fueron duramente criticadas, debido a la cantidad de personas que fallecieron por Covid.

Hace algunos días volvió a ser objeto de polémica, ya que en una entrevista para un medio de comunicación, al preguntarle sobre quiénes iban a votar por él en CDMX y el número de personas que fallecieron en pandemia, López-Gatell respondió ‘’No, por supuesto porque están muertos’'.

‘’De los 40 mil, 50 mil, ¿cuántos muertos fueron en la CDMX?’', preguntó el periodista José Cárdenas. A lo que López-Gatell respondió ‘’Tanto en la CDMX...’', luego fue interrumpido por el comunicador ‘’Esos no van a votar por ti’', a lo que el funcionario afirmó ‘’No, por supuesto, porque están muertos’'.

Enseguida, el periodista aclaro que se refería a los familiares de las personas muertas por Covid-19.

El video de la entrevista ya circula en redes sociales, donde los cibernautas afirman odiar al funcionario, debido a las muertes que provocó el Covid-19 y el mal manejo de la pandemia.

‘’Yo no entiendo cómo este HDP puede salir a la calle tan tranquilo. Debe haber muchas personas que perdieron familia en la pandemia y que deben odiarlo’', respondió al video Jimena Cansino.

¿Cuál es el plan de Gobierno de López-Gatell para la CDMX?

‘’Queremos humanizar la ciudad, esto significa reconocer la injusticia social y la desigualdad para construir un Gobierno al servicio de la gente. Reconocer los derechos y ser establecidos jurídicamente’', explicó López-Gatell, días después de registrarse para participar en el proceso interno de Morena para elegir candidato a jefe de Gobierno.

Mencionó que las mujeres, los niños y las juventudes están en posición de desventaja, además de los adultos mayores. También reflexionó sobre los cambios en México y la transformación de conciencias y mentalidades en los últimos años con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Después mencionó algunos de los procesos y cambios en la CDMX, cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno.

La canasta alimentaria subió 6% en el mes de septiembre

La inflación en el rubro de los alimentos presiona los bolsillos de los mexicanos, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, el costo de la cesta básica de alimentos encareció 6% en septiembre del 2023.

Después de la ola inflacionaria de 2022 que golpeó fuertemente los bolsillos de los mexicanos, los precios en el país -y gran parte del mundo- han logrado estabilizarse. Pese a esta tendencia, los niveles de inflación todavía son altos en algunos rubros fundamentales en el consumo de los mexicanos.

En septiembre del 2023, la tasa interanual de inflación en México fue de 4.45%; con este resultado se sumaron ocho meses consecutivos a la baja, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pese a esta tendencia, la cifra sigue por encima de la meta establecida por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual).

Adicionalmente, la inflación en rubros fundamentales -como la alimentación y la educación- es superior a la tasa general, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas.

Cesta alimentaria con inflación de 6%.

Aunque en términos absolutos el costo de la vida es mayor en las grandes ciudades en comparación con las comunidades rurales, en los dos tipos de localidades se han visto encarecimientos de 6% en el costo de la cesta mínima de alimentos, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Durante septiembre del 2023, el costo de la canasta básica de alimentos en zonas urbanas creció 6.1% en comparación interanual, pasando de 2,114 pesos mensuales por persona a 2,243 pesos.

En las regiones rurales, por su parte, el costo promedio de la alimentación básica fue de 1,721 pesos mensuales por persona, un 5.9% más que el mismo mes del año pasado (1,626 pesos).

Esto implica que actualmente, una familia de cinco integrantes en una zona rural necesita cerca de 6,884 pesos cada mes sólo para costear la alimentación básica en nutrientes. Para la misma familia en una ciudad el costo asciende a 8,972 pesos mensuales.

Canasta básica completa cede ligeramente.

La canasta básica complementaria incluye, además de los alimentos, otros productos y servicios necesarios para la vida, como productos de higiene, limpieza, transporte, educación y salud.

Si se considera esta canasta básica completa el costo para las zonas rurales escala a 3,171 pesos cada mes, un 5.5% más cara que el año pasado. Para las regiones urbanas el costo es de 4,379 pesos mensuales, un encarecimiento del 4.4 por ciento.

Estas cifras reflejan que, aunque los alimentos se encarecen a la par en zonas rurales y urbanas, el precio de otros genéricos básicos ha subido con mayor fuerza en las pequeñas localidades del país.

Pese a la persistencia de la fluctuación de precios de los alimentos, la tendencia y las proyecciones de los especialistas sugieren que para el cierre del 2023 la tasa de inflación en México se ubique en el rango de 4 por ciento.

