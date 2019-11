Es presentado el proyecto de Revocación de mandato

Hola amigos, ¿cómo están? Estoy yo muy contento el día de hoy, ¿saben porqué? Porque tengo en mis manos el proyecto de dictamen de revocación de mandato, y saben qué? Les tengo una extraordinaria noticia: ¡Lo logramos!

Gracias al trabajo de muchos senadores y senadoras de distintos partidos políticos, hoy les puedo decir que de aprobarse así como viene el proyecto, vamos a tener en México una gran herramienta ciudadana, el derecho del ciudadano de poder quitar a un mal gobernante.

Como tú sabes yo fui de los más duros críticos de Andrés Manuel López Obrador y te lo dije, hay hasta un video donde digo “Revocación de mandato, ¿derecho ciudadano o herramienta de manipulación política?”, ¿por qué? Porque claro, ¡hombre! Que quería manipular políticamente al país, quería que coincidiera con una elección la revocación, apoyar a Morena, el mismo pedirlo, en fin, un ejercicio de simulación.

Gracias al trabajo de muchas personas aquí en el Senado, logramos corregirlo y hoy esta herramienta está acorde a las mejores prácticas internacionales.

El cien por ciento, escúchame bien, el cien por ciento de las propuestas que hicimos para mejorar la herramienta se lograron incluir, gracias a la apertura y generosidad de todos, incluyendo el partido en el gobierno.

A ver, ¿Cuáles eran los temas centrales? ¿Quién lo puede pedir? Sólo el ciudadano, es un derecho del ciudadano, así como votar a favor de alguien, quitarlo; pues ya no lo va a poder pedir nadie más, más que él.

Segundo, no coincide con la elección, se pone un tiempo específico a la mitad del mandato para ahí hacer la revocación de mandato.

Tercero, lo organiza cien por ciento el INE, nadie más se mete, como una elección, ¿no confías en una elección por el INE? Yo sí, pues igual podemos confiar para revocación de mandato, incluyendo el único encargado de la difusión que tiene que ser objetivo, es decir, está prohibida la publicidad gubernamental, está prohibido contratar tiempos de radio y televisión, sólo el INE te informa a ti, si estás a favor o en contra.

Nace el derecho con esta herramienta, a quitar o a revocar a cualquier gobernante, no es una ley a modo de Andrés Manuel López Obrador, le va a aplicar a él y a cualquier presidente futuro, pero también a los gobernadores de los estados y, ¿sabes qué? ¡Qué bueno!

Basta de gobiernos que se sientan dioses, dueños de sus estados, virreyes; hay gobernantes muy buenos y esos no van a tener ningún problema, porque dan resultados y el umbral de votación de participación es alto, para que no anden jugando con la figura. Pero aquel mal gobernante se tiene que ir del gobierno, no tiene por qué aguantarse los seis años un ciudadano de un mal gobierno.

Esto va a cambiar para siempre la relación entre el gobernante y el gobernado, porque va a saber el gobernante que el ciudadano tiene el derecho de quitarlo y qué bueno, porque lo va a motivar a hacer un buen trabajo. Había mucha preocupación de que si se podía utilizar la herramienta para la reelección, les cerramos todas las puertas, por varios motivos.

Primero, está definida, revocación de mandato es terminación anticipada por pérdida de confianza de un gobernante, ¿de dónde van a usar el proceso para prolongar su mandato?

Hay una prohibición expresa que no se puede usar, la consulta para prolongar el mandato y además, sólo se puede hacer a la mitad del tiempo, entonces es imposible que pase.

Realmente quedó muy bien, ¡cien por ciento de los temas incluidos!

Y yo pues si decirte lo siguiente, respeto mucho a quien piensa distinto, hay muchos que creen que de todas maneras la va a manipular AMLO, yo no tengo duda, ¡claro que va a salir a quererlo promover él! Pero ¿sabes qué? Si el ciudadano se reúne, el porcentaje adecuado y pide la revocación, no tenemos para qué juzgar sus motivos, es como cuando se juntaban para firmas para la consulta popular o demás, lo que si es que el señor va a hacer un ridículo si quiere ir con esta herramienta, porque esta herramienta es para quitar a un mal gobernante, nunca va a salir la gente que se requiere, cuarenta por ciento que es muy alto, y si sí, pues, ¿sabes qué? Hay que escucharlos, por cierto.

Entonces, si la quiere manipular, va a hacer el ridículo y a cambio logramos una gran herramienta que le da para siempre, a ti ciudadano, el derecho de quitar a un mal gobernante.

Yo soy una persona de convicciones y voy a actuar conforme a mis convicciones. Creo en la democracia directa, creo que el ciudadano tiene madurez, así como tiene la madurez para poner a alguien, tiene la madurez de decidir si un gobernante se debe de ir y por eso no solo me gusta, me fascina esta idea de que exista la revocación de mandato.

Yo hice un compromiso cuando entré al Senado, conmigo mismo, con mi familia, con los ciudadanos, de siempre hacerme una pregunta cuando voy a votar algo: ¿esto es correcto o no? ¿Esto beneficia a México o no? Si la respuesta es sí, no hay poder humano que me haga votar en contra. Yo quiero votar a favor, voy a votar a favor porque esta herramienta le va a dar un derecho al ciudadano frente a sus gobernantes.

México va a cambiar para bien. A mi juicio, a mi juicio es la mejor pieza legislativa que hayamos aprobado si se aprueba en estos términos, por el Senado de la República. Gran noticia para México.

Damián Zepeda, Senador (PAN)

Aerolíneas internacionales anticiparon que no utilizarán el aeropuerto de López Obrador (Infobae)

A Copa Airlines, Aeroméxico y LATAM les preocupan sobre costos y desastres en la conectividad.

Aerolíneas internacionales advirtieron que no utilizarán el Aeropuerto de Santa Lucía y seguirán empleando exclusivamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como su base de operaciones aéreas, para evitar problemas de sobrecostos y desastres en la conectividad.

Nuestro modelo de negocio de red, advirtió, sólo necesita operar en uno de los aeropuertos.

“No hace sentido operar en dos tan próximos porque nuestros equipos a veces van a Guadalajara o a Nueva York y cambiar pasajeros, el equipo y hacer un brinco de 15 kilómetros y segmentar las operaciones aumenta los costos”, señaló Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, durante su participación en un evento organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Pedro Heilbron, directivo de Copa Airlines, explicó que para ellos también resulta suficiente operar en uno solo de los aeropuertos y usarán el que utilice Aeroméxico, porque tienen una alianza de conectividad con la aerolínea mexicana.

“No todos los (pasajeros) que llegan al DF van al DF, algunos van a otras ciudades pequeñas y grandes. Si Aeroméxico está en un aeropuerto y nosotros en otro no funciona”, indicó el CEO de Copa Airlines, en el foro celebrado en Brasilia.

Enrique Cueto, director ejecutivo de LATAM Airlines, se manifestó en el mismo sentido y empleó el caso de Argentina, para explicar el alcance de los problemas de operación simultánea en dos aeropuertos.

“En Argentina parte de su drama es tener separadas sus operaciones y sus vuelos. Para el país es un desastre. Llegas a Ezeiza y te tienes que ir al otro para operaciones”, agregó.

Las aerolíneas y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) siguen a la espera de que el gobierno de México les presente el diseño del espacio aéreo para evaluar la sustentabilidad de las operaciones. “Los aeropuertos se construyen de arriba hacia abajo y si no hay un espacio aéreo sostenible, es muy difícil tener una operación terrestre también sostenible”, finalizó el director de Aeroméxico.

Aerolíneas internacionales

Copa Airlines es una aerolínea internacional de Panamá. Vuela a 80 destinos en 33 países en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Es subsidiaria de Copa Holdings S.A y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance.

Aeroméxico es una aerolínea azteca que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene una flota de 71 aeronaves y realiza vuelos directos hacia y desde México, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa y Asia.

También ofrece vuelos de código compartido con las empresas asociadas a la alianza Skyteam: Delta Air Lines, Air France y Korean Air.

LATAM Airlines es una aerolínea formada por aerolíneas sudamericanas. Es la única que opera 136 vuelos en 24 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe; así como de Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía. Constituye la aerolínea con la mayor cantidad de rutas aéreas y un total de 287 aviones en su flota.

Es momento de rescatar a México de quienes no saben gobernar

Para poder rescatar a México de la laguna en que se encuentra, esto debido a la falta de capacidad mental que han demostrado las gentes que están con el presidente y las minorías, y que parece que por el momento no hay solución, esto es una muestra, como un botón, porque su nivel y su falta de respeto hacia la República está claro, ya que solamente los niños de 4 años desconocen las reglas de un país, de una república, en la cual la convivencia nos da la posibilidad de crear y de seguir permitiendo que México cada día sea más respetado y más reconocido en la comunidad mundial.

Ya tenemos claro que la revocación de mandato se va a dar en determinado momento, lo importante aquí es tomar las medidas correctivas para rescatar el crecimiento y la vialidad de México como país.

Entre los proyectos para poder rescatar al país están la reautorización de la construcción del Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México, la cancelación definitiva de las falacias como lo son la Refinería de Dos Bocas y el supuesto Tren Maya, en el cual la mayoría de los hermanos mayas han expresado su rechazo al igual que lo hicieron los dueños de los terrenos de Santa Lucía, ya que este tipo de “servicios presidenciales” sólo demuestran una vez más que estos bichos raros sólo han creado falacias de principio a fin. La responsabilidad de los gobernantes es cumplir con las garantías individuales y la logística tanto financiera como económica, como política y como cultural para lograr los objetivos principales como lo son el respeto al Estado de Derecho, a La Carta Magna y a la hermosa República Mexicana.

Queda bastantemente clara la negación de todas las empresas que se dedican a las relaciones aéreas ya que rechazan la estupidez de tratar de construir un aeropuerto obsoleto, ahora entonces, estamos en un momento crítico ya que una vez que se haga la destitución, como lo marca la ley del actual gabinete y sus miembros, debemos tener un camino abierto, igual que el Impeachment que está realizando Estados Unidos contra el presidente Trump, para que se inicie el mismo procedimiento y así lograr sanear y reconstruir, con hechos y no con dichos, el rumbo seguro que garantice el respeto a la inversión privada y a los empresarios ya que siempre han sido uno de los principales motores para que los países crezcan.

Debemos demostrar al mundo que los mexicanos tenemos el ferviente deseo de que México, ha sido un país que ha pasado por momentos críticos, pero siempre ha encontrado la solución para salir con bien de ellos y así seguirá luchando para lograr, a través del cumplimiento de la ley y el estado de derecho, la recuperación necesaria para lograr un buen futuro a los niños, a los jóvenes y una vida garantizada a los viejos.

Para que dejen de creer en la telenovela izquierdista Por un México con conocimiento 2 de octubre, Crónica.- Cuarta y última parte:

Irma Serrano, quien fuera la amante de Díaz Ordaz prácticamente todo el sexenio, narró en sus memorias: “Gustavo vivía en mi casa (en el Pedregal). Por eso puedo constatar que ese día había ido a visitar cuatro pueblos incomunicados de Jalisco y cuando regresó el 3 de octubre, azotaba las puertas, y cuando localizó a Echeverría, que no quería darle la cara, lo llegó de injurias y lo gritó ¡Asesino! Recuerdo muy bien una conversación que tuvo con Echeverría días antes de marcharse a Guadalajara.

Ordenaba que bajo ningún motivo se tocara a los estudiantes. El responsable fue el gusano, que dictó las órdenes precisas. Y se le pasó la mano. Díaz Ordaz se echó toda la responsabilidad a cuestas porque así era su carácter: orgulloso a cual más”.

El primero de septiembre de 1969, al rendir su quinto informe de Gobierno, Gustavo Díaz Ordaz dijo: “Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno federal del año pasado”. Fue un acto responsable y valiente, pues a fin de cuentas él era el presidente y debía asumir la culpa que le correspondía por todo lo que ocurriera en el país.

Muy diferente a la actitud de López Obrador de culpar a los ex presidentes, a los neoliberales, conservadores, opositores y a la prensa.

Gustavo Díaz Ordaz fue el último gran presidente de México. Gracias a él se alcanzó el estatus económico más alto.

1.- Crecimiento sostenido anual de 7%. En los últimos tres sexenios el crecimiento ha sido del 2%. En el primer semestre de AMLO es de 0%.

2.- Inflación de 3%. De enero a diciembre de 1995 la inflación pasó del 10.23% a 51.97%. cinco años después del “error de diciembre” en el 2000 la inflación bajó a 8.66%. en el 2001 fue de 6.95%. y en 2017 fue de 6.77%.

3.- La deuda externa más baja de la historia: 3,800 millones de dólares. Con Echeverría y López Portillo se disparó a 80,000 millones de dólares. En 2019 es de 456,000,000,000 de dólares, tan sólo en el primer trimestre de la administración de López Obrador aumentó 9,519,000,000 de dólares.

4.- El dólar se mantuvo a $ 12.50 desde finales del gobierno de Ruíz Cortinez hasta la salida de Díaz Ordaz. Es decir, doce años de estabilidad.

Devaluación del peso al final de los siguientes sexenios:

(1976) Echeverría $ 15.69

(1982) López Portillo: $ 57.18

(1988) De la Madrid: $ 2,289.58.

(1992) Salinas: $ 3.094.08

Entonces tuvieron que quitarle tres ceros a la moneda mexicana, y el dólar bajó por arte de magia a $ 3.37.

(2000) Zedillo: $ 9.45

(2006) Fox: $ 10.87

(2012) Calderón: $12.98.

(2018) Peña: $ 18.79.

(2 de octubre 2019) López Obrador: $ 19.79.

Gracias por leer y compartir.

#DivulguemosLaHistoria

#PorUnMéxicoConConocimiento

Con relación al tema del presidente Díaz Ordaz, es importante conocer las declaraciones de su amante, con respecto a los asesinatos del 68, donde ahora se sabe que el responsable de ello fue el presidente Echeverría, por lo que sería bueno enjuiciarlo y meterlo a la cárcel, ahora que todavía está vivo, y al estar vivo, pues está en tiempo de recibir la pena que merece por el atrevimiento de no haber respetado la cadena de mando.

Y al honorable presidente Don Gustavo Díaz Ordaz, nuestro más merecido reconocimiento ya que fue un gran hombre y un presidente que siempre luchó por el bienestar de México y de todos los mexicanos.

Los problemas que vivimos los mexicanos

Ahora resulta que pretenden aumentar el pago del predial y sigue aumentando el costo de la luz en todas partes, incluido Quintana Roo, esto es algo totalmente inaceptable y por ello la ciudadanía en general debe mostrar su inconformidad ya que no podemos, ni debemos, seguir permitiendo más abusos en contra del pueblo mexicano.

