Escuelas de Q. Roo no podrán exigir certificado de vacunación Covid

El certificado de vacunación contra Covid-19 no será requisito para condicionar la inscripción de los estudiantes de nivel básico en Quintana Roo, esto debido a denuncias que se han hecho en otras entidades.

El subsecretario de Educación Básica en la Zona Norte, Carlos Gorocica Moreno, indicó que esta es una medida que no está contemplada, por lo que las escuelas públicas y privadas no podrán condicionar la incorporación de los menores cuyas familias hayan optado por no vacunarlos.

Aunque en algunos estados se han reportado casos en donde las escuelas solicitaron el comprobante de vacunación de los menores, el entrevistado indicó que en Quintana Roo no se ha denunciado este tipo de situaciones.

“En lo que sí ha habido algunos reportes es por las cuotas escolares, pero lo que nosotros hemos pedido es la flexibilidad para que no sea condicionante de entrega de papeles, certificados o calificaciones el pago de la aportación voluntaria”, dijo.

Reportan cobro de cuotas escolares en Quintana Roo

En algunas escuelas secundarias se solicitó el pago de una cuota de 50 pesos como condicionante para expedir las cartas de buena conducta, que algunas preparatorias solicitan en el proceso de inscripción.

La Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo informó que han reportado 25 casos en los que se pidió la intervención de este organismo para exentar el pago de la aportación voluntaria en el nivel medio superior.

“Hemos logrado la gestión con directores, para los papás que no cuentan en este momento con el recurso, para que esto no sea una limitante para la inscripción, porque no podemos coartar el derecho a la educación”, dijo Sergio Acosta Manzanero, titular de este organismo.

El Artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo indica que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el estado, ya que es un servicio público garantizado.