Preparan la tercera temporada de 'Mi marido tiene más familia'

CANCÚN, Q. Roo.- La primera actriz Diana Bracho expresó que el elenco y producción de la segunda temporada de la telenovela “Mi marido tiene más familia”, es inmejorable, que el ambiente de trabajo ha sido excepcional y que ha disfrutado muchísimo trabajar en este proyecto ya que a su parecer la propuesta del productor Juan Osorio, aborda muchos temas que directa o indirectamente involucran el corazón de las familias mexicanas, tales como el matriarcado, la homosexualidad juvenil, el papel de las abuelas en los núcleos familiares y por supuesto la ineludible tendencia a hacerse responsables de los hijos de sus hijos.

La entrevistada aprovechó para compartir que está muy contenta de formar parte del elenco de esta novela, que el proyecto le encanta y que afortunadamente ha tenido muy buen impacto en el público, ya que a su parecer los temas que se tratan son muy interesantes para la familia mexicana, además, agregó que ya están trabajando y grabando los capítulos de la tercera temporada de este proyecto.

Respecto al cuestionamiento de qué es lo que más ha disfrutado de su personaje actual, la primera actriz compartió que todo, el personaje y las relaciones familiares en las que se ve involucrada en la trama, además de que ha disfrutado mucho la relación con los compañeros que conforman el elenco y que se lo atribuye a que entre ellos se respetan y que de manera particular ella elige los proyectos y las personas con las que trabaja.

“Esta es una telenovela que he disfrutado muchísimo en todos los aspectos, creo que tocamos temas muy interesantes de una manera muy respetuosa, real, con verdad y con su dosis de humor y drama, tiene personajes muy entrañables y creo que es una telenovela que ofrece al televidente muchísimas posibilidades, no solo de diversión sino también de reflexión”, expresó.

La actriz envió un mensaje dirigido a las nuevas generaciones de actores y expresó que aunque ella es enemiga de dar consejos, lo que sí podía decirles es que trabajen mucho, que sean disciplinados y honestos con su trabajo y personajes, agregó que a su parecer no hay una clave como tal para el éxito, pero que para triunfar siempre se requiere de entrega, pasión, disciplina y trabajo.

La artista compartió que sus planes para este fin de año es: “trabajar (entre risas), porque todavía no sabemos si tendremos vacaciones o no, la pasaré con la familia dependiendo del trabajo, ya que en este sentido es prioritario, no puedo dejar el trabajo para irme con la familia, pero sí disfruto a los míos en los tiempos posibles.

¿Conoce Cancún?

Claro que sí, hace mucho que no voy pero sí, me encanta, es uno de los Estados más bellos del país, es un lugar hermoso, todo lo que conozco de Quintana Roo me parece impresionantemente bello.