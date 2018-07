Esperan conocer espacios en bachillerato hasta agosto

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Hasta el 7 de agosto del presente año, poco más de cuatro mil alumnos egresados de secundaria sabrán si podrán quedarse en uno de los cerca de dos mil lugares que hay disponibles en sistema escolarizado de los cinco subsistemas de bachillerato, informó Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

El resto de los alumnos podría quedarse sin espacios, salvo que elijan la opción de Prepa en Línea SEP, o Prepa Abierta, que el ciclo escolar anterior captaron a 700 de los más de tres mil alumnos que no pudieron asegurar un lugar en sistemas escolarizados.

El 16 de junio del presente año, poco más de nueve mil egresados de secundaria presentaron el “Exani I”, una evaluación, mediante la cual los estudiantes pueden quedar inscritos en alguno de los subsistemas de preparatoria, sin embargo, de todos estos, poco más de siete mil alumnos aseguraron un espacio en el sistema escolarizado, y más de mil 500 alumnos no alcanzaron los puntos suficientes para que les puedan asignar espacios.

“En agosto próximo, los días 7, 8 y 9, habrá una reunión con los padres de familia de los alumnos que no alcanzaron el puntaje necesario, posteriormente con los tutores de los estudiantes que no concluyeron el proceso de inscripción o que no presentaron el examen, y por último a los que vienen de fuera, y que el año pasado no tuvieron lugar”, comentó Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte de la SEQ.

Mario N, es uno de los estudiantes que no logró obtener la puntuación necesaria para quedarse en el plantel de su preferencia, acudió a las instalaciones de la SEQ y le dieron la orden de regresar junto con sus padres el próximo 7 de agosto a una junta informativa para que ver las opciones donde puede ser colocado, ninguna de estas será en sistema escolarizado.

En estos días los subsistemas realizarán el acomodo de los alumnos, para retomar las actividades el 30 de julio para los cursos de inducción, darán un receso, y regresarán a las actividades a partir de la segunda o tercera semana de agosto, dependiendo del calendario escolar de cada subsistema.

La apuesta de las autoridades educativas, es que los alumnos queden inscritos en las modalidades semiescolarizadas, y las propuestas a nivel federal.