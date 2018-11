Alex Brizuela combina música con actuación

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor y cantante Alex Brizuela está fascinado de estar actualmente en el espectáculo musical “Myst”, un show que lleva dos años presentándose en el Foro Total Play en la Ciudad de México, que pretende retomar la vida nocturna del pasado o lo que era el cabaret.

Brizuela se integró al elenco musical hace un mes y expresa que se siente muy contento de formar parte de este proyecto que reúne a varios talentos, y que además incluye una selección de canciones que van desde los clásicos de los 70 y 80, hasta música actual.

“Somos más de 10 cantantes, hay músicos y bailarines en escena, es un show de luz y sonido increíble, ha sido un éxito, yo me incorporé apenas hace un mes y estoy muy feliz porque es un show de primerísima calidad, hay una selección de canciones increíbles, así que estoy muy contento porque es un espectáculo muy bien cuidado”, expresó.

Además agregó que se presentan en un espacio nuevo ubicado en el corazón de Polanco llamado Foro Total Play, como para 450 personas, pero que por lo mismo es un espectáculo en cierto modo íntimo, ya que la gente puede disfrutar del mismo desde cualquier parte del lugar.

“Lo principal que hago en el show es cantar y algunas coreografías, soy parte del elenco estelar, no es teatro musical y no hay historia, es simplemente un show de canciones, y aunque costó un poco que la gente volviera a retomar este concepto, porque al principio no entendían bien qué era, es un show tan bueno y tan bien cuidado que acabó siendo un éxito en la Ciudad de México”, agregó.

El entrevistado dijo que este año también grabó dos series “Rosario Tijeras 2”, para TV Azteca, que la audiencia puede ver de lunes a jueves a las 11 de la noche, y “Bibi”, una serie de 13 capítulos que se estrenó en verano para Televisa, y que estaba contento de haber participado en ambas, por lo que este año ha estado muy activo.

“En ‘Rosario Tijeras’ mi personaje se llama Aquiles, es un personaje muy padre que se mete al mundo del narcotráfico más por gusto que por necesidad, es un piloto de primer nivel y actoralmente me gustó mucho porque por un lado finge ser alguien muy decente, y por otro, es un cuate que raya en la esquizofrenia y la locura, actoralmente fue muy padre, lo disfruté muchísimo”, detalló.

Respecto a sus planes a mediano plazo el cantante expresó que tiene intenciones de incursionar en el cine, pero que de momento no tiene nada confirmado, además de que está algo ocupado con las presentaciones en “Myst” porque son dos shows, uno en inglés y el otro en español.

Su carrera musical

Durante nueve años perteneció a la banda musical Varana y actualmente pertenece al grupo María Julia (es una banda de rock pop que incluye covers de regional mexicano), cuenta que su primera banda la conformó cuando tenía 15 años y que con ellos tuvo la oportunidad de sacar un disco independiente y hacer giras por varios estados de la República Mexicana.

Del año 2012 al 2016 dio vida a Emmanuel Mijares en la puesta en escena de “Mentiras el musical”, y ha participado en distintos proyectos televisivos.

A la pregunta de si conoce Quintana Roo dijo: “Gracias a la música tuve oportunidad de conocer por allá y me encantó, me encanta esa parte del país, desde la comida hasta la gente que es súper cálida, tuve oportunidad de estar en un festival que se hace por allá”