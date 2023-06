En la madrugada de este miércoles, un hombre fue víctima de sicarios en la Región 91 de Cancún, cuando un grupo de sujetos armados lo atacó a balazos, cobrándole la vida en el acto.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:00 de la mañana, y vecinos de las zonas cercanas reportaron haber escuchado al menos cinco disparos de arma de fuego. Alarmados por el estruendo, los residentes llamaron inmediatamente al número de emergencias 911.

Según informes preliminares, se presume que la víctima estaba viajando en una motocicleta cuando fue abordada por los sicarios. Tras cometer el asesinato, los atacantes se apoderaron del vehículo y huyeron del lugar. La Policía Quintana Roo llegó al sitio para asegurar la escena y llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

¡Escucharon cinco balazos! Asesinan a hombre en calles de la Región 91 de Cancún [Foto: De Peso Quintana Roo]

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima. Sin embargo, se sospecha que ya ha sido identificado debido a que los agresores no se llevaron sus documentos personales. No obstante, esta información será confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), entidad encargada del caso.

Posteriormente, el equipo del Servicio Médico Forense (Semefo) se presentó en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue, donde se llevará a cabo la correspondiente necropsia. Una vez concluido este proceso, los familiares podrán reclamar el cuerpo para realizar los ritos funerarios pertinentes.

Ejecutan a balazos a hombre en la Región 91 de Cancún https://t.co/KEGL5TSEfA pic.twitter.com/UBkPfpgOoV — De Peso (@DePeso_) June 21, 2023

Con información de De Peso Quintana Roo.

TE PEUDE INTERESAR:

Encuentran cuerpo embolsado en la Región 206 de Cancún

Sicarios ejecutan a sujeto dentro de su auto en Villas Otoch Paraíso

Hallan restos humanos en camino rumbo a fraccionamiento de Cancún