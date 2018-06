‘Desaparecen’ peces de Tulum por pérdida de manglar

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Quintana Roo.- Las especies económicamente importantes son cada vez más escasas a medida que desaparece el mangle, y hay sobreexplotación, en tanto que la pesca furtiva no desaparece, comentó el investigador Baruch Figueroa, quien señaló que acabar con las algas y los arrecifes terminará también con la actividad turística de la que vive el estado. Por ello el llamado urgente a proteger los arrecifes.

“La protección del mangle y del arrecife debe ir de la mano”, afirmó, si se quiere conservar la actividad turística por un mayor tiempo. La función del mangle y las zonas de humedales es la reproducción de las especies marinas que posteriormente pueblan el arrecife; sin embargo, la sobreexplotación de las especies comercialmente importantes agotó este recurso y a la fecha se ven escasos ejemplares de menor tamaño a lo que se registraba hace 10 años en la costa del estado, sostuvo.

La zona norte del estado es la porción del litoral con mayor detrimento de las especies marinas, ya que no se ven los cardúmenes de especies predominantes del Caribe, y serán cada vez más difíciles de encontrar las pocas que aún sobreviven, apuntó.

“Ya no es factible encontrar un mero de grandes dimensiones. Esta especie en particular su proceso de reproducción se hace en grupos, y una reducción en número inhibe este importante proceso. Tienen una función en la cadena alimenticia de otras especies. El mero rayado está casi desaparecido en los arrecifes, y sólo se ven en la parte sur. En el centro y no norte son raros, la dinámica trófica se desbalancea”, dijo.

La reducción del mangle y humedales para asentar construcciones no es benéfica para las especies, y tomando en cuenta que son el filtro que protege a los arrecifes, la afectación es doble y terminará poniendo en riesgo la actividad turística, reveló.