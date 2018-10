De escritor a modelo de joyas, en favor de la lectura

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con el objetivo de conseguir recursos económicos para imprimir libros que serán entregados posteriormente a clubs de lectura de Cozumel, y fortalecer el quehacer cultural en el destino, el escritor de novelas, Reza Emilio Juma, prestó su imagen para darle identidad a una colección de joyas llamada “Gitano”, elaboradas con coral negro y por iniciativa del dueño de la firma Black Coral y diseñador de la colección radicado en la isla mencionada.

Además, compartió que a finales de este mes dará un viaje por la costa de Oaxaca, para continuar con el trabajo solidario y sin fines de lucro que ha venido haciendo desde hace año y medio, que consiste en llevar libros a escuelas y platicar acerca de ellos, con el objetivo de crear consciencia y motivar a las nuevas generaciones a acercarse a la literatura.

También te puede interesar: Julio Baró presenta segundo material discográfico

“A mí me parece muy triste tener que ir a Aguascalientes, Pachuca o Puebla a vender mis libros, a hablar con jóvenes y hacer cosas culturales, porque aquí en la isla donde me he inspirado para escribir libros la actividad cultural es casi nula y no se ha hecho nada”, dijo.

También comentó que del 25 al 27 de octubre, el pueblo de Mazunte, sitio en el que se inspiró para ambientar su obra “La Trapecista”, le rendirá un homenaje por haber considerado el poblado en su novela.

“La idea surgió por mi aspecto, por quien soy, por mis raíces y estilo de escribir, por eso el diseñador sugirió el nombre de ‘Gitano, libre y atrevido’ para la colección, y creo que eso encaja mucho no sólo conmigo, sino con mi estilo de escribir, además, hablando con él acordamos que al año de que la colección esté a la venta, él donará 10% de todas las ganancias a fomentar la cultura aquí en Cozumel”, dijo respecto a la negociación.

El entrevistado dijo que al final del primer año de vida de la colección, el empresario donará un porcentaje de las ganancias, y que lo más seguro es que invierta en clubs de lectura, pero que aún está en pláticas con la gente de la Casa de la Cultura de allí para determinar a dónde se dirigirá el recurso.

“Acepté ser parte de esta campaña porque me gustó mucho el producto del diseñador y porque el material es ecológico, no es coral ilegal, es coral muerto y está respaldado por el gobierno, el empresario tiene su certificado de ecología y yo me considero súper ecologista, me encantó su trabajo y que tuviera la disposición de aportar un porcentaje de las ganancias a la cultura de la isla”, expresó.

El escritor no cobró nada de dinero ni ha recibido nada de joyas por prestar su imagen en esta colección, lo hizo únicamente para lograr negociar y conseguir el compromiso de un ciudadano para que invierta en la cultura de la isla.

Respecto a su viaje a Oaxaca comentó que se siente muy contento y honrado de que la gente de Mazunte, un pequeño pueblo sobre la costa del Pacífico en Oaxaca, lo vaya a homenajear con una fiesta donde se reunirán, habrá música, actos circenses y actividades para celebrar su estancia.