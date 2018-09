Eduardo Togi, un artista multifacético

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Originario de Tampico y arquitecto de profesión, el cantante y actor Eduardo Togi inició su carrera desde muy joven, haciendo varias obras de teatro en su ciudad y posteriormente triunfó en Italia, Turquía y Chile, a su regresó a México lanzó su primer sencillo en un festival de música en Cancún, y actualmente promociona su sexto sencillo, luego de haber recorrido un próspero camino en cine, teatro y televisión, donde recientemente podemos verlo en el personaje de Pancho de la exitosa teleserie de Imagen TV, “Atrapada”.

“Empecé mi carrera profesional en el 2013, estaba en Italia y un productor turco me contrató para hacer una canción en Turquía, pensé que sería sólo un tema pero no, él ya tenía un plan de trabajo concreto, así que lanzamos esta canción, se va al top chart y llegamos al número uno en el país, la canción se llama ‘Abyss’ y fue de la mano del productor y Dj Onur Betin, bajo el sello de Sony Music”, detalló en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Eduardo Togi.

También te puede interesar: Despiertan interés por la lectura… con ‘chismes’

A su regreso a México comenzó a trabajar con productores de música electrónica, quienes le pidieron música en español y fue así que en 2015 salió su primer sencillo “Dame”, “tema que di a conocer en un festival aquí en Cancún y tuve muy buen recibimiento por parte del público, poco a poco fui avanzando en diversas obras de teatro al lado de Bruno Bichir, Julio César Luna y llevaba ambas cosas, la actuación y la música, fui escalando un poco más y tras el lanzamiento de mi último sencillo “Sin Censura”, me dio ventaja, es un tema que habla más del Eduardo que realmente soy, sensual, justamente sin censura”, expresó.

En 2016 incursionó en el mundo del cine con la cinta “Agua Agridulce”, del director Jesús Canchola y que será estrenada en 2019; su experiencia continuó en teatro y actualmente participa en la teleserie “Atrapada”, de Imagen Televisión, con el personaje de Pancho.

“Este proyecto me ha ayudado a desarrollarme como actor, pues compartí escena con Fernando Ciangherotti, Gabriela Roel, África Zavala y fue una experiencia inolvidable en la que aprendí bastante. Es una historia que narra la guerra entre dos familias, que no es de narcos ni nada, pero resalta el valor, la unión y el amor de la familia, van a estar viendo a lo largo de 160 capítulos la evolución, el desarrollo y la personalidad de Pancho. Es una persona noble, pero pasó hambre, la muerte de su papá, se quedó solo y se vuelve un tipo duro, ya verán los cambios de Pancho, para mí como actor fue un reto difícil, enfrentar situaciones que normalmente no viviría en la vida real fue de mucha preparación, de ponerme al nivel de los demás actores, la verdad fue maravilloso y seguro les va a encantar, todos los días a las 9:30 de la noche por Imagen TV”.

Otra de sus pasiones es la música

Su carrera inició como actor; sin embargo, la música fue quien lo llevó a internacionalizarse en Italia, Chile y Turquía, ahora ha decidido echar raíces en su propio país y a la fecha ha lanzado seis sencillos, “Me muero” es su más reciente y el que actualmente promociona.

“‘Me muero’ fue un tema que grabé en Los Angeles de la mano de Daniel Galindo, que estuvo involucrado en la producción de ‘La la land’ y ‘La Bella y la Bestia’, fue una experiencia padrísima, y estoy por lanzar “Miénteme”, una canción muy emocional que tiene que ver la luz porque mi corazón necesita sacar, habla del perdón que se pide en una relación, que a veces de tanto que lo decimos ya no vale y nos damos cuenta que lo necesario era respirar y perdonarnos a nosotros mismos, es una canción cortavenas a piano y voz que seguramente les va a llegar. Pretendo revelar esta experiencia de vida en octubre, además Leonel García que la escuchó me dio la patada de la suerte y bueno pues se la dedico a él”, detalló el joven talento que próximamente compartirá escenario con grandes artistas como Ximena Sariñana, Morat y Bomba Estéreo en el Festival Nacional del Globo de Cuernavaca, Morelos y de León, Guanajuato.