Es recomendable reconocer la importancia de las instituciones del conocimiento

Tenemos que entender que el conocimiento se basa sobre la libertad de acción y de poder abrir nuestras mentes, (información y habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales) de nuestros sentidos para recibir la cátedra que es la esencia del conocimiento, la cual se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información de todo lo que le rodea, donde se explican claramente aspectos como el amor al prójimo y el crecimiento del conocimiento que es universal, lo cual es una realidad.

La UNAM ha sido la catedral del conocimiento y donde a través de nuestros maestros se van adquiriendo los conocimientos que nos permiten aprender algo nuevo cada día y a conocer los diferentes puntos de vista de todos, siempre basados en una realidad, ahí es donde tenemos que enfocar y marcar claramente que las universidades han sido y siguen siendo las catedrales del conocimiento y con ello se han merecido nuestro respeto y admiración de muchos que han pasado por esas importantes instituciones.

Y las personas que no han experimentado esa hermosa realidad y experiencia son las que se dedican a criticar o atacar esa institución del saber, del aprender, del entender y de la reflexión que se vive en nuestro entorno.

El enfoque más importante en nuestras vidas es la realidad con conocimiento que imparten los maestros ya que ello nos permite una ubicación total para poder amar todo lo que nos rodea, con el principio de que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, ya que la base del equilibrio es el respeto y la reciprocidad, debemos recordar que “no hay preguntas tontas, más bien hay tontos que no preguntan”.

Lo bueno en esencia, es que la vida es más plena para los que aceptan el principio de la transmisión del conocimiento con una cátedra libre, sin ligamientos y sin ambiciones de lucro, que nos brinde la oportunidad de destacar en nuestras vidas y que nos dé como resultado la felicidad del conocimiento, lo que es y ha sido así desde el principio de la creación del universo, de ahí viene la célebre frase de Shakespeare “el ser o no ser, es la diferencia”.

Es por ello que invitamos a todos los que tienen la capacidad de reflexión a que entiendan que la única realidad, es la verdad pura, sin intoxicaciones mezquinas que tienen los espíritus negativos que nunca han conocido ni la luz, ni el amor universal.

Es importante recordar que “el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

No podemos permitir que la máxima casa de estudios, la catedral del conocimiento, de la luz y de la libertad de expresión no sea respetada, cómo se atreven a insultarla, ya vieron las estupideces que hizo Echeverría, quien no consultó al presidente Díaz Ordaz, pero sí mandó al Ejército en contra de ellos, ahora y después de más de 40 años se sigue teniendo una reacción durísima contra los políticos.

Y estos muchachos que están protestando porque lo hacen, ellos ni siquiera estaban vivos cuando esto pasó.

Esperamos que todo esto les quede como ejemplo por todos los errores que están cometiendo los asesores y las gentes cercanas a este señor, que no se les olvide que el karma no lo pueden comprar con dinero del pueblo.

Para lograr un país sano y seguro es necesario contar con un verdadero Estado de derecho

Lamentablemente estamos viendo que por la inexistencia de un real Estado de derecho, el sistema judicial ha caído ante la más grave corrupción que haya existido en el mundo y mientras no iniciemos un verdadero Estado de derecho todo seguirá igual.

Por ello es importante recordar que el primer libro de jurisprudencia que se escribió fue el “Iurisprudentia” o Iuris Scientia, que en el derecho antiguo, designa el conocimiento de la técnica jurídica, en combinación con cierta habilidad en su aplicación, que era la base para que el Estado de derecho pudiera avanzar.

Etimológicamente la palabra es un culturismo que proviene del latín jurisprudencia, que deriva de jus (que significa derecho) y prudentia (previsión o conocimiento), las que conjuntamente pueden entenderse como: la prudencia de lo justo. También se ha considerado que proviene de “prudens”, prudentes, que literalmente significa sabio, conocedor.

AMLO dijo que con él terminaría el pacto con el narco, pero el Cártel de Sinaloa sigue intacto

En varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con él terminaría el pacto con el narco. No obstante, el Cártel de Sinaloa está intacto a dos años de la liberación de Ovidio Guzmán.

Primero el mandatario aceptó -y luego se retractó- que él había sido quien mandó la orden de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero después dijo que se encargaría de terminar con el crimen organizado, cosa que no ha sucedido.

Son ya dos años de que el gobierno mexicano tuvo la oportunidad de darle un fuerte golpe al Cártel de Sinaloa, pero AMLO no quiso. Pese a que existen carpetas de investigación abiertas en contra de varios de los miembros del cártel, no hay ni un solo detenido.

Y ni qué hablar de la creciente violencia que se vive en Sinaloa, que no ha bajado ni con los abrazos de López Obrador. ¿Consideras que fue buena la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán?

Evo Morales regala un cuadro

a AMLO hecho con hojas de coca

Evo Morales, le regaló al presidente Andrés Manuel López Obrador un cuadro de su rostro hecho con hojas de coca, durante su reunión del jueves en Palacio Nacional, como parte de su visita a México para participar en el XXV Seminario “Los Partidos y una Nueva Sociedad”. El ex presidente boliviano publicó en su cuenta de Twitter la foto del momento en que entregó el cuadro a López Obrador, como una muestra de su gratitud, respeto y cariño por salvarle la vida, a casi dos años de que le dio asilo político.

Le expresamos al hermano López Obrador nuestra gratitud, profundo respeto y cariño por salvarnos la vida y nuestra admiración por ayudarnos a recuperar la democracia en Bolivia”, escribió.

Evo Morales indicó que la reunión con el presidente y su gabinete “fue muy productiva para compartir experiencias de gobierno y gestión pública”, además de que se hizo una evaluación sobre la situación política y económica de América Latina.

Tras la reunión, López Obrador definió a Evo Morales como “el más auténtico representante de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe”.

A través de Twitter, López Obrador se refirió a Morales como el leal dirigente del pueblo de Bolivia.

Carta dirigida al público de México (Por favor... ¡no le crean a los anuncios de Morena!) Carlos Alazraki

PRÓLOGO ÚNICO.

Lamento mucho la cerdada que este juez CORRUPTO llamado Ganther Alejandro Villar Ceballos le acaba de hacer a Rosario Robles.

Con esta decisión me he dado cuenta de que el Estado de Derecho NO EXISTE en nuestro país.

Que todavía existe un sinfín de jueces corruptos. Y que todavía existe un sinfín de jueces ineptos, como este juez que no le dio la libertad a Rosario Robles con la excusa de que se podía escapar.

Pensar que si le quita el pasaporte, la Sra. Robles ya no se podía escapar… Esa fue la excusa.

Presidente López: Cuidado con las venganzas. Se le pueden revertir en 2 años, 11 meses y 13 días.

Estimados Amigos:

Ayer por la tarde y por pura casualidad escuché una verdadera BASURA de un anuncio de porquería sobre los beneficios que nos traerá la contrarreforma energética.

Les juro que tuve que parar mi coche y esperar a que la náusea que me dio por escuchar esta ESTUPIDEZ se me pasara.

Y como muchos de ustedes no lo han escuchado, se los voy a enseñar y después les doy mi opinión.

El audio de esta IDIOTEZ dice literalmente:

Voz de locutora: La electricidad era TUYA, Te la estamos devolviendo.

Hemos renegociado contratos de empresas que desfalcaban las finanzas de la CFE.

Le estamos dando prioridad a nuestras hidroeléctricas que generan la energía más barata y limpia.

Y dignificamos las condiciones de esos trabajadores.

Evitamos que los promotores de la reforma energética sigan imponiendo a México sus condiciones que estaban subiendo los costos de la luz.

La electricidad era TUYA. ¡Te la vamos a devolver!

Este es el texto de la típica PROPAGANDA BURDA que he visto en toda mi vida.

¿Por qué propaganda?

Muy fácil. Es para ENGAÑAR AL PAÍS.

Porque son MENTIRAS POPULISTAS para que el pueblo menos preparado de nuestro país le crea.

Acuérdense que cada mañana de la semana tenemos al populista más MENTIROSO en Latinoamérica.

Ahora, analicemos el texto:

La electricidad era tuya, te la estamos devolviendo. ¡¡¡¡NO ES CIERTO!!!! La electricidad ¡NUNCA HA SIDO NUESTRA! Cada bimestre, TODOS LOS MEXICANOS PAGAMOS nuestros recibos para que no nos la corten.

Si fuera nuestra, obviamente que nunca la pagaríamos ni tampoco nos cortarían la luz como lo hicieron en Tabasco.

Sigamos:

Hemos renegociado contratos de empresas que desfalcaban las finanzas de la CFE.

Otra MENTIRA POPULISTA.

Por supuesto que no han negociado con nadie. Lo que sí ha hecho el enano de Manuel Bartlett ha sido AMENAZAR a las empresas que están generando energías MÁS LIMPIAS Y MÁS BARATAS.

Aquí viene la MARIHUANADA Y MENTIRA MÁXIMA DEL TEXTO:

Le estamos dando prioridad a nuestra energía e hidroeléctricas que generan la energía más barata y limpia.

¿Qué CERDOS VERDAD? Cuando lo ÚNICO que saben es construir refinerías, energías SUCIAS y por supuesto ¡LAS MÁS CARAS!

Y siguen las mentiras….

Y dignificamos las condiciones de los trabajadores. Otra MENTIRA.

¿Saben por qué fue la bronca en Dos Bocas entre los dos sindicatos?

PORQUE EL GOBIERNO FEDERAL ENCABEZADO POR LA CORRUPTA E INEPTA DE ROCÍO NAHLE, LOS TRATA PEOR QUE A LOS ESCLAVOS que construían las PIRÁMIDES DE EGIPTO.

Así es, amigos.

Los tratan del nabo. Luego viene un bla bla bla lleno de mentiras atacando a los empresarios.

Y termina la PROPAGANDA POPULISTA:

La electricidad era tuya. Te la vamos a devolver.

No es cierto, Ni la electricidad será nuestra y ni nos la van a devolver.

Por favor, amigos mexicanos: No le crean a esta basura de gobierno. Nos quiere socializar.

Y si no me creen, ahí está la prueba contra Rosario Robles.

Y hay que tener mucho cuidado.

Porque en México ya se PERDIÓ EL ESTADO DE DERECHO Y TE PUEDEN METER A LA CARCEL A TI O A MI COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS DE LOS AÑOS 70.

En la primera quincena de octubre

la inflación en México supera el 6%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación en México supera el 6% anual con una variación de 0.54%, durante la primera quincena de octubre.

De acuerdo a lo anterior, se prevé que el Banco de México (Banxico) subiría por cuarta ocasión consecutiva su tasa de interés referencial el próximo mes.

El índice de precios subyacente tuvo un aumento de 0.33% quincenal y de 5.12% anual.

Ambas inflaciones sumaron quince quincenas arriba del límite superior de 4% del Banco de México.

Por su parte, el índice de precios no subyacente subió 1.18% quincenal y 9.21% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías se incrementaron 0.37% y los de los servicios 0.28%.

Dado el término de tarifas de verano en varias ciudades, la electricidad fue el genérico con la mayor incidencia en la primera quincena de octubre sobre los precios al consumidor; le siguió gas doméstico LP y la cebolla.

México cae 5 lugares en los niveles

de Libertad de Prensa y Expresión

De acuerdo con el índice Chapultepec, que mide los niveles de libertad de Prensa y Expresión en los países de América, mismo que pertenece a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) México cayó 5 lugares, pasando al lugar 16 de 22.

Lo anterior en comparación al último reporte de 2020, en donde se ubicaba a México en la posición número 11 con un total de 55 puntos. Mientras que actualmente está en la 16 con solo 49.21 puntos de un total de 100 posibles.

En el informe se evalúan diferentes características como ciudadanía informada, libre expresión, control de medios, ejercicio del periodismo y violencia e impunidad.

En este reporte, Uruguay se posiciona como el país mejor evaluado de toda la lista, mientras que Venezuela se encuentra en el último lugar.

Para este 2021, el SIP se basó en más de 200 informes de diferentes expertos de los países entre el 30 de julio de 2020 y el 1 de agosto de este año.

Cabe destacar que la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela se encarga del trabajo metodológico y estadístico.

Guerrillero asesino el invitado

del PT y AMLO ahí no dice nada

En Palacio Nacional, pasó inadvertido el hecho de que en días pasados el PT invitó al Senado a Rodrigo Granda Escobar, ex guerrillero de las FARC involucrado en el asesinato de la hija del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas.

De este hecho, ni el partido de Morena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron el escándalo que armaron cuando el PAN invitó al Senado al dirigente de Vox, el partido ultraderechista español.

De hecho, López Obrador no solo no hizo escándalo, sino que le ayudó al ex guerrillero de las FARC a evadirse de la justicia, al permitir que regresara a Colombia a pesar de que había una alerta de la Interpol y una petición del gobierno de Paraguay de que fuera detenido.

Rodrigo Granda arribó a México el pasado martes para participar, junto con otros ex guerrilleros de la FARC en el seminario Los Partidos y una Nueva Sociedad, organizado por la bancada del PT en el Senado. Cuando el avión en el que viajaba Granda aún se encontraba en vuelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió una petición formal del gobierno de Paraguay de que el ex guerrillero fuera detenido al pisar territorio mexicano, pues está acusado de participar en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas.

Al llegar a México, Rodrigo Granda fue retenido por unos instantes, pero luego la SRE, en lugar de ordenar su detención, como lo pedían Interpol y el gobierno de Paraguay, permitió que el ex guerrillero tomara un vuelo de regreso a su país, de donde no podrá ser extraditado.

Durante el seminario al que fue invitado por el PT, Rodrigo Granda compartiría el presídium con el ex dictador de Bolivia, Evo Morales, quien ayer fue recibido en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El PAN invitó al Senado a un misógino ultraderechista pero el PT invitó a un guerrillero asesino. ¿Qué es más grave? El primer caso generó un escándalo, pero del segundo caso casi nadie habla.

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz,

tuvo participación en el Fobaproa

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, quien en días pasados fue vapuleada en redes sociales por tratar de minimizar el desabasto de medicamentos, fue una de las principales artífices del Fobaproa, eso que fue la primera gran bandera política de Andrés Manuel López Obrador.

Como buena tecnócrata, Patricia Armendáriz fue asistente personal de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Y ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, Armendáriz fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde donde tuvo un papel protagónico en el rescate bancario, conocido como “Fobaproa”.

El “Fobaproa” se convirtió en la bandera política que le permitió a López Obrador convertirse en una figura nacional a finales de los noventa, y que le quitara a Cuauhtémoc Cárdenas el liderazgo moral de la llamada “izquierda”.

Al paso de los años se le olvidó a López Obrador esa lucha que encabezó en contra del “Fobaproa”. Y purificó a una de sus principales protagonistas, al hacerla diputada federal.

Posiblemente López Obrador no se enteró que Armendáriz publicó un libro en el 2011 en el que echa por tierra todos los mitos inventados por el tabasqueño respecto al rescate bancario aplicado por Zedillo.

En ese libro, la también empresaria detalla punto por punto en qué consistió ese proceso hasta la creación del IPAB y demuestra que su ahora gurú político lucró políticamente a través de una serie de mentiras en torno al tema.

Políticos de Morena que viven de la UNAM

La UNAM, la cual está bajo el ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido durante varias décadas un refugio de políticos “de izquierda” que ahora forman parte de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Aquí la lista de personajes cercanos a López Obrador que han vivido de la UNAM:

John Ackerman. Uno de los principales apologistas de López Obrador es investigador nivel B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel III, por lo que también recibe una beca permanente del Conacyt.

Irma Eréndira Sandoval.

La ex secretaria de la Función Pública es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Al igual que su marido, John Ackerman, recibe beca del Conacyt por ser parte del Sistema Nacional de Investigadores.

Juan Ramón de la Fuente. El representante de México ante la ONU es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM, por lo que percibe un salario vitalicio. De la Fuente fue rector de la máxima casa de estudios por dos periodos consecutivos.

Claudia Sheimbaum. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y aunque por ser actualmente servidora pública tiene licencia como investigadora, percibe un porcentaje de su salario en la UNAM.

Javier Jiménez Espriú. El ex secretario de Comunicaciones y Transportes es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ha ocupado un sinfín de cargos administrativos y de coordinación académica, además de ser miembro de la Junta de Gobierno de la institución.

Ifigenia Martínez. La senadora de Morena que hace unos días recibió la Medalla Belisario Domínguez es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fue directora de la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía.

Porfirio Muñoz Ledo. El ex diputado federal de Morena tiene una plaza como catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual se ha refugiado cada vez que se queda sin empleo dentro del servicio público.

Jaime Cárdenas Gracia. El ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho y posee el nivel III dentro del Sistema Nacional de Investigadores, a cargo del Conacyt.

Florencia Serranía. La muy ineficiente ex directora general del Sistema de Transporte Colectivo-Metro es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a donde se fue a refugiar luego de perder su empleo tras la tragedia de la Línea 12 del Metro.

AMLO señala que los videojuegos son un riesgo para niños y adolescentes, pero en la Semar juegan y gastan en ellos miles de pesos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los videojuegos, al señalar que son un riesgo para niños y adolescentes; sin embargo, la Secretaría de Marina cuenta con 14 consolas de Xbox, PlayStation y Nintendo con un valor de más de 147 mil pesos.

“Aprovecho para hacerles un comentario a las familias sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que, sin duda, afecta, daña”.

Lo anterior ante la presentación de un decálogo para la seguridad de menores de edad en Internet, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se exhibió a los videojuegos como un alto detonante de violencia.

Luego de que AMLO se lanzó contra los videojuegos, el tema se volvió controversia en redes sociales, ironizando sobre el riesgo de los videojuegos comparado con el crimen organizado.

De acuerdo con la investigación del portal EMEEQUIS, la consola de videojuegos con mayor valor en el inventario de la Semar es el Xbox One. La dependencia detalla que tres de las seis consolas de Xbox One que tiene en su posesión valen 17 mil 822 pesos y las tres restantes 10 mil 749 pesos.

Además de un PlayStation 4, con un valor que va de los 10 mil 749 pesos a los 12 mil 499 pesos, según lo detallado por la Semar. El PlayStation 3 y el Xbox 360 tienen un valor similar: 5 mil pesos y 4 mil 949 pesos, respectivamente.

Asimismo, revela que las 14 consolas de videojuegos en posesión de la Semar están en manos de cuatro entes dentro de la dependencia federal; dos PlayStation 4, dos Xbox 360, un PlayStation 3 y un Xbox One están en la Dirección General Adjunta de Abastecimiento de la Semar.

Seis consolas más las tiene la Heroica Escuela Naval Militar; la Escuela Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia de Veracruz tiene un Xbox One y el Centro Médico Naval posee el Nintendo Wii.

Se ampara ex funcionario del

metro por el caso de la L12

El Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México, otorgó la suspensión provisional a Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, contra una orden de aprehensión se haya librado en su contra por el desplome de la Línea 12 del Metro.

El amparo fue promovido luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) imputara a Guerrero Ponce por su probable responsabilidad en el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas y decenas de heridos.

La juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rosa María Cervantes Mejía, admitió a trámite la demanda.

La funcionaria dejó en claro que su acuerdo prevalecerá hasta el 27 de octubre de este año, fecha en que definirá si otorga la suspensión definitiva.





Militantes del partido Morena limitan la

operación de ONG, pero sí sacan provecho de estas

Legisladores de Morena han impulsado políticas que limitan la operación de organizaciones no gubernamentales, siendo que las asociaciones civiles u organizaciones han sido parte de la trayectoria del 25.24 por ciento de los morenistas en San Lázaro.

De acuerdo con una investigación del portal EMEEQUIS, 51 de los 202 diputados federales morenistas han creado o formado parte de organizaciones civiles de diversas orientaciones. Esto es común en militantes del partido fundado por el presidente, pues hasta Mario Delgado, líder nacional de Morena, tiene ese tipo de membresías en su hoja de vida. Las actividades que desempeñan dichas ONG van desde la asistencia privada hasta la gestión comunitaria y de subsidios sociales, promoción de la transparencia, defensoras del ambiente, protección animal, de ayuda a la niñez, defensa de derechos de género y promoción derechos a la salud, entre otros ámbitos de actividad social.

Sin embargo, la bancada morenista impulsa una agenda de políticas que contradicen su trayectoria junto a las asociaciones civiles, para apoyar el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y fue esta semana cuando se impuso tope a las donaciones económicas susceptibles de deducción fiscal que las personas físicas pueden hacer a organizaciones civiles, dentro de la Miscelánea Fiscal 2022 enviada desde Palacio Nacional.

Los diputados que han creado, forman o han formado parte de organizaciones ciudadanas dedicadas a la asistencia privada, está Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante de Promoción Popular Integral A.C (Propoin), y de Red de Adultos Mayores Participativos, organizaciones de asistencia social; Paola Tenorio Adame, fundadora del Asilo de Ancianos Asunción de María, y del Albergue Villa de Los Niños; Julieta Kristal Vences Valencia, integrante de Regeneremos México A.C., organización de asistencia social; Evangelina Moreno Guerra, integrante del consejo municipal del Frente Cívico de BC A.C, ha sido además fundadora, presidenta y directora general de Colina de los Ángeles A.C., vicepresidenta de Fundación Avanti. Fundadora, presidenta y directora general de Fuerza Calafia, A.C.; Olga Juliana Elizondo Guerra, socia del Club de Leones Internacional Fundadores de Guerrero A.C.; Marco Antonio Pérez Garibay, presidente de la Fundación Checo Pérez, padre del piloto de F1 del mismo nombre, así como Valentín Reyes López, presidente del Club de Leones de Tres Valles, Veracruz; y Martha Sosa Morales, colaboradora de la Asociación de Enfermos por Anaversa, en Córdoba.

El por qué y el cómo afectaría la Ley de Ingresos

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal del próximo año.

Con esto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador buscará obtener 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, de los cuales 3 billones 944 mil 520.6 millones serán directos de los impuestos.

El proyecto espera que México logre un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.1%, así como la producción de petróleo de un promedio de mil 826 barriles diarios y una cotización de la mezcla mexicana de petróleo de exportación de 55.1 dólares el barril.

La Ley de Ingresos de la Federación es un ordenamiento jurídico del propuesto realizado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, en el cual se contienen conceptos con los que se pueden captar los recursos financieros que permitan al gobierno federal cubrir los gastos durante un ejercicio fiscal.

Según informó El Heraldo de México, los recursos son obtenidos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios que son pagados cada año por los ciudadanos y el sector empresarial local y extranjero.

Ex Oficial Mayor de Murillo Karam

implicadaen desvíos de millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) logró confirmar la vinculación a proceso en contra de Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo de Jesús Murillo Karam, por implicación del supuesto desvío de 852 millones de pesos.

Gómez Molano ya había sido vinculada el pasado 3 de junio, pero ahora se ha confirmado el proceso por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa. “Es probable responsable del desvío de una fuerte cantidad de dinero, asignada a una partida de gastos de seguridad pública y nacional, durante los ejercicios fiscales de 2013 y 2014”, destacó la FGR en un comunicado. La ex funcionaria enfrenta las acusaciones en libertad, pues pagó un millón de pesos en garantía, se le prohibió salir sin autorización de la Ciudad de México, del estado de Hidalgo, así como del resto del territorio nacional. Le fue colocada una tobillera electrónica y debe acudir cada 15 días ante la autoridad judicial, prohibiéndosele convivir, acercarse o comunicarse a las instalaciones de la FGR, de la Policía Federal Ministerial, a sus coimputados, así como alguno de los agentes del Ministerio Público que tengan a su cargo el presente proceso.

El reporte de la FGR, menciona que la confirmación de este 22 de octubre fue a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos en el Sexto Tribunal Unitario del Primer Circuito. Previamente esta decisión fue establecida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. Según las investigaciones, Gómez Molano y Vidal Díazleal Ochoa, ex director de la PFM, así como César Ramírez Torralba, contralmirante que se desempeñaba como director general Adjunto del Centro Técnico de Control de la actual Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, están vinculados en el mismo proceso.

Presuntamente, los tres habrían participado en operaciones para adquirir 24 camionetas con espionaje mediante recursos desviados que sumaron hasta 852 millones de pesos. Los proveedores fueron Acumen Telecomunicaciones, así como Vans y Suvs de Lujo.

Tomás Zerón también está acusado en el mismo caso y se espera le sea cumplimentada una orden de arresto después de que sea extraditado de Israel, a donde se ha refugiado por investigaciones de tortura y obstrucción en las indagatorias del caso Ayotzinapa.

Gómez Molano enfrenta ya dos procesos, pues en febrero de 2020 fue vinculada a proceso por la compra inflada e injustificada de un avión, cuyo costo rondó los 20 millones de dólares. Desde entonces, la ex funcionaria ha sido ubicada como operadora financiera del entonces titular de la PGR. Según la denuncia de la FGR, en agosto de 2013, Murillo Karam ordenó la compra de un avión Bombardier Challenger (CL 600) mediante un arrendamiento financiero con Banobras. En el juicio también se implicó a Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, ex subdirector de Recursos Materiales de Banobras y actual subsecretario de Administración en el Estado de México. Durante la audiencia, el fiscal Carlos Palafox afirmó que el avión tenía un valor real de 16.4 millones de dólares, pero se pagaron 19.6 millones a la empresa Aviation Enterprise. Incluso, señaló que un perito de la FGR valuó el avión en 14 millones de dólares.

Privilegios que tienen los Salgado en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda del partido Morena, menciona frecuentemente que “Se acabaron las camionetas blindadas y los privilegios”, sin embargo, ser de la familia Salgado tiene ciertos privilegios: como que te organicen una buena toma de protesta para asumir un cargo en su gobierno (Liz Adriana) o poder hablar en sus actos sin límite de tiempo y sin ser parte del gobierno hacer anuncios importantes.

El teatro María Luisa Ocampo se llenó para la toma de protesta de Liz Adriana Salgado Pineda como presidenta honoraria del DIF Guerrero, un cargo honorífico, pero Guerrero cuenta con muchos recursos, por lo menos en la última administración ejerció un presupuesto anual en promedio de 700 a 800 millones de pesos, un gasto muy superior al de muchas otras secretarías, incluso más elevado que el que ejerce el Congreso local y similar al del Poder Judicial. Este 2021 ejerció más de 725 millones de pesos. Como director del DIF nombraron a Gonzalo Muñiz, un amigo y colaborador de Félix Salgado.

El pasado viernes, horas después de que rindió protesta, Evelyn Salgado tomó el juramento a los 20 funcionarios que integran su gabinete. En ese paquete, por supuesto, no estuvo su hermana Liz Adriana, ella tuvo una ceremonia propia, donde la acompañó toda su familia y sus seguidores la arroparon.

Hace una semana, la gobernadora los presentó, les tomó protesta y les hizo firmar cartas compromiso. Bastaron unos minutos, no hubo fiesta con bandas de música ni danzas y un auditorio lleno, y menos porras, como ocurrió este jueves. En todo el evento, en una pantalla gigante pasaron incesantemente fotos de Liz Adriana: con su hermana, su padre, en los mítines de campaña, en reuniones. Lo que no compartieron fue su currículum y sus credenciales para ser la presidenta del DIF, además de ser la hermana de la gobernadora.

En la ceremonia sólo hubo tres oradores: la gobernadora, su padre Félix y Liz Adriana. “Somos equipo, somos familia”, repitieron por lo menos dos de los Salgados. Por el momento que se vive en la entidad: los trabajadores del gobierno estatal continúan protestando por la falta de sus salarios y otras prestaciones que dejó de pagar la administración del priista Héctor Astudillo Flores.

