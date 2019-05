Escuelas sin certificación afectan el futuro de estudiantes

Fernanda Duque/SIPSE

Cancún.- En Quintana Roo más de 28 mil (65%) de 44 mil 146 jóvenes matriculados en el nivel superior, comprometen su futuro laboral al cursar sus estudios profesionales en universidades que no cuentan con carreras acreditadas.

Eduardo Ávalos Lira, director del Consejo de Acreditación de Ciencias Contables, Administrativas y Carreras Afines, dijo que en el estado sólo 35% de los estudiantes universitarios pertenecen a instituciones que han evaluado la pertinencia de sus programas de estudios.

De acuerdo con el Consejo, este porcentaje es bajo, ya que la media nacional es del 38% del total de la matrícula de nivel superior del país -que la conforman alrededor de tres millones 762 mil 679 alumnos- por lo que en este contexto, Quintana Roo queda a la par de Oaxaca, Chiapas y Tabasco; y por debajo de Jalisco, Nuevo León y el Estado de México.

“El índice es bajo porque en la Ley federal de Educación, la normatividad indica que la acreditación es voluntaria, es decir que si la sociedad civil, los padres de familia y los alumnos no solicitan estudiar en una universidad con programas acreditados, el empresario, dueño de una escuela particular no lo va a hacer”, mencionó el entrevistado.

Recomiendan a estudiantes verificar certificación de escuelas

Ávalos Lira señaló que parte de la problemática se debe a que la consecuencia no recae en la institución, sino en sus estudiantes, quienes arriesgan su tiempo y dinero, en cursar un carrera profesional cuyo plan de estudios puede no estar actualizado con las necesidades del mundo laboral.

Los 28 mil estudiantes “corren el riesgo que al egresar no encuentre un trabajo acorde a la carrera que estudio, que no tenga las competencias suficientes, en conclusión sale mal preparado y es blanco de un engaño al pagar colegiaturas -en el caso de las instituciones privada- y no alcanzar a cubrir las expectativas de formación profesional”, explicó el director del Consejo.

Debido a esto, indicó que es necesario que antes de ingresar, los postulantes verifiquen si las casas de estudio que están dentro de sus preferencias, cuentan con estas acreditaciones.